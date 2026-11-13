మ్యూచువల్ ఫండ్స్ జోరు.. అక్టోబర్లో కొన్న, అమ్మిన స్టాక్స్ ఇవే
2026 అక్టోబర్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ పోర్ట్ఫోలియోలలో భారీ మార్పులు చేశాయి. మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్, ఐటీసీ, బీఎస్ఈ, నాట్కో ఫార్మా షేర్లలో వాటాలు పెంచుకోగా.. హెచ్సీఎల్ టెక్, పతంజలి ఫుడ్స్, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో విక్రయాలకు మొగ్గు చూపాయి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడుల సరళి ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది. ఫండ్ మేనేజర్లు ఏ కంపెనీల్లో వాటాలు పెంచుకుంటున్నారు, వేటి నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారనే అంశాన్ని రిటైల్ మదుపర్లు నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. 2026 అక్టోబర్ నెలలో మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు లార్జ్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ విభాగాల్లోని తమ పోర్ట్ఫోలియోలను గణనీయంగా ప్రక్షాళన చేశాయి. కొన్ని కంపెనీల్లో భారీగా కొనుగోళ్లు జరపగా, మరికొన్నింటిలో వాటాలను తగ్గించుకున్నాయి.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విడుదల చేసిన తాజా 'ఫండ్ ఫోలియో - ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్రాకర్' నివేదిక ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్లో నిఫ్టీ-50 సూచీలోని 50 కంపెనీల్లో 32 స్టాక్స్లో (64 శాతం) మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నికర కొనుగోలుదారులుగా నిలిచాయి. ఇదే కొనుగోళ్ల జోరు మిడ్, స్మాల్-క్యాప్ విభాగాల్లోనూ కొనసాగింది. నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్-100 సూచీలోని 62 కంపెనీల్లో (62 శాతం), నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్-100 సూచీలోని 61 కంపెనీల్లో (61 శాతం) ఫండ్ సంస్థలు నికరంగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి.
లార్జ్-క్యాప్ విభాగంలో మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్, ఐటీసీ జోరు
బడా కంపెనీల (లార్జ్-క్యాప్) విషయానికొస్తే, 2026 అక్టోబర్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అత్యధికంగా మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ షేర్లపై ఆసక్తి చూపాయి. ఈ సంస్థలో ఫండ్స్ వాటా నెలవారీ ప్రాతిపదికన (MoM) 15.6 శాతం పెరిగి 2.10 కోట్ల షేర్లకు చేరింది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచిన ఐటీసీలో ఫండ్ సంస్థల హోల్డింగ్ 13.3 శాతం వృద్ధితో 235.41 కోట్ల షేర్లకు ఎగబాకింది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ దిగ్గజం బీఎస్ఈలోనూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాటా 7 శాతం పెరిగి 6.94 కోట్ల షేర్లకు చేరుకుంది. వీటితో పాటు డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్, నెస్లే ఇండియా కంపెనీలు సైతం ఫండ్స్ అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసిన టాప్-5 లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్ జాబితాలో నిలిచాయి.
మరోవైపు విక్రయాల విషయానికొస్తే, ఐటీ దిగ్గజం హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ వాటాను అత్యధికంగా తగ్గించుకున్నాయి. ఈ కంపెనీలో ఫండ్స్ హోల్డింగ్ నెలవారీగా 3.5 శాతం క్షీణించి 24.92 కోట్ల షేర్లకు పరిమితమైంది. ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం బజాజ్ ఆటోలో 3.4 శాతం, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కోల్ ఇండియాలో 2.5 శాతం మేర ఫండ్ సంస్థలు వాటాలను విక్రయించాయి. ఇన్ఫోసిస్, ఓఎన్జీసీ కంపెనీల్లోనూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డింగ్ చెరో 2.1 శాతం చొప్పున తగ్గింది.
మిడ్-క్యాప్లో ఆర్వీఎన్ఎల్కు ఆదరణ.. పతంజలిలో భారీ అమ్మకాలు
మధ్యశ్రేణి కంపెనీల (మిడ్-క్యాప్) విభాగంలో రైల్వే రంగ సంస్థ రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (ఆర్వీఎన్ఎల్) షేర్లను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ భారీగా కొనుగోలు చేశాయి. 2026 అక్టోబర్లో ఈ కంపెనీలో ఫండ్స్ వాటా నెలవారీగా 25.4 శాతం పెరిగి 0.63 కోట్ల (63 లక్షల) షేర్లకు చేరింది. ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలోనూ ఫండ్ సంస్థల హోల్డింగ్ 18.4 శాతం వృద్ధి చెంది 3.17 కోట్ల షేర్లకు ఎగబాకింది.
అదే సమయంలో మిడ్-క్యాప్ విభాగంలోని కొన్ని స్టాక్స్లో ఫండ్ మేనేజర్లు వాటాల తగ్గింపునకు మొగ్గు చూపారు. పతంజలి ఫుడ్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డింగ్ నెలవారీగా ఏకంగా 47.1 శాతం పడిపోయి 1.52 కోట్ల షేర్లకు చేరింది. పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థ సుజ్లాన్ ఎనర్జీలో 14.7 శాతం, ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో 8.2 శాతం మేర ఫండ్స్ తమ వాటాలను తగ్గించుకున్నాయి.
స్మాల్-క్యాప్లో సెమిండియా, నాట్కో ఫార్మా హవా
చిన్న తరహా కంపెనీల (స్మాల్-క్యాప్) విభాగంలో కొన్ని స్టాక్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. సెమిండియా ప్రాజెక్ట్స్లో ఫండ్ సంస్థల వాటా 2026 అక్టోబర్లో నెలవారీగా ఏకంగా 237.2 శాతం ఎగబాకి 1.38 కోట్ల షేర్లకు చేరుకుంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఫార్మా దిగ్గజం నాట్కో ఫార్మా సైతం ఫండ్ మేనేజర్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డింగ్ 232.5 శాతం వృద్ధితో 1.31 కోట్ల షేర్లకు చేరింది.
ఇక స్మాల్-క్యాప్ విక్రయాల జాబితాలో ఐడీబీఐ బ్యాంక్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ బ్యాంకులో ఫండ్స్ వాటా నెలవారీగా 36.4 శాతం తగ్గి 0.82 కోట్ల (82 లక్షల) షేర్లకు పరిమితమైంది. ఎమ్వీ ఫోటోవోల్టాయిక్ పవర్ కంపెనీలో 15.3 శాతం, చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (సీపీసీఎల్)లో 15 శాతం మేర మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాటాలను విక్రయించాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థల కొనుగోళ్లు, అమ్మకాల గణాంకాలు మార్కెట్ ట్రెండ్ను అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమేనని గమనించాలి. దీనిని ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సెబీ (SEBI) నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారుల సూచనలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More