Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మహీంద్రా XUV 7XO కి పోటీగా ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- ధర ఎంతంటే..

    ఎంజీ మోటార్స్ నుంచి రాబోతున్న ఈ కొత్త ఎస్‌యూవీ రూ. 15-20 లక్షల ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు, పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లను ఆశించే వారికి మంచి ఎంపిక కానుంది. ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ కారు లాంచ్ తేదీపై కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

    Published on: Feb 24, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గుజరాత్‌లోని హలోల్ తయారీ కేంద్రం సమీపంలో ఎంజీకి చెందిన ఒక కొత్త ఎస్‌యూవీ టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో 'వులింగ్ స్టార్‌లైట్ 560' (Wuling Starlight 560) పేరుతో అమ్ముడవుతున్న ఈ మోడల్, త్వరలో భారత రోడ్లపై పరుగులు తీయనుంది. రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల ధరల శ్రేణిలో ఇది విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ ఇదే.. (TechBuzz/Instagram)
    ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ ఇదే.. (TechBuzz/Instagram)

    ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో..

    అంతర్జాతీయ వెర్షన్ ఆధారంగా చూస్తే, ఈ ఎస్‌యూవీ మూడు రకాల పవర్‌ట్రైన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది:

    టర్బో-పెట్రోల్: 1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఇది 174.2 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉండనున్నాయి.

    ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (పీహెచ్​ఈవీ): 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్‌తో కూడిన హైబ్రిడ్ సెటప్. ఇది 194.3 బీహెచ్​పీ పవర్, 230 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో 20.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను వాడారు.

    ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ (ఈవీ): భారత్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న ఎంజీ విండ్‌సర్ ఈవీ తరహాలోనే, ఇందులో కూడా 134 బీహెచ్​పీ పవర్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- డిజైన్, ఫీచర్లు..

    టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఎస్​యూవీ సుమారు 4.7 మీటర్ల పొడవు ఉండనుంది. అంటే ఇది మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలోకి వస్తుంది.

    లుక్స్: స్లాటెడ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, బాక్సీ డిజైన్, రూఫ్ రైల్స్, స్టైలిష్ 18-ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

    లోకల్ టెస్టింగ్: వడోదర (జీజే 17) రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్‌తో ఈ కారు కనిపించడాన్ని బట్టి, భారతీయ రోడ్లు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎంజీ సంస్థ దీనిని సిద్ధం చేస్తోందని అర్థమవుతోంది.

    ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- మార్కెట్ పోటీ..

    ఈ ఎంజీ కొత్త ఎస్‌యూవీ మార్కెట్​లోకి వస్తే.. మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ ఇలా మూడు ఆప్షన్లు ఒకే మోడల్‌లో లభిస్తే కస్టమర్లకు ఇది గొప్ప ఛాయిస్ అవుతుంది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఈ కొత్త ఎంజీ ఎస్‌యూవీ భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుతం ఈ కారు గుజరాత్‌లోని ఎంజీ ప్లాంట్ సమీపంలో ముమ్మరంగా టెస్టింగ్ జరుపుకుంటోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఎస్‌యూవీ 2026 అక్టోబర్ నాటికి (పండుగ సీజన్ సమయంలో) భారత మార్కెట్​లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. ఇది కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్‌లోనే వస్తుందా లేక వేరే ఆప్షన్లు కూడా ఉంటాయా?

    ఇది ఈ కారు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఇది మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది:

    Plug-in Hybrid (PHEV): ఇది పెట్రోల్. ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ రెండింటిపై నడుస్తుంది. కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లోనే సుమారు 100 కి.మీ ప్రయాణించగలదు.

    Pure EV: పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 500 కి.మీ రేంజ్ ఇవ్వగలదు.

    Petrol: సంప్రదాయ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    3. దీని ధర ఎంత ఉండవచ్చు? ఇది ఏ కార్లకు పోటీనిస్తుంది?

    దీని ధర రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల (ఎక్స్‌-షోరూమ్) మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది మార్కెట్​లో ప్రధానంగా మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ, టాటా సఫారీ/హారియర్, హ్యుందాయ్ అల్కజార్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది. ప్రత్యేకించి ఇందులోని 'ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీ ఈ సెగ్మెంట్‌లో మొదటిది కానుంది.

    recommendedIcon
    News/News/మహీంద్రా XUV 7XO కి పోటీగా ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- ధర ఎంతంటే..
    News/News/మహీంద్రా XUV 7XO కి పోటీగా ఎంజీ కొత్త ఎస్​యూవీ- ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes