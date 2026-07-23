Meesho Q1 results: మీషో క్యూ1 రికార్డు ఆదాయం.. తగ్గిన నష్టాలు, ఎగిసిన విక్రయాలు
Meesho Q1 results: తొలి త్రైమాసికంలో ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో ఆకట్టుకునే ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. రూ.3,712.8 కోట్ల ఆపరేటింగ్ ఆదాయంతో అంచనాలను మించడమే కాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతతో విక్రేతల సంఖ్యను భారీగా పెంచుకుని తన నష్టాలను తగ్గించుకుంది.
బెంగళూరు ఆధారిత ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం 'మీషో' జూన్ త్రైమాసికం (క్యూ1) ఫలితాల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. విశ్లేషకుల అంచనాలను తిరగరాస్తూ రూ. 3,712.8 కోట్ల కన్సాలిడేటెడ్ నిర్వహణ ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. బ్లూమ్బెర్గ్ అంచనా వేసిన రూ. 3,601.5 కోట్ల కంటే ఇది గణనీయంగా ఎక్కువ.
ఈ-కామర్స్ రంగంలో తీవ్ర పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), లాజిస్టిక్స్ విభాగాల్లో పెట్టుబడులు పెంచుతూనే మీషో తన నష్టాలను తగ్గించుకోగలిగింది. ఈ త్రైమాసికంలో కన్సాలిడేటెడ్ నికర నష్టం రూ. 132.8 కోట్లకు పరిమితమైంది. బ్లూమ్బెర్గ్ విశ్లేషకులు రూ. 135.2 కోట్ల నష్టం ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు.
ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా విజయవంతంగా పూర్తయిన ఆర్డర్ల మొత్తం విలువ (NMV) ఏడాది ప్రాతిపదికన 34 శాతం పెరిగి రూ. 11,614 కోట్లకు చేరింది. వార్షిక కొనుగోలుదారుల సంఖ్య 29 శాతం పెరిగి 27.4 కోట్లకు చేరగా, త్రైమాసిక ఆర్డర్లు 29 శాతం వృద్ధి చెంది 72.5 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. విక్రయాలు జరిపే వ్యాపారుల (Sellers) సంఖ్య ఏకంగా 81 శాతం ఎగబాకి 10.4 లక్షలకు చేరడం విశేషం.
ఏఐ సాంకేతికతతో పెరిగిన వ్యాపారం
విక్రేతలు తమ ఉత్పత్తుల జాబితా (క్యాటలాగ్) తయారు చేయడం, ప్రాంతీయ భాషల్లో కస్టమర్లతో సంభాషించడం, డిమాండ్ ట్రెండ్స్ను అర్థం చేసుకోవడంలో ఏఐ టూల్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని కంపెనీ తెలిపింది.
"ఉత్పత్తుల వర్గీకరణ, క్యాటలాగ్ రూపకల్పన ప్రక్రియను ఏఐ ద్వారా ఆటోమేట్ చేశాం. దీనివల్ల విక్రేతలకు సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు నమోదు ప్రక్రియ మరింత సులభతరమైంది" అని మీషో చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) ధీరేష్ బన్సాల్ పేర్కొన్నారు.
కంపెనీ వద్ద ప్రస్తుతం రూ. 6,521 కోట్ల నగదు నిల్వలు ఉన్నాయి. మార్కెట్ప్లేస్ ఆదాయం 48 శాతం పెరిగి రూ. 3,707 కోట్లకు చేరగా, అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా (EBITDA) నష్టం మునుపటి త్రైమాసికంలోని రూ. 198 కోట్ల నుంచి రూ. 139 కోట్లకు తగ్గింది. బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల విభాగమైన 'మీషో మాల్' 1200కు పైగా బ్రాండ్లతో 93 శాతం వృద్ధి సాధించగా, క్రియేటర్ ఆధారిత 'కంటెంట్ కామర్స్' వ్యాపారం 141 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది.
పండుగల వేళ కొత్త వ్యూహాలు.. 'కిరాణా క్లబ్' కొనుగోలు
రాబోయే పండుగల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి మార్కెటింగ్ ఖర్చులను పెంచనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఏటా 25 శాతం చక్రవడ్డీ చొప్పున ఎన్ఎమ్వీ (NMV) వృద్ధి సాధిస్తామని మీషో వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ విదిత్ ఆత్రే ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వ్యాపారులను చేరుకోవడానికి ఇటీవల రూ. 202 కోట్లతో 'కిరాణా క్లబ్' అనే బి2బి (B2B) ప్లాట్ఫామ్ను ఆల్-క్యాష్ డీల్ ద్వారా కొనుగోలు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ లావాదేవీ 2027 మార్చి 31 నాటికి పూర్తవుతుంది. స్థానిక కిరాణా వస్తువుల రవాణా కోసం తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన లోకల్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్పై ప్రయోగాలు చేస్తున్నట్లు విదిత్ తెలిపారు.
జీఎస్టీ వివాదంపై స్పష్టత
మీషో లాజిస్టిక్స్ విభాగం 'వాల్మో ట్రాన్స్పోర్టేషన్' జీఎస్టీ వర్గీకరణపై ఇన్-గవర్న్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ లేవనెత్తిన సందేహాలను సీఎఫ్ఓ ధీరేష్ బన్సాల్ నివృత్తి చేశారు. చట్ట నిబంధనలకు కట్టుబడి వాల్మోను గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ (GTA)గా వర్గీకరించామని, దీనిపై సెబీ (SEBI) లేదా పన్ను అధికారుల నుంచి ఎలాంటి నోటీసులు రాలేదని స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More