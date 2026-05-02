Artificial Intelligence : 60 ఏళ్ల గణిత చిక్కుముడిని విప్పిన 23ఏళ్ల యువకుడు.. ఏఐతో మిరాకిల్!
AI : దశాబ్దాల తరబడి మేధావులకు సవాలుగా నిలిచిన ఒక గణిత సమస్యను , ఎటువంటి ఉన్నత చదువులూ లేని ఓ 23 ఏళ్ల యువకుడు చాట్జీపీటీ సాయంతో పరిష్కరించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు! కృత్రిమ మేధ కేవలం సమాచారాన్ని తిరిగి ఇవ్వడమే కాదు, సరికొత్త ఆలోచనలను కూడా సృష్టించగలదని ఈ ఘటన నిరూపించింది.
గణిత శాస్త్రంలో దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న ఉద్దండులు సైతం పరిష్కరించలేని ఒక చిక్కుముడిని, కేవలం 23 ఏళ్ల లియామ్ ప్రైస్ అనే అమెచ్యూర్ మ్యాథ్స్ ఔత్సాహికుడు ఛేదించాడు! లెజెండరీ గణిత శాస్త్రవేత్త పాల్ ఎర్డోస్ ప్రతిపాదించిన 60 ఏళ్ల నాటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని.. చాట్జీపీటీ ప్రో లో ఒక ప్రాంప్ట్ టైప్ చేయడం ద్వారా లియామ్ పరిష్కరించడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది.
పాత పద్ధతులను పక్కన పెట్టి.. కొత్త దారిలో!
గతంలో కూడా ఏఐ అనేక లెక్కలను పరిష్కరించింది. కానీ, ఈసారి జరిగిన విజయం చాలా ప్రత్యేకం! సాధారణంగా శాస్త్రవేత్తలు ఒక సమస్యను పరిష్కరించేటప్పుడు దశాబ్దాలుగా వస్తున్న పాత పద్ధతులనే అనుసరిస్తుంటారు. కానీ చాట్జీపీటీ ఈ విషయంలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త టెరెన్స్ టావో ప్రకారం.. పరిశోధకులు ఊహించని సరికొత్త మార్గంలో ఏఐ ఈ సమస్యను అప్రోచ్ అయ్యింది. గణితంలో సమాధానం కంటే, ఆ సమాధానాన్ని చేరుకోవడానికి ఎంచుకున్న కొత్త దారి (మెథడ్) కే చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.
ఏంటా సమస్య?
ఈ చిక్కుముడి “ప్రిమిటివ్ సెట్స్” కు సంబంధించింది. ఇది పూర్ణ సంఖ్యల (హోల్ నెంబర్స్) లోని ఒక ప్రత్యేక కలెక్షన్. ఇందులో ఏ సంఖ్య కూడా మరొక సంఖ్యతో డివైడ్ అవ్వకూడదు. దీని ప్రవర్తనపై పాల్ ఎర్డోస్ ఆరు దశాబ్దాల క్రితం కొన్ని లోతైన ప్రశ్నలను వదిలి వెళ్లారు. వీటిల్లో కొన్నింటికి దశాబ్దులుగా సమాధానం దొరకలేదు. మేధావులు ఎక్కడైతే ఆగిపోయారో, అక్కడి నుంచి ఏఐ తన మేధస్సుతో మార్గాన్ని సుగమం చేసింది!
అయితే, ఇప్పుడు సదరు ప్రశ్నకు జవాబు దొరికింది అన్న దానికన్నా దానిని ఏఐ పరిష్కరించింది అన్న విషయం హాట్టాపిక్గా మారింది.
మనిషి పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి!
అయితే, ఏఐ ఒక్కటే ఈ ఘనత సాధించిందని అనుకుంటే పొరపాటే. చాట్జీపీటీ ఇచ్చిన ప్రాథమిక సమాధానం చాలా గజిబిజిగా ఉంది. దానిని నిపుణులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, సరిచూసి, సులభంగా అర్థమయ్యేలా తిరిగి రాయాల్సి వచ్చింది. అంటే.. ఏఐ ఒక సరికొత్త ఐడియాను ఇస్తే, మనుషులు దానిని రాటుదేల్చారు. భవిష్యత్తులో శాస్త్రవేత్తలు, ఏఐ కలిసి పనిచేసే 'కో-పైలట్' మోడల్కు ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా నిలిచింది.
సామాన్యులకు పెరిగిన అవకాశాలు..
ఈ విజయం విద్యార్థులకు, ఔత్సాహికులకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తోంది. అగ్రశ్రేణి యూనివర్సిటీల్లో చదువుకున్న వారు మాత్రమే అసాధారణమైన ఆవిష్కరణలు చేయగలరనే రోజులు పోయాయి. కేవలం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ఒక ఏఐ సబ్స్క్రిప్షన్, అంతులేని కుతూహలం ఉంటే చాలు.. ఇంట్లో కూర్చుని కూడా ప్రపంచస్థాయి సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని లియామ్ ప్రైస్ నిరూపించాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. లియామ్ ప్రైస్ ఏ సమస్యను పరిష్కరించాడు?
ప్రఖ్యాత గణిత మేధావి పాల్ ఎర్డోస్ 60 ఏళ్ల క్రితం ప్రతిపాదించిన "ప్రిమిటివ్ సెట్స్" సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన ఒక చిక్కుముడిని లియామ్ పరిష్కరించాడు.
2. చాట్జీపీటీ ఈ సమస్యను ఎలా ఛేదించింది?
శాస్త్రవేత్తలు సాధారణంగా వాడే పద్ధతులను కాకుండా, ఏఐ తనదైన శైలిలో సరికొత్త కోణంలో ఈ సమస్యను విశ్లేషించింది. కేవలం లెక్కలు చేయడం కాకుండా, కొత్త పద్ధతిని కనిపెట్టడం ఇక్కడ విశేషం.
3. ఏఐ ఇచ్చే సమాధానం వంద శాతం కచ్చితంగా ఉంటుందా?
లేదు. ఏఐ ఇచ్చే సమాచారం లేదా సిద్ధాంతాలు కొన్నిసార్లు గజిబిజిగా ఉండవచ్చు. వాటిని నిపుణులు పరిశీలించి, ధ్రువీకరించడం చాలా ముఖ్యం. మనిషి పర్యవేక్షణ లేనిదే ఇది సాధ్యం కాదు.
4. ఈ ఘటన విద్యార్థులకు ఎలాంటి స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది?
పెద్ద డిగ్రీలు లేకపోయినా, సరైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడితే మేధావులకు సాధ్యం కాని పనులను కూడా చేయవచ్చని ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది. ఇది పరిశోధనల రంగంలో సరికొత్త విధానానికి నాంది పలుకుతోంది.
