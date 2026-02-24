ఇకపై కేరళ కాదు 'కేరళం'.. రాష్ట్రం పేరు మార్పునకు కేంద్ర కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్
దశాబ్దాల కాలంగా కేరళ ప్రజలు కోరుకుంటున్న కల నెరవేరబోతోంది. ఆ రాష్ట్రం పేరును అధికారికంగా ‘కేరళం’గా మారుస్తూ కేంద్ర మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో పేరు మార్పు ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర పడింది.
దక్షిణ భారత రాష్ట్రం 'కేరళ' పేరు త్వరలోనే అధికారికంగా మారనుంది. మలయాళీలు తమ రాష్ట్రాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా పిలుచుకునే ‘కేరళం’ అనే పేరునే ఇకపై అన్ని భాషల్లోనూ అధికారికంగా వాడనున్నారు. ఈ మేరకు కేరళ ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ మంగళవారం ఆమోదం తెలిపింది.
రాజ్యాంగ బద్ధంగా మార్పు ప్రక్రియ
రాష్ట్రం పేరు మార్చడం అనేది రాజ్యాంగంలోని 3వ అధికరణ (Article 3) పరిధిలోకి వస్తుంది. కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత, ఇకపై ప్రక్రియ ఇలా సాగనుంది.
- రాష్ట్రపతి సిఫార్సు: భారత రాష్ట్రపతి ‘కేరళ (పేరు మార్పు) బిల్లు-2026’ను కేరళ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారు.
- అసెంబ్లీ అభిప్రాయం: ఈ మార్పుపై రాష్ట్ర శాసనసభ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయాల్సి ఉంటుంది.
- పార్లమెంట్ ఆమోదం: అసెంబ్లీ స్పందన వచ్చిన తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడుతుంది. అక్కడ ఆమోదం పొందితే అధికారికంగా పేరు మారుతుంది.
ఎందుకీ మార్పు? అసెంబ్లీ తీర్మానం ఏం చెబుతోంది?
ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని కేరళ ప్రభుత్వం 2023, 2024లో రెండుసార్లు అసెంబ్లీలో దీనిపై తీర్మానం చేసింది. "మలయాళ భాషలో మా రాష్ట్రం పేరు 'కేరళం'. 1956 నవంబర్ 1న భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఇది ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచే 'యునైటెడ్ కేరళం' కోసం ఉద్యమం సాగింది. కానీ రాజ్యాంగంలోని మొదటి షెడ్యూల్లో మాత్రం కేరళ అని నమోదైంది. అందుకే దీనిని కేరళంగా మార్చాలి" అని అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా కోరింది.
ఎన్నికల వేళ కీలక నిర్ణయం
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. ఇప్పటికే గుర్గావ్ను ‘గురుగ్రామ్’గా మార్చిన సందర్భంలోనే.. కేరళను ‘కేరళం’గా, హైదరాబాద్ను ‘భాగ్యనగర్’గా, అహ్మదాబాద్ను ‘అమరావతి’గా మార్చాలని పలు వర్గాల నుంచి డిమాండ్లు వచ్చాయి. వీటిలో కేరళ ప్రజల చిరకాల కోరిక ఇప్పుడు వాస్తవరూపం దాల్చుతోంది.
మరింత సూటిగా
1. కేరళ పేరును కేరళంగా ఎందుకు మారుస్తున్నారు?
స్థానిక మలయాళ భాషలో ఆ రాష్ట్రం పేరు 'కేరళం'. రాజ్యాంగంలో ఉన్న పేరును వాడుక భాషలోకి, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మార్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.
2. పేరు మార్పుకు ఏ అధికరణను ఉపయోగిస్తారు?
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3 (Article 3) ప్రకారం కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు లేదా ఉన్న రాష్ట్రాల పేర్లు, సరిహద్దులను మార్చే అధికారం పార్లమెంట్కు ఉంటుంది.
3. కేరళ అసెంబ్లీ ఈ తీర్మానాన్ని ఎప్పుడు పాస్ చేసింది?
ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ 2023లో ఒకసారి, సాంకేతిక మార్పుల తర్వాత 2024లో మరోసారి అసెంబ్లీలో ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదింపజేశారు.
4. ఇకపై అన్ని భాషల్లోనూ ‘కేరళం’ అనే పిలవాలా?
అవును. రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో ఉన్న అన్ని అధికారిక భాషల్లోనూ కేరళం అనే పేరునే వాడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.