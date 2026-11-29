శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
California earthquake : విమానం ల్యాండ్ అయ్యే కొన్ని సెకన్ల ముందు భూకంపం! కాలిఫోర్నియాలో అలర్ట్..
దక్షిణ కాలిఫోర్నియా తీరంలో శనివారం 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. లాస్ ఏంజిల్స్ ప్రాంతంలో ప్రకంపనలు రాగా, విమానాశ్రయంలో ఒక విమానం ల్యాండింగ్ను మధ్యలోనే నిలిపివేశారు.
అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియా తీర ప్రాంతం భూకంపం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శనివారం 5.0 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. లాస్ ఏంజిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల కిటికీలు ఊగిపోగా, నగర విమానాశ్రయంలో దిగుతున్న ఒక ప్యాసింజర్ విమానం ల్యాండింగ్ను మధ్యలోనే ఆపేసి గాలిలోకి ఎగిరిపోయింది.
అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే (యూఎస్జీఎస్) ప్రకారం.. లాస్ ఏంజిల్స్ సమీపంలోని మాన్హట్టన్ బీచ్ తీరానికి ఆనుకుని భూకంప కేంద్రం ఉంది. ఆ తర్వాత వరుస ప్రకంపనలు (ఆఫ్టర్షాక్స్) వచ్చాయి.
భూకంపం కారణంగా కార్ల అలారంలు మోగాయి, విమానాశ్రయంలో కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయి, ఒక రిఫైనరీ నుంచి పొగలు ఎగసిపడటంతో ఆటోమేటిక్ భద్రతా వ్యవస్థలు యాక్టివ్ అయ్యాయి. అయితే వెంటనే ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా పెద్దగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం అందలేదు. కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కార్యాలయం ఫేస్బుక్లో స్పందిస్తూ.. ప్రభావాన్ని అంచనా వేసేందుకు స్థానిక అధికారులతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
"భూకంపాలు ఎప్పుడు వస్తాయో ఊహించలేం, కాబట్టి ఆఫ్టర్షాక్స్కు సిద్ధంగా ఉండండి," అని ఆ కార్యాలయం హెచ్చరించింది.
అమెరికాలో స్థిరపడిన తెలుగువారు, ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాల కోసం కాలిఫోర్నియా వెళ్లే విద్యార్థులు, టెకీలకు ఈ ప్రాంతం ఎంతో పరిచయం. భూకంపాలకు ఆస్కారం ఉండే భౌగోళిక జోన్లలో ఉండేవారికి, విపత్తుల వేళ భద్రతా నియమాలను పాటించడం ఎంత అవసరమో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.
రన్వేపై పగుళ్ల అనుమానంతో విమానం వెనక్కి..!
ఆ ప్రాంతంలోని దృశ్యాల ప్రకారం, తొలి ప్రకంపన వచ్చిన సమయంలో డెల్టా ఎయిర్లైన్స్ విమానం లాస్ ఏంజిల్స్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్కు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రన్వేపై ఏమైనా పగుళ్లు వచ్చాయేమోనన్న జాగ్రత్తతో ల్యాండింగ్ ఆపాలని సిబ్బందికి ఆదేశాలు అందాయి.
"రన్వేలను తనిఖీ చేసేదాకా అసలు విషయం ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకే అలా చేయడం ఖచ్చితంగా సరైన నిర్ణయమే," అని నగర మేయర్ కరెన్ బాస్ ఫాక్స్ న్యూస్తో చెప్పారు.
ఆఫ్టర్షాక్ ధాటికి లాస్ ఏంజిల్స్ ఎయిర్పోర్టులో తెల్లని సీలింగ్ ప్యానెల్ ఊడిపడింది. ఒక టెర్మినల్లోని కిటికీ అద్దాలు కూడా పగిలిపోయాయి.
వాషింగ్టన్లోని ఇంటికి వెళ్లేందుకు విమానం ఎక్కుతున్న మేరీల్యాండ్ న్యాయవాది కెన్నా క్రామర్ (27) స్థానిక మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
"ప్రజలు భయపడ్డారు," అని క్రామర్ తెలిపారు. "ఒక మహిళ చిన్నగా అరిచారు, ఆ తర్వాత అంతా శాంతించారు."
రిఫైనరీలో పొగలు.. అగ్నిమాపక దళం అప్రమత్తం!
ఎయిర్పోర్టులోని పరిస్థితి గురించి కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ పోస్ట్ కింద ఒకరు స్పందిస్తూ, "కొందరు ఏమీ జరగనట్లు వ్యవహరించారు, కొందరు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు, మరికొందరు నేలపై పడుకున్నారు," అని కామెంట్ చేశారు.
తొలి ప్రకంపన తర్వాత, వ్యవస్థలో సంభావ్య ప్రమాదాలను నివారించేందుకు దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని చెవ్రాన్ రిఫైనరీ భద్రతా ఫ్లేరింగ్ను ప్రారంభించింది. అప్పుడప్పుడు వచ్చే మంటలు, పొగ నియంత్రణలోనే ఉన్నాయని, స్థానిక ప్రజలకు ఎలాంటి భద్రతా ముప్పు లేదని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
లాస్ ఏంజిల్స్ అగ్నిమాపక దళం (ఎల్ఏఎఫ్డీ) 'భూకంప మోడ్'లోకి వెళ్లింది. 100కు పైగా అగ్నిమాపక కేంద్రాల సిబ్బంది తమ పరిధిలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలను భూమి, గాలి, సముద్ర మార్గాల ద్వారా తనిఖీ చేశారు.
"లాస్ ఏంజిల్స్ నగర పరిధిలో ఎలాంటి పెద్ద మౌలిక సదుపాయాల నష్టం గానీ, గాయాలు గానీ నమోదు కాలేదు," అని తనిఖీలు పూర్తయ్యాక ఆ విభాగం తన వెబ్సైట్లో ప్రకటించింది.
టెక్టోనిక్ ప్లేట్ల సంగమం.. గత చేదు అనుభవాలు
కాలిఫోర్నియాకు భూకంపాలు కొత్తేమీ కాదు! కానీ కొంతకాలంగా లాస్ ఏంజిల్స్ ప్రాంతంలో వచ్చిన వాటిలో ఇది కాస్త పెద్దదేనని కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకురాలు, భూకంప శాస్త్రవేత్త లూసీ జోన్స్ స్థానిక మీడియాతో చెప్పారు.
అమెరికా పశ్చిమ తీరం భూమిలోని పలు టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు కలిసే ప్రాంతం కావడంతో ప్రకంపనలు రావడం అసాధారణం కాదు. గ్రేటర్ లాస్ ఏంజిల్స్ ప్రాంతంలో నివసించే 1.8 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు అనిపించే ప్రకంపనల్లో చాలావరకు చిన్నవిగానే ఉండి, పెద్దగా తెలియకుండానే గడిచిపోతుంటాయి.
అయితే గతంలో ఈ ప్రాంతాన్ని పలు భారీ భూకంపాలు కుదిపేశాయి. 1994లో లాస్ ఏంజిల్స్లోని నార్త్రిడ్జ్ను తాకిన భూకంపంలో డజన్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, వేలాది మంది గాయపడ్డారు, ఇళ్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు బిలియన్ల డాలర్ల నష్టం వాటిల్లింది. సునామీకి కూడా కారణమైన 1906 శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో భూకంపంలో 3,000 మందికి పైగా మరణించారని అంచనా! ఆ సమయంలో చెలరేగిన మంటల్లోనూ కొందరు ప్రాణాలు విడిచారు.