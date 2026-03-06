Edit Profile
    మళ్లీ వస్తున్న ‘ది డార్క్ నైట్’: మహీంద్రా BE 6 బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ బుకింగ్స్ రీ-ఓపెన్.. డేట్ ఫిక్స్

    కేవలం 135 సెకన్లలోనే 999 యూనిట్లు అమ్ముడై రికార్డు సృష్టించిన మహీంద్రా BE 6 బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ బుకింగ్స్ మార్చి 10న మళ్లీ ప్రారంభం కానున్నాయి. వార్నర్ బ్రదర్స్ సహకారంతో రూపొందించిన ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Mar 06, 2026 3:40 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మీరు బాట్‌మాన్ అభిమానా? గతంలో మహీంద్రా విడుదల చేసిన 'బాట్‌మాన్ ఎడిషన్' ఎలక్ట్రిక్ కారును సొంతం చేసుకునే అవకాశం మిస్ అయ్యారా? అయితే మీకు ఇది ఒక శుభవార్త. 'ద డార్క్ నైట్' థీమ్‌తో రూపొందించిన మహీంద్రా BE 6 బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ బుకింగ్స్‌ను మళ్లీ ప్రారంభిస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    మళ్లీ వస్తున్న ది డార్క్ నైట్: మహీంద్రా BE 6 బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ బుకింగ్స్ రీ-ఓపెన్

    తొలి విడతలో కేవలం 135 సెకన్లలోనే 999 యూనిట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. అప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విపరీతమైన డిమాండ్, కస్టమర్ల అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న మహీంద్రా, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను మరోసారి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది.

    బుకింగ్ షెడ్యూల్ ఇదే (ముఖ్యమైన తేదీలు):

    ఈ కార్ బుకింగ్ ప్రక్రియ చాలా తక్కువ సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ వివరాలు ఇవే:

    • ప్రిఫరెన్స్ యాడ్ చేయడం: మార్చి 6, 2026 నుంచి (mahindraelectricsuv.com వెబ్‌సైట్‌లో).
    • బుకింగ్స్ ప్రారంభం: మార్చి 10, 2026 (ఉదయం 11:00 గంటలకు). ఇది కేవలం ఒక రోజు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
    • డెలివరీల ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 10, 2026.

    గమనిక: ఇప్పటికే ఈ కారును కలిగి ఉన్న యజమానులు రిఫర్ చేస్తే, వారికి డెలివరీలో ప్రాధాన్యత ఇస్తామని సంస్థ పేర్కొంది.

    డిజైన్ అదరహో.. ఫీచర్లు అమోఘం

    క్రిస్టోఫర్ నోలన్ 'ది డార్క్ నైట్' త్రయం (Trilogy) స్ఫూర్తితో ఈ కారును తీర్చిదిద్దారు. టాప్-స్పెక్ ప్యాక్ త్రీ 79 kWh వేరియంట్ ఆధారంగా దీనిని రూపొందించారు.

    • ఎక్స్‌టీరియర్: కారుకు 'శాటిన్ బ్లాక్' ఫినిషింగ్‌ ఇచ్చారు. దీనికి తోడు 20 అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ కారుకు అగ్రెసివ్ లుక్ ఇస్తాయి. సస్పెన్షన్, బ్రేక్ కాలిపర్లకు 'అల్కెమీ గోల్డ్' రంగు పూయడం విశేషం.
    • బాట్‌మాన్ లోగోలు: హబ్ క్యాప్స్, ఫ్రంట్ క్వార్టర్ ప్యానెల్స్, రియర్ బంపర్, విండోస్, రియర్ విండ్‌షీల్డ్‌పై బాట్‌మాన్ చిహ్నం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
    • నైట్ ట్రైల్ కార్పెట్ ల్యాంప్: కారు డోర్లు తీసినప్పుడు నేలపై బాట్‌మాన్ సింబల్ కనిపించేలా ప్రత్యేక ప్రొజెక్షన్ ల్యాంప్‌ను అమర్చారు.

    లోపల అంతా బాట్‌మాన్ మయమే..

    కారు ఇంటీరియర్ చూస్తే మీరు నేరుగా బాట్‌మాన్ 'బ్యాట్ మొబైల్'లో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. డార్క్ థీమ్ క్యాబిన్‌లో గోల్డ్ యాక్సెంట్స్ హైలెట్‌గా నిలుస్తాయి.

    • ప్రీమియం సీట్లు: లెదర్, స్వెడ్ అప్‌హోల్స్టరీతో కూడిన సీట్లపై బాట్‌మాన్ చిహ్నం ఉంటుంది.
    • టెక్నాలజీ: ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్‌పై బాట్‌మాన్ వెల్‌కమ్ యానిమేషన్ కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, ఇది ఎలక్ట్రిక్ కారు అయినప్పటికీ, బాట్‌మాన్ కారు ఇంజిన్ సౌండ్ వచ్చేలా ప్రత్యేకంగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చేర్చారు.

    మొత్తానికి, ఇది కేవలం ఒక కారు మాత్రమే కాదు, బాట్‌మాన్ అభిమానులకు ఒక కలల వాహనం. మీరు కూడా దీనిని సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే మార్చి 10న వేగంగా స్పందించాల్సి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. ఈ బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ కారు ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

    మహీంద్రా దీనిని BE 6 టాప్ వేరియంట్ (79 kWh) ఆధారంగా రూపొందించింది, కాబట్టి సాధారణ మోడల్ కంటే దీని ధర కొంత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    2. బుకింగ్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి?

    మార్చి 10, 2026 ఉదయం 11 గంటలకు బుకింగ్స్ ప్రారంభమవుతాయి. ఇది కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే.

    3. ఇందులో ఏవైనా ఇంజిన్ మార్పులు ఉన్నాయా?

    ఇది పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ కారు. పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. మార్పులన్నీ కేవలం డిజైన్, థీమ్ పరంగానే ఉంటాయి.

    క్యాబిన్
    News/News/మళ్లీ వస్తున్న 'ది డార్క్ నైట్': మహీంద్రా BE 6 బాట్‌మాన్ ఎడిషన్ బుకింగ్స్ రీ-ఓపెన్.. డేట్ ఫిక్స్
