    7 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. ఇప్పుడు 40 లక్షల అప్పుతో అమెరికాలో అవస్థలు

    క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లో వచ్చిన రూ. 7 లక్షల ప్యాకేజీని కాదనుకుని, ఎంఎస్ (MS) కోసం అమెరికా వెళ్లిన ఓ యువకుడు ఇప్పుడు రూ. 40 లక్షల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాడు. ఈ ఉదంతం సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

    Published on: Feb 17, 2026 10:36 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    చాలామంది యువతకు అమెరికా వెళ్లి చదువుకోవాలనేది ఒక కల. అక్కడ చదివితే లక్షల్లో జీతాలు వస్తాయని, జీవితం స్థిరపడుతుందని ఆశపడటం సహజం. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ అంచనాలు తలకిందులవుతున్నాయి. చేతికి వచ్చిన ఉద్యోగాన్ని కాదనుకుని విదేశాలకు వెళ్లిన ఒక యువకుడు, ఇప్పుడు కనీసం 3 లక్షల రూపాయల ఉద్యోగం దొరికినా చాలని ఎదురుచూస్తున్న హృదయవిదారక ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

    7 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. ఇప్పుడు 40 లక్షల అప్పుతో అమెరికాలో అవస్థలు (Instagram/@original_ngv)
    7 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. ఇప్పుడు 40 లక్షల అప్పుతో అమెరికాలో అవస్థలు (Instagram/@original_ngv)

    ఇది హెచ్చరికగా భావించవచ్చా?

    ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా 'original_ngv' అనే యూజర్ తన స్నేహితుడి కథను పంచుకున్నారు. "నా స్నేహితుల్లో ఒకడికి క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లో రూ. 7 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీ (LPA) వచ్చింది. కానీ అది తనకు సరిపోదని భావించి ఆ ఉద్యోగాన్ని రిజెక్ట్ చేశాడు. ఎంఎస్ కోసం అమెరికా వెళ్లాడు. ఇప్పుడు అతని దగ్గర మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంది కానీ, దానితో పాటు రూ. 40 లక్షల అప్పు కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ అప్పు తీర్చడానికి ఏడాదికి రూ. 3 లక్షల జీతానికైనా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అత్యాశే అన్ని మంచి పనులకు విఘాతం కలిగిస్తుంది" అని ఆ యూజర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొంతమంది ఆ యువకుడి పరిస్థితికి జాలిపడుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం దీన్ని ఒక హెచ్చరికగా అభివర్ణిస్తున్నారు.

    నెటిజన్ల భిన్న స్వరాలు

    ఈ వ్యవహారంపై జరిగిన చర్చలో అనేక ఆసక్తికరమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

    • రిస్క్ తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు: "జీవితం అంటేనే రిస్క్ తీసుకోవడం. అతను ప్రయత్నించాడు, కానీ కాలం కలిసి రాలేదు. అందుకు అతడిని తప్పుపట్టలేం" అని ఒక యూజర్ వ్యాఖ్యానించారు.
    • సరైన నిర్ణయం కాదు: "విదేశాలకు వెళ్లి అప్పుల పాలు కావడానికి బదులు, ఇక్కడే కష్టపడి మెరుగైన ఉద్యోగానికి మారి ఉంటే బాగుండేది" అని మరొకరు అభిప్రాయపడ్డారు.
    • ప్రత్యామ్నాయాలు: "అందుకే నేను అమెరికా కంటే జర్మనీ వైపే మొగ్గు చూపాను. అక్కడ ఆర్థిక భారం తక్కువ" అని ఒక నెటిజన్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
    • ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితి: "ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో ఇంత భారీ మొత్తంలో అప్పు చేసి విదేశాలకు వెళ్లడం ఎంతవరకు సమంజసం?" అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

    నిపుణుల హెచ్చరిక

    ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో లేఆఫ్స్, గ్లోబల్ మార్కెట్ మందగమనం కారణంగా అమెరికా వంటి దేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారీ ఎడ్యుకేషన్ లోన్లు తీసుకుని వెళ్లే విద్యార్థులు ఆచి తూచి అడుగు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సగటున ఒక భారతీయ విద్యార్థి అమెరికాలో ఎంఎస్ చేయడానికి రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. 60 లక్షల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఆశించిన స్థాయిలో ఉద్యోగం రాకపోతే, ఆ అప్పు తీర్చడం పెనుభారంగా మారుతోంది.

    ఈ వైరల్ స్టోరీ కేవలం ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, విదేశీ విద్యపై అతిగా ఆశలు పెంచుకుంటున్న ఎంతోమందికి ఒక హెచ్చరిక లాంటిది.

    (గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్ట్‌ల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలను మేం స్వయంగా ధృవీకరించలేదు.)

