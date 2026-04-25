    మణిపూర్‌లో మళ్లీ రగిలిన సెగ: సీఎం నివాసం ముట్టడికి యత్నం.. పోలీసులతో ఆందోళనకారుల ఘర్షణ

    మణిపూర్‌లో శాంతి స్థాపన కోసం సామాన్య ప్రజలు మరోసారి రోడ్డెక్కారు. ఇంఫాల్‌లో ముఖ్యమంత్రి నివాసం ముట్టడికి యత్నించిన నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. బాష్పవాయు ప్రయోగంతో ఇంఫాల్ వీధులు రణరంగాన్ని తలపించాయి.

    Published on: Apr 25, 2026 5:42 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఇంఫాల్: ఏడాదన్నర కాలంగా జాతుల మధ్య చిచ్చుతో అట్టుడుకుతున్న మణిపూర్‌లో శనివారం మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాష్ట్రంలో శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పాలని, హింసకు ముగింపు పలకాలని డిమాండ్ చేస్తూ వేలాది మంది ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి వై. ఖేమ్‌చంద్ సింగ్ నివాసం వైపు భారీ ప్రదర్శన చేపట్టారు. అయితే, భద్రతా దళాలు వారిని బారికేడ్లతో అడ్డుకోవడంతో ఘర్షణ తలెత్తింది. నిరసనకారులను చెల్లాచెదురు చేసేందుకు పోలీసులు పలు రౌండ్ల టియర్ గ్యాస్ షెల్స్‌ను ప్రయోగించడంతో ఇంఫాల్‌లోని బాబూపారా ప్రాంతం అట్టుడికిపోయింది.

    ఏప్రిల్ 7న మృతి చెందిన వ్యక్తి మృతదేహం వద్ద బంధువుల రోదన (REUTERS)
    పోలీసుల బారికేడ్లు.. బాష్పవాయు ప్రయోగం

    మైతీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన పౌర సమాజ సంస్థ 'కోకోమి' (COCOMI) పిలుపు మేరకు నగరం నలుమూలల నుంచి నిరసనకారులు ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ముఖ్యమంత్రి బంగ్లాకు సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఖురాయ్ లామ్లాంగ్ వద్ద పోలీసులు వీరిని అడ్డుకున్నారు. నిరసనకారులు బారికేడ్లను తోసుకుని ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఉద్రిక్తత పెరిగింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటంతో పోలీసులు బాష్పవాయువును ప్రయోగించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగతో నిండిపోయింది. ఆందోళనకారులు వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నినాదాలతో హోరెత్తించారు.

    ఆందోళనకారుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..

    ఈ నిరసన ప్రదర్శన వెనుక ప్రధానంగా రెండు డిమాండ్లు ఉన్నాయి.

    • బిష్ణుపూర్ పేలుడు బాధితులకు న్యాయం: ఏప్రిల్ 7న బిష్ణుపూర్ జిల్లాలోని త్రోంగ్లావోబీలో జరిగిన బాంబు పేలుడులో ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై 'యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్' ఇవ్వాలని కోకోమి డిమాండ్ చేస్తోంది.
    • నిరాశ్రయుల పునరావాసం: గత ఏడాది మే 3 నుంచి సాగుతున్న జాతుల ఘర్షణల్లో వేలాది మంది తమ ఇళ్లను కోల్పోయి శరణార్థి శిబిరాల్లో మగ్గుతున్నారు. వారికి తక్షణమే పునరావాసం కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

    రాజకీయ సంకల్పం కరువు: కోకోమి విమర్శ

    సుదీర్ఘ ఉత్కంఠ తర్వాత, నిరసనకారుల ప్రతినిధి బృందం ముఖ్యమంత్రిని కలిసేందుకు అనుమతి లభించింది. కోకోమి కన్వీనర్ వై.కె. ధీరేన్ నేతృత్వంలోని బృందం ముఖ్యమంత్రికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. అనంతరం ధీరేన్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. "మణిపూర్ సంక్షోభానికి ముగింపు పలకడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. సరైన రాజకీయ సంకల్పం లేకపోవడం వల్లే సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు. మా డిమాండ్లపై స్పష్టమైన హామీ రాకపోతే ఆందోళనలను మరింత తీవ్రం చేస్తాం" అని హెచ్చరించారు.

    నేపథ్యం: ఆరని మణిపూర్ మంటలు

    మణిపూర్‌లో మెజారిటీ వర్గమైన మైతీలకు, గిరిజన కుకీలకు మధ్య రిజర్వేషన్లు, భూమి హక్కుల విషయంలో మొదలైన ఘర్షణలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. 2023 మే 3న ప్రారంభమైన ఈ హింసలో ఇప్పటివరకు 260 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, క్షేత్రస్థాయిలో ఇంకా శాంతి నెలకొనలేదు. తాజా నిరసనలు మణిపూర్ ప్రజల్లో పేరుకుపోయిన అసహనానికి అద్దం పడుతున్నాయి.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

