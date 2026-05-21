Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    MI vs KKR : లో- స్కోరింగ్ గేమ్​లో ఎంఐ ఓటమి.. కేకేఆర్​ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం

    IPL 2026 : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా బుధవారం జరిగిన లో-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్‌లో కేకేఆర్ 4 వికెట్ల తేడాతో ఎంఐపై విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో కోల్‌కతా ఖాతాలో 13 పాయింట్లు చేరాయి, తద్వారా నాల్గొవ ప్లేఆఫ్ స్థానం కోసం పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.

    Published on: May 21, 2026 6:02 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    MI vs KKR IPL 2026 : బుధవారం రాత్రి కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ను ఓడించడం ద్వారా కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) తమ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఫలితంగా ఐపీఎల్ 2026లో నాల్గొవ ప్లేఆఫ్ బెర్త్ కోసం పోరు రోజురోజుకూ ఉత్కంఠగా మారుతోంది!

    కేకేఆర్​ బ్యాటర్ మనీష్ పాండే..
    కేకేఆర్​ బ్యాటర్ మనీష్ పాండే..

    వర్షం కారణంగా ఇన్నింగ్స్ మధ్యలో అంతరాయం కలిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు కష్టంగా మారినప్పటికీ, కేకేఆర్ బ్యాటర్లు ఓపిగ్గా ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.

    టాస్ గెలిచిన కోల్‌కతా మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోగా.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 147 పరుగులే చేయగలిగింది. అనంతరం ఛేజింగ్‌కు దిగిన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ విజయంతో కేకేఆర్ 13 మ్యాచ్‌ల్లో 13 పాయింట్లతో ఐపీఎల్​ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసును మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది.

    ఈ జట్టుకు ఇంకా ఒక లీగ్ మ్యాచ్ మిగిలి ఉంది.

    ముంబై ఇండియన్స్ ఇప్పటికే ఈ సీజన్ ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుండి అధికారికంగా తప్పుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

    స్పిన్ ఉచ్చులో చిక్కుకున్న ముంబై..

    ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ స్లోగా ఉండటంతో ముంబై బ్యాటర్లు పరుగుల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. ఓపెనర్ ర్యాన్ రికెల్టన్ నెమ్మదిగా ఆడి కామెరాన్ గ్రీన్ బౌలింగ్‌లో అవుట్ కాగా, అదే ఓవర్లో నమన్ ధీర్ కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సైతం సౌరభ్ దూబే బౌలింగ్‌లో షార్ట్ పిచ్ బంతిని సరిగ్గా అంచనా వేయలేక క్యాచ్ అవుట్ అయ్యాడు. ఆ వెంటనే సూర్యకుమార్ యాదవ్‌ను దూబే క్లీన్ బౌల్డ్ చేయడంతో ముంబై కోలుకోలేని దెబ్బతింది. ఈ దశలో వర్షం పడటంతో ఆట కాసేపు ఆగింది.

    ఆట తిరిగి ప్రారంభమయ్యాక కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ కలిసి ఐదో వికెట్‌కు 43 పరుగులు జోడించి ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. తిలక్ వర్మకు ఒక రనౌట్/క్యాచ్ చాన్స్ లభించినా ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేదు.

    కేకేఆర్ స్పిన్నర్లు సునీల్ నరైన్ (4 ఓవర్లలో 13 పరుగులు, 1 వికెట్), వరుణ్ చక్రవర్తి, అనుకుల్ రాయ్ ముగ్గురూ కలిసి 9 ఓవర్లలో కేవలం 47 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ముంబైని ఊపిరాడకుండా చేశారు. చివరి ఓవర్లలో కార్బిన్ బాష్ (18 బంతుల్లో 32) మెరుపులు మెరిపించడంతో ముంబై ఇండియన్స్ 147 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు చేయగలిగింది.

    కేకేఆర్ బౌలర్లలో సౌరభ్ దూబే, కామెరాన్ గ్రీన్, కార్తీక్ త్యాగి తలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.

    పాండే, పావెల్ ప్లాన్డ్ పార్ట్‌నర్‌షిప్..

    148 పరుగుల మోస్తరు లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కోల్‌కతాకు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. దీపక్ చాహర్ వేసిన ఇన్-స్వింగర్‌కు ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. అజింక్యా రహానే (21) కాసేపు బాగానే ఆడినా ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు, వెంటనే కామెరాన్ గ్రీన్ కూడా అవుట్ అయ్యాడు.

    ఈ దశలో అనుభవజ్ఞుడైన మనీష్ పాండే (33 బంతుల్లో 45).. రోవ్‌మన్ పావెల్ (30 బంతుల్లో 40)తో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ని నిలబెట్టాడు. వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడుతూనే సింగిల్స్, డబుల్స్ తీస్తూ నాలుగో వికెట్‌కు 64 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. విజయం ఖాయమనుకున్న సమయంలో కేవలం మూడు బంతుల వ్యవధిలో వీరిద్దరూ అవుట్ కావడంతో మ్యాచ్ కాస్త ఉత్కంఠగా మారింది. అయితే, చివర్లో రింకూ సింగ్ క్రీజులో ఉండి తదుపరి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తపడి కేకేఆర్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

    కేకేఆర్​ వర్సెస్​ ఎంఐ- స్కోర్ బోర్డు..

    ముంబై ఇండియన్స్ (ఎంఐ): 20 ఓవర్లలో 147/8 (కార్బిన్ బాష్ 32, హార్దిక్ పాండ్యా 20; సౌరభ్ దూబే 2/19, కామెరాన్ గ్రీన్ 2/24, కార్తీక్ త్యాగి 2/31).

    కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్): 19.2 ఓవర్లలో 148/6 (మనీష్ పాండే 45, రోవ్‌మన్ పావెల్ 40; దీపక్ చాహర్ 2/26).

    ఫలితం: ముంబై ఇండియన్స్‌పై కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/MI Vs KKR : లో- స్కోరింగ్ గేమ్​లో ఎంఐ ఓటమి.. కేకేఆర్​ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం
    Home/News/MI Vs KKR : లో- స్కోరింగ్ గేమ్​లో ఎంఐ ఓటమి.. కేకేఆర్​ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes