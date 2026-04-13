    ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువేనా? స్కైమెట్, ఐఎండీ అంచనాల్లో ఏది ఎంతవరకు నిజం?

    2026 సంవత్సరానికి గాను సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రైవేట్ వాతావరణ సంస్థ 'స్కైమెట్' (Skymet) అంచనా వేసింది. ఎల్ నినో (El Niño) ప్రభావంతో కరువు పరిస్థితులు తలెత్తవచ్చని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో స్కైమెట్, ఐఎండీ అంచనాల కచ్చితత్వం, వ్యవస్థపై పడే ప్రభావం  ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 13, 2026 2:13 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఎల్ నినో ప్రభావంతో గత ఎనిమిదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది భారత్‌లో అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీర్ఘకాలిక సగటులో (LPA) కేవలం 94 శాతం మేర (సాధారణం కంటే తక్కువ) వర్షాలు పడతాయని ప్రైవేట్ వాతావరణ అంచనా సంస్థ స్కైమెట్ అంచనా వేసింది. సాధారణంగా అధికారిక వాతావరణ శాఖ (IMD) కంటే స్కైమెట్ అంచనాలు కొంత తక్కువగానే (Conservative) ఉంటాయి. ఈ రెండు సంస్థలు వర్షపాతం తీవ్రతను కచ్చితంగా అంచనా వేయడంలో చాలాసార్లు విఫలమైనప్పటికీ, వ్యవసాయం, నీటి నిర్వహణ ప్రణాళికలకు ఈ అంచనాలే మనకు అత్యంత కీలకం.

    ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువేనా? స్కైమెట్, ఐఎండీ అంచనాల్లో ఏది ఎంతవరకు నిజం?

    2026 అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి?

    స్కైమెట్ అంచనాల ప్రకారం ఈ ఏడాది వర్షపాతం దీర్ఘకాలిక సగటులో 94% ఉండవచ్చు (సాధారణ వర్షపాతం 96-104% మధ్య ఉంటుంది).

    గత రికార్డులు: 2023లో (మరో ఎల్ నినో సంవత్సరం) 94.6% నమోదు కాగా, 2018లో ఇది కేవలం 90.6% గానే ఉంది.

    కరువు ముప్పు: సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం 40% ఉండగా, కరువు లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం 30% ఉందని స్కైమెట్ తెలిపింది. అంటే మొత్తంగా 70% ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది (ఇది 2023లో 60 శాతంగా ఉండింది).

    ఆర్థిక ప్రభావం: పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఇప్పటికే ఎరువుల కొరత, ధరల పెరుగుదల వంటి సమస్యలు ఉండగా, ఈ వర్షపాత లోటు ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. 2023లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మరియు ఎల్ నినో కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం 5.5% నుంచి 6.6% శాతానికి పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. వ్యవసాయ ఎగుమతులపై (గోధుమలు, బియ్యం, చక్కెర) ఆంక్షలు విధించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.

    అంచనాలు వర్సెస్ వాస్తవం

    భారతదేశ రుతుపవనాలను కచ్చితంగా అంచనా వేయడం చారిత్రాత్మకంగా కష్టమైన పని. దాదాపు 60% సందర్భాల్లో వాతావరణ సంస్థలు ఆమోదయోగ్యమైన లోప పరిమితి (±5 శాతం పాయింట్లు) కంటే ఎక్కువగానే వాస్తవికతకు దూరంగా అంచనాలు వేశాయి.

    స్కైమెట్ vs ఐఎండీ: గత 12 ఏళ్లలో 7 సార్లు ఐఎండీ కంటే స్కైమెట్ తక్కువ వర్షపాతాన్ని అంచనా వేసింది. 2013, 2014 సంవత్సరాల్లో ఐఎండీ కంటే స్కైమెట్ అంచనాలే వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి.

    తప్పిన అంచనాలు: 2015లో స్కైమెట్ అంచనా ఏకంగా 15.7 శాతం పాయింట్ల మేర తప్పింది (ఐఎండీ కేవలం 6.7 శాతం మాత్రమే తప్పింది). 2019లో ఇరు సంస్థలు సాధారణ వర్షపాతం (96%) ఉంటుందని చెప్పగా, ఏకంగా 110% (అత్యధికం) వర్షపాతం నమోదైంది.

    ఇటీవలి కాలంలో: 2018 నుంచి 2025 వరకు చూసుకుంటే, స్కైమెట్ అంచనాల కచ్చితత్వం తగ్గి, వాస్తవాల కంటే 1-4 శాతం పాయింట్లు దూరంగా ఉంటోంది. ఈ విషయంలో ఐఎండీ (IMD) పనితీరు కాస్త మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది.

    వర్షాలపైనే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉంది

    భారతదేశ వ్యవసాయం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, నీటి భద్రతకు రుతుపవనాలే ప్రాణాధారం.

    • దేశ వార్షిక వర్షపాతంలో 75-80% ఈ రుతుపవనాల ద్వారానే అందుతుంది.
    • దేశంలోని మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో సగం వర్షాధారమే. మొత్తం ఆహార ఉత్పత్తిలో 40% దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంది.
    • దేశ శ్రామిక శక్తిలో 40% మందికి వ్యవసాయం ఉపాధి కల్పిస్తుండగా, జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో దాదాపు 20% వాటా వ్యవసాయ రంగానిదే.

    2001 నుంచి గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, వర్షపాతం 90% కంటే తక్కువగా ఉన్న ఆరేళ్లలో వ్యవసాయ రంగ స్థూల అదనపు విలువ (GVA) మందగించింది లేదా పడిపోయింది. ఉదాహరణకు, కరువు సంవత్సరాలైన 2002, 2009లలో వ్యవసాయోత్పత్తి వరుసగా 6.6%, 0.9% మేర క్షీణించింది. 2023లో వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధి కేవలం 2.6% మాత్రమే నమోదైంది (అంతకుముందు నాలుగేళ్లలో ఇది 4.0-6.3% గా ఉంది).

    వాతావరణ మార్పుల కారణంగా రుతుపవనాల గమనం అనూహ్యంగా మారుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, అంచనాలు వాస్తవానికి సుదూరంగా తప్పితే అది వ్యవసాయం, నీటి నిర్వహణ ప్రణాళికలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

