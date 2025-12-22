మీషో షేర్లలో ప్రకంపనలు: 10% లోయర్ సర్క్యూట్తో కుప్పకూలిన స్టాక్.. కొనొచ్చా?
గత వారం రికార్డు స్థాయికి చేరిన మీషో షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్లో ఒక్కసారిగా 10 శాతం పతనమై లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. ఇన్వెస్టర్లు భారీగా లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ నెలలోనే అద్భుతమైన ఎంట్రీ ఇచ్చిన కొత్త తరం ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో (Meesho) షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్లో భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. శుక్రవారం నాడు రూ. 254.65 వద్ద ఆల్టైమ్ హైని తాకిన ఈ స్టాక్, సోమవారం ఉదయం నుంచే పతనం కావడం మొదలైంది. చివరకు 10 శాతం క్షీణించి రూ. 202.05 వద్ద లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకింది. గత రెండు రోజుల్లోనే ఈ షేరు విలువ సుమారు 14 శాతం మేర ఆవిరైపోయింది.
ఐపీఓతో కాసుల వర్షం.. ఇప్పుడేమైంది?
డిసెంబర్ 10న దలాల్ స్ట్రీట్లో అడుగుపెట్టిన మీషో ఐపీఓ ధర రూ. 111 కాగా, అది 46 శాతం ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒకానొక దశలో ఇది మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్గా (రెట్టింపు లాభం) అవతరించింది. అయితే, తాజా పతనంతో ఆ హోదాను కోల్పోయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఐపీఓ ధర కంటే ఈ షేరు 82 శాతం పైనే లాభాల్లో ఉండటం గమనార్హం.
గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ UBS గత వారం మీషోకు 'బై' కాల్ ఇస్తూ రూ. 220 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. మీషో యొక్క 'అసెట్ లైట్' మోడల్, పెరుగుతున్న యూజర్ బేస్ భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయని UBS విశ్లేషించింది.
బాటమ్ ఫిషింగ్ చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
షేర్లు భారీగా తగ్గినప్పుడు వాటిని కొనుగోలు చేయడాన్ని 'బాటమ్ ఫిషింగ్' అంటారు. అయితే మీషో విషయంలో నిపుణులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
గ్రోత్ క్వాలిటీ ముఖ్యం: INVAsset PMS బిజినెస్ హెడ్ హర్షల్ దసాని మాట్లాడుతూ.. "కేవలం వాల్యూయేషన్లు తగ్గాయని కొనడం సరికాదు. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు కేవలం అమ్మకాల వృద్ధిని మాత్రమే కాకుండా, కంపెనీ నగదు ప్రవాహం (Cash Flow), అసలైన లాభదాయకతపై స్పష్టత కోరుకుంటున్నారు" అని తెలిపారు.
రిస్క్-రివార్డ్ రేషియో: బోనాంజా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అభినవ్ తివారీ అభిప్రాయం ప్రకారం.. మీషో దీర్ఘకాలానికి మంచి బిజినెస్ అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత ధర వద్ద రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు కొంత వేచి చూడటం ఉత్తమం.
మీషో ఐపీఓ హైలైట్స్:
- ఇష్యూ ధర: రూ. 105 - రూ. 111
- సబ్స్క్రిప్షన్: 79.02 రెట్లు (అద్భుత స్పందన)
- మొత్తం నిధుల సేకరణ: రూ. 5,421 కోట్లు
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)