    ఏపీలో కేరళ తరహా విద్యా విధానం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది : పవన్ కల్యాణ్

    కేరళ తరహా విద్యా విధానం ఏపీలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. పాఠశాల స్థలాల ఆక్రమణల కారణంగా నేటి పిల్లలకు ప్రాథమిక ఆట స్థలాలు లేవని ఆయన చెప్పారు.

    Published on: Dec 06, 2025 9:27 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పాఠశాలల్లో కేరళ తరహా విద్యా విధానం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. విజయవంతమైన విద్యా ప్రయత్నాలను నిర్ధారించడంలో కేరళ నమూనా తరహాలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య బలమైన, నిరంతర సమన్వయం అవసరమని పవన్ చెప్పారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని శారద జెడ్‌పీ హైస్కూల్‌లో జరిగిన మెగా టీచర్స్-పేరెంట్స్ మీటింగ్ (పీటీఎం)లో పెద్ద ఎత్తున హాజరైన ప్రజలను ఉద్దేశించి పవన్ మాట్లాడారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య సామరస్య సంబంధాలు పిల్లల సానుకూల మనస్తత్వాన్ని రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు.

    విద్యార్థులతో పవన్ కల్యాణ్
    విద్యార్థులతో పవన్ కల్యాణ్

    'ఒక ఉపాధ్యాయుడు మిమ్మల్ని తిట్టినా లేదా క్రమశిక్షణ చేసినా, దానిని ప్రతికూలంగా తీసుకోకండి. మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత ఆ క్షణాలు దీవెనలుగా మారతాయి.' అని పవన్ విద్యార్థులతో అన్నారు. పిఠాపురంలో ఇటీవల పిల్లలను రాజకీయ వివాదాల్లోకి లాగడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ప్రస్తావించారు. పాఠశాల సంబంధిత అంశాలను రాజకీయం చేయవద్దని డిప్యూటీ సీఎం హెచ్చరించారు. పాఠశాల స్థలాల ఆక్రమణల కారణంగా నేటి పిల్లలకు ప్రాథమిక ఆట స్థలాలు లేవని ఆయన చెప్పారు.

    ఉద్యోగాల కోసం విద్యార్థులను మలచడం కంటే, దేశానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులను సృష్టించాలని పవన్ ఉపాధ్యాయులను కోరారు. జన్ జెడ్ విద్యార్థులలో క్రియేటివిటీని గుర్తించి, వాటిని పెంపొందించాలని నొక్కిచెప్పారు. పఠన అలవాట్లు వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతాయని, ఆలోచనను విస్తృతం చేస్తాయని చెప్పారు. పఠనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి గ్రూప్ లైబ్రరీల ఏర్పాటును ఆయన ప్రోత్సహించారు.

    చిలకలూరిపేటలోని శారద జెడ్‌పి హైస్కూల్ లైబ్రరీలో తగినంత పుస్తకాలు లేవని గమనించిన ఆయన, లైబ్రరీ కోసం అల్మారాలు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషలలో పుస్తకాలు, 25 కంప్యూటర్లను విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. సరైన ఆట స్థలం కోసం ప్రణాళిక వేయాలని కూడా అధికారులను పవన్ కోరారు. విద్య అనేది ఒక వ్యక్తిలో శాశ్వతంగా నిలిచి ఉండే ఏకైక ఆస్తి అని ఆయన అన్నారు. డబ్బు, ఆస్తులు మనల్ని విడిచిపెట్టవచ్చు, కానీ జ్ఞానం అలాగే ఉంటుందన్నారు.

    తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడుకోవడానికి అప్రమత్తంగా ఉండాలని పవన్ కోరారు. అంతకుముందు, డిప్యూటీ సీఎం చిలకలూరిపేట పాఠశాల విద్యార్థులతో సంభాషించారు, సౌకర్యాలను పరిశీలించారు.

    News/Andhra Pradesh/ఏపీలో కేరళ తరహా విద్యా విధానం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది : పవన్ కల్యాణ్
