కియా సోనెట్కు షాక్.. గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో 1-స్టార్ రేటింగ్.. సౌతాఫ్రికాకు పంపిన మోడల్పై టెస్ట్
గ్లోబల్ NCAP నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో మేడ్-ఇన్-ఇండియా కియా సోనెట్ కారు కేవలం 1-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను మాత్రమే సాధించి నిరాశ పరిచింది. అయితే ఈ పరీక్షలు దక్షిణాఫ్రికాకు ఎగుమతి చేసే మోడల్కు మాత్రమే వర్తిస్తాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియాకు గ్లోబల్ NCAP (న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్) షాక్ ఇచ్చింది. ‘సేఫర్ కార్స్ ఫర్ ఆఫ్రికా’ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన సరికొత్త క్రాష్ టెస్టుల్లో... భారత్లో తయారై దక్షిణాఫ్రికాకు ఎగుమతి అవుతున్న కియా సోనెట్ (Kia Sonet) కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఈ కారు కేవలం 1-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను మాత్రమే దక్కించుకుంది.
పెద్దల రక్షణ (Adult Occupant Protection) విభాగంలో ఈ కారు 34 పాయింట్లకు గాను 21.29 పాయింట్లు సాధించింది. అలాగే పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection) విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను 28.57 పాయింట్లు సాధించి 3-స్టార్ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది. స్టాండర్డ్ ఫ్రంటల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, సీట్బెల్ట్ ప్రిటెన్షనర్లు ఉన్నప్పటికీ ఈ మోడల్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది.
కారు బాడీ షెల్ అన్స్టేబుల్
గ్లోబల్ NCAP విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం... ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ క్రాష్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సోనెట్ బాడీ షెల్ తీవ్ర ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక అన్స్టేబుల్గా (అస్థిరంగా) మారింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మరింత భారాన్ని మోసే సామర్థ్యం దీనికి లేదని నిపుణులు తేల్చారు. డ్రైవర్ కాళ్లు ఉంచే ఫుట్వెల్ ఏరియా కూడా దెబ్బతినడంతో ఓవరాల్ స్కోరు భారీగా పడిపోయింది.
ఢీకొట్టినప్పుడు డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ తల, మెడ భాగాలకు మంచి రక్షణ లభిస్తున్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. డ్రైవర్ ఛాతీకి తగినంత, ప్యాసింజర్ ఛాతీకి అద్భుతమైన రక్షణ లభించింది. కానీ డాష్బోర్డ్ వెనుక ఉండే గట్టి భాగాల వల్ల ఇద్దరి మోకాళ్లకు గాయాలయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉందని రేటింగ్ను తగ్గించారు.
సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో తేలిన లోపాలు
పక్క నుంచి కారును ఢీకొట్టే సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించినప్పుడు తల, పెల్విస్ భాగాలకు మంచి రక్షణ ఉన్నప్పటికీ, ఛాతీ రక్షణ విభాగంలో ఈ కారు అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. కారులో స్టాండర్డ్ సైడ్ హెడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎయిర్బ్యాగ్లు లేకపోవడంతో సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ అసలు నిర్వహించనే లేదు. ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC) ఫీచర్ గ్లోబల్ NCAP ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పటికీ, టెస్ట్ చేసిన వేరియంట్లో ఇది స్టాండర్డ్గా రాకపోవడం వల్ల స్కోరుకు ఎలాంటి ప్లస్ అవ్వలేదు.
"ఐరోపా వంటి మార్కెట్లలో ఇచ్చే భద్రతా ప్రమాణాలను గ్లోబల్ తయారీదారులు ఆఫ్రికాలో విక్రయించే కార్లలో అందించకపోవడం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని గ్లోబల్ NCAP చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రిచర్డ్ వుడ్స్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సైడ్ హెడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రతి మార్కెట్లోని అన్ని కార్లలోనూ స్టాండర్డ్గా అందించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
పిల్లల రక్షణ మెరుగైనప్పటికీ..
పిల్లల భద్రత విషయానికి వస్తే 18 నెలలు, 3 ఏళ్ల పిల్లల డమ్మీలను ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్లలో కూర్చోబెట్టి పరీక్షించగా, ముందు, పక్కల నుంచి జరిగే ప్రమాదాల్లో వారికి పూర్తి రక్షణ లభించింది. అయినప్పటికీ కొన్ని లోపాల వల్ల పాయింట్లు తగ్గాయి. కారులోని అన్ని సీట్లకు 3-పాయింట్ సీట్బెల్టులు లేకపోవడం, ప్యాసింజర్ ఎయిర్బ్యాగ్ను ఆఫ్ చేసే స్విచ్ లేకపోవడం, వెనుక సీటు మధ్యలో చైల్డ్ సీట్ ఇన్స్టాలేషన్ సరిగ్గా కుదరకపోవడంతో పిల్లల రక్షణ విభాగం 3-స్టార్లకే పరిమితమైంది.
భారతీయ కొనుగోలుదారులు ఆందోళన చెందాలా?
భారతీయ వాహనదారులు ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైన వ్యత్యాసాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం క్రాష్ టెస్ట్ చేసిన కియా సోనెట్ కారు కేవలం దక్షిణాఫ్రికా స్పెసిఫికేషన్లతో తయారైన మోడల్ మాత్రమే. వివిధ దేశాల మార్కెట్లను బట్టి భద్రతా ఫీచర్లు మారుతుంటాయి. భారత్లో అమ్ముడవుతున్న కియా సోనెట్ మోడళ్లలో కంపెనీ అన్ని వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తోంది. అలాగే ఈఎస్సీ (ESC), అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (ADAS) వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు కూడా భారతీయ మోడళ్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆఫ్రికా మోడల్ టెస్ట్ రేటింగ్ను నేరుగా భారతీయ మోడల్తో పోల్చలేం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More