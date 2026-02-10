Mileage cars : ఇండియాలో అత్యధిక మైలేజీ ఇచ్చే టాప్ 5 కార్లు ఇవే.. భారీగా డబ్బులు ఆదా!
కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అధిక మైలేజీ ఇచ్చే మోడల్స్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఇండియాలో టాప్-5 అధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కార్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. వీటి వల్ల మీ ఇంధన ఖర్చులు భారీగా ఆదా అవుతాయి.
ఎవరు ఏ కారు కొన్నా, కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా ముందుగా వినిపించే ప్రశ్న.. “ఎంత మైలేజీ ఇస్తుంది?” అని. సేఫ్టీ- ఆధునిక సాంకేతిక ముఖ్యమే అయినప్పటికీ ఒక కారు కొనేందుకు భారతీయులు ఇప్పటికీ చూస్తున్న మొదటి విషయం మైలేజీ అని అనడంలో సందేహమే లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ఇంధన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటున్న నేటి కాలంలో ఆ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది అధిక మైలేజీ ఇచ్చే వాహనాలు కొనేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. వీరిలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇండియాలో ప్రస్తుతం లభిస్తున్న టాప్- 5 హై మైలేజీ కార్ల (పెట్రోల్/ హైబ్రిడ్) వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
మైలేజ్లో ఈ కార్లు తోపు..
1. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్
ప్రస్తుతం ఇండియాలో అత్యధిక మైలేజీ ఇచ్చే కారుగా మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ రికార్డు సృష్టించింది! ఇది ఒక మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ అయినప్పటికీ, దీనిలోని 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీ వల్ల అద్భుతమైన మైలేజీ లభిస్తోంది.
ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ: 28.65 కేఎంపీఎల్
ప్రత్యేకత: ఇది గ్రాండ్ విటారా కంటే మెరుగైన మైలేజీని అందిస్తూ, దేశంలోనే నంబర్ 1 పొదుపైన ఎస్యూవీగా నిలిచింది.
2. టయోటా హైరైడర్ / మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా
ఈ రెండు కార్లు సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నాయి. వీటిలోని 1.5 లీటర్ అట్కిన్సన్ సైకిల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కాంబినేషన్ సిటీ ట్రాఫిక్లో కూడా మంచి మైలేజీని ఇస్తుంది.
ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ: 27.97 కేఎంపీఎల్
ప్రత్యేకత: ఈ హైబ్రిడ్ కార్లు సెల్ఫ్-చార్జింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయి, కాబట్టి విడిగా చార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
3. హోండా సిటీ ఈ:హెచ్ఈవీ (హైబ్రిడ్)
సెడాన్ కార్లలో రాజీలేని మైలేజీ కావాలనుకునే వారికి హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ ఉత్తమ ఎంపిక. ప్రీమియం ఫీచర్లతో పాటు అద్భుతమైన ఇంజిన్ సామర్థ్యం దీని సొంతం.
ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ: 27.26 కేఎంపీఎల్
ప్రత్యేకత: ఇండియాలో అత్యధిక మైలేజీ ఇచ్చే సెడాన్ కారు ఇదే.
4. మారుతీ సుజుకీ సెలెరియో
తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే పెట్రోల్ కారు కోసం చూస్తుంటే సెలెరియో మొదటి వరుసలో ఉంటుంది. ఈ చిన్న కారుకు ప్లస్ పాయింట్ దీని తక్కువ బరువు (810-835 కేజీలు).
ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ: 26.68 కేఎంపీఎల్ (ఏఎంటీ వెర్షన్)
ప్రత్యేకత: నాన్-హైబ్రిడ్ కార్లలో ఇదే బెస్ట్ మైలేజీ కార్.
5. మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్
కొత్త తరం జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్తో వస్తున్న మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్, స్టైల్తో పాటు పొదుపును కూడా అందిస్తోంది. డిజైర్ కంటే తక్కువ బరువు ఉండటం వల్ల స్విఫ్ట్ మైలేజీలో పైచేయి సాధించింది.
ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ: 25.75 కేఎంపీఎల్
ప్రత్యేకత: యువతకు ఇష్టమైన హ్యాచ్బ్యాక్ కావడమే కాకుండా, మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ.
పైన పేర్కొన్న మైలేజీ గణాంకాలు ఏఆర్ఏఐ (ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) ద్వారా ల్యాబ్ పరిస్థితుల్లో పరీక్షించినవి. రోడ్డు పరిస్థితులు, ట్రాఫిక్, మీ డ్రైవింగ్ శైలిని బట్టి రియల్ టైమ్ మైలేజీ కొంత మారే అవకాశం ఉంది.
పైగా పైన చెప్పినవి కేవలం పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లు మాత్రమే. సీఎన్జీ మోడల్స్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు.