మారుతి సుజుకి 'విక్టోరిస్' ధరలు తగ్గాయి: రూ. 39,000 వరకు ఊరట
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ ఎస్యూవీ 'విక్టోరిస్' (Victoris) కేవలం 8 నెలల్లోనే 1 లక్ష యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని దాటిన సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వేరియంట్ల ధరలను రూ. 39,000 వరకు తగ్గించింది. అయితే, సిఎన్జి (CNG), స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడళ్ల ధరలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఎస్యూవీ భారత మార్కెట్లో దూసుకుపోతోంది. 2026 ఏడాది పొడవునా ప్రతి నెలా సగటున 10,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడవుతూ బలమైన పట్టు సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్లోకి వచ్చిన కేవలం ఎనిమిది నెలల్లోనే 1 లక్ష యూనిట్ల సేల్స్ మైలురాయిని దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఘనతను మారుతి గ్రాండ్ విటారా కంటే వేగంగా అందుకోవడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, కస్టమర్లను మరింత ఆకర్షించడానికి కంపెనీ కొన్ని వేరియంట్ల ధరలను తగ్గించింది.
ధరలు తగ్గిన మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు ఇవే
ఈ తాజా ధరల తగ్గింపు కేవలం పనోరమిక్ సన్రూఫ్తో వచ్చే నాలుగు మైల్డ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ '(O)' వేరియంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. వీటిపై రూ. 39,000 (సుమారు రూ. 38,900) వరకు తగ్గింపు లభించింది.
కొత్త ధరల పట్టిక కింద పేర్కొన్న విధంగా ఉంది:
|వేరియంట్ (Variant)
|పాత ధర (రూ. లక్షలలో)
|కొత్త ధర (రూ. లక్షలలో)
|ZXi (O) MT
|రూ. 14.08
|రూ. 13.69
|ZXi (O) AT
|రూ. 15.64
|రూ. 15.25
|ZXi+ (O) MT
|రూ. 15.82
|రూ. 15.43
|ZXi+ (O) AT
|రూ. 17.77
|రూ. 17.38
ఇవి కాకుండా సాధారణ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు అయిన ఎంట్రీ లెవెల్ LXi MT (రూ. 10.50 లక్షలు), VXi MT (రూ. 11.80 లక్షలు), ZXi MT (రూ. 13.57 లక్షలు), మరియు టాప్-ఎండ్ ZXi+ (O) AT AWD (రూ. 19.22 లక్షలు) ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
సిఎన్జి, స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ధరల్లో మార్పు లేదు
మారుతి సుజుకి తన విక్టోరిస్ సిఎన్జి, స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ శ్రేణి ధరలను యథాతథంగా ఉంచింది.
విక్టోరిస్ సిఎన్జి: ఎంట్రీ లెవెల్ LXi CNG MT ధర రూ. 11.50 లక్షలుగా కొనసాగుతుండగా, టాప్-స్పెక్ ZXi CNG MT రూ. 14.57 లక్షల వద్దే ఉంది.
స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ (eCVT): దీని ధరల శ్రేణి రూ. 16.38 లక్షల (VXi eCVT) నుండి ప్రారంభమై, టాప్-ఎండ్ మోడల్ ZXi+ (O) eCVT రూ. 19.99 లక్షల వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
గమనిక: ధరల తగ్గింపు మినహా, కార్ల ఫీచర్లు, ఇంజన్ సామర్థ్యం లేదా ఇతర సాంకేతిక అంశాలలో మారుతి సుజుకి ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కేవలం పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఉన్న నిర్దేశిత మోడళ్లను మరింత అందుబాటు ధరలోకి తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More