ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ల హాట్ పిక్స్.. ఐటీసీలో రూ.7,011 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి
అక్టోబర్ 2026లో మ్యూచువల్ ఫండ్లు వేల కోట్ల రూపాయల షేర్లను కొనుగోలు చేశాయి. లార్జ్-క్యాప్ విభాగంలో ఐటీసీ అత్యధికంగా రూ.7,011 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగా, బీఎస్ఈ, జెట్వర్క్, మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్, జేఎస్డబ్ల్యూ డ్యూలక్స్ సంస్థలు ఫండ్ మేనేజర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థల కొనుగోళ్ల జోరు కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ 2026లో ఫండ్ మేనేజర్లు లార్జ్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ విభాగాల్లోని పలు కంపెనీల షేర్లను వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కొనుగోలు చేశారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ల పనితీరును విశ్లేషించే ప్రముఖ సంస్థ 'వ్యాల్యూ రీసెర్చ్' సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 2026 పోర్ట్ఫోలియో గణాంకాల ఆధారంగా తాజా నివేదికను విడుదల చేసింది.
ఈ నివేదిక ప్రకారం.. అక్టోబర్ నెలలో యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు లార్జ్-క్యాప్ విభాగంలో ఐటీసీ షేర్లను అత్యధికంగా కొనుగోలు చేశాయి. బీఎస్ఈ, సంవర్ధన మదర్సన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలు ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. మరోవైపు మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో జెట్వర్క్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్సెస్, మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్, పెర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ భారీగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించగా, స్మాల్-క్యాప్ విభాగంలో జేఎస్డబ్ల్యూ డ్యూలక్స్ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
లార్జ్-క్యాప్లో ఐటీసీ, బీఎస్ఈ హవా
మార్కెట్ విలువ పరంగా అగ్రశ్రేణి కంపెనీలుగా గుర్తింపు పొందిన లార్జ్-క్యాప్ విభాగంలో టాప్-10 కొనుగోళ్ల జాబితాలో ఐటీసీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అక్టోబర్ నెలలో ఫండ్ మేనేజర్లు ఏకంగా రూ.7,011 కోట్ల విలువైన ఐటీసీ షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. దీంతో యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల పోర్ట్ఫోలియోలలో ఐటీసీ మొత్తం ప్రస్తుత హోల్డింగ్ విలువ రూ.41,051 కోట్లకు చేరింది.
రెండో స్థానంలో నిలిచిన బీఎస్ఈలో రూ.1,842 కోట్ల విలువైన కొనుగోళ్లు జరగడంతో, ఆ సంస్థలో ఫండ్ల మొత్తం హోల్డింగ్ రూ.16,875 కోట్లుగా నమోదైంది. సంవర్ధన మదర్సన్ ఇంటర్నేషనల్ షేర్లను రూ.1,714 కోట్లకు కొనుగోలు చేయడంతో, ఫండ్ల వద్ద ఉన్న ఆ కంపెనీ షేర్ల మొత్తం విలువ రూ.25,459 కోట్లకు పెరిగింది. దివీస్ లేబొరేటరీస్ రూ.1,516 కోట్లు, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా రూ.1,429 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి.
వీటితో పాటు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో రూ.1,295 కోట్లు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో రూ.1,261 కోట్ల మేర కొనుగోళ్లు జరిగాయి. బిలియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ (రూ.1,068 కోట్లు), శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ (రూ.908 కోట్లు), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (రూ.880 కోట్లు) సంస్థలు టాప్-10 జాబితాలో చోటు సంపాదించాయి. ఈ లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నింటిలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ అత్యధికంగా రూ.1.91 లక్షల కోట్ల ప్రస్తుత హోల్డింగ్ విలువతో మొదటి స్థానంలో ఉండగా, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రూ.98,526 కోట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
మిడ్-క్యాప్కు జెట్వర్క్, మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ ఊతం
మధ్యస్థాయి మార్కెట్ విలువ కలిగిన మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో జెట్వర్క్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్సెస్ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అక్టోబర్ నెలలో ఫండ్ మేనేజర్లు ఈ సంస్థలో రూ.2,906 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ల వద్ద ఉన్న ఈ కంపెనీ ప్రస్తుత హోల్డింగ్ విలువ కూడా అదే స్థాయిలో రూ.2,906 కోట్లుగా ఉంది.
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుగా నిలిచింది. ఫండ్ మేనేజర్లు ఈ సంస్థలో రూ.2,301 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేయడంతో, దీని ప్రస్తుత హోల్డింగ్ రూ.15,241 కోట్లకు చేరుకుంది. పెర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ రూ.2,203 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగా, ఫండ్ల పోర్ట్ఫోలియోలలో దీని ప్రస్తుత హోల్డింగ్ రూ.21,964 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఫార్మా, తయారీ రంగాలకు చెందిన జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్లో రూ.952 కోట్లు, ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో రూ.901 కోట్లు, డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్లో రూ.817 కోట్ల మేర కొనుగోళ్లు జరిగాయి. మిడ్-క్యాప్ టాప్-10 జాబితాలో నిలిచిన ఇతర సంస్థల్లో ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (రూ.601 కోట్లు), పీబీ ఫిన్టెక్ (రూ.466 కోట్లు), మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (రూ.454 కోట్లు), ఇన్ఫో ఎడ్జ్ (ఇండియా) (రూ.447 కోట్లు) ఉన్నాయి.
స్మాల్-క్యాప్లో జేఎస్డబ్ల్యూ డ్యూలక్స్ ముందంజ
చిన్న తరహా మార్కెట్ విలువ కలిగిన స్మాల్-క్యాప్ విభాగంలో జేఎస్డబ్ల్యూ డ్యూలక్స్ అత్యధిక కొనుగోళ్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఈ కంపెనీలో రూ.1,939 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశాయి. దీంతో ఫండ్ల పోర్ట్ఫోలియోలలో దీని ప్రస్తుత హోల్డింగ్ విలువ రూ.2,146 కోట్లకు చేరింది.
సెమిండియా ప్రాజెక్ట్స్లో రూ.1,457 కోట్లు, బాన్ఫిగ్లియోలి ట్రాన్స్మిషన్స్లో రూ.1,193 కోట్ల విలువైన షేర్లను ఫండ్లు కొనుగోలు చేశాయి. విద్యుత్ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ ఏథర్ ఎనర్జీ సైతం భారీగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. ఫండ్ మేనేజర్లు ఏథర్ ఎనర్జీలో రూ.928 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేయడంతో, దీని ప్రస్తుత హోల్డింగ్ రూ.12,930 కోట్లుగా నమోదైంది.
రక్షణ, ఫార్మా రంగాలకు చెందిన టోంబో ఇమేజింగ్ ఇండియా రూ.896 కోట్లు, నాట్కో ఫార్మా రూ.731 కోట్ల పెట్టుబడులను దక్కించుకున్నాయి. సెజిలిటీ, ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్, టీడీ పవర్ సిస్టమ్స్, బన్సాల్ వైర్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థలు స్మాల్-క్యాప్ టాప్-10 జాబితాను పూర్తి చేశాయి. ఈ విభాగంలోని స్టాక్స్లో ఏథర్ ఎనర్జీ అత్యధికంగా రూ.12,930 కోట్ల ప్రస్తుత హోల్డింగ్తో ముందుండగా, టీడీ పవర్ సిస్టమ్స్ రూ.6,065 కోట్లు, ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ రూ.5,218 కోట్ల హోల్డింగ్ విలువతో ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
మదుపరులు ఏం గమనించాలి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ల పోర్ట్ఫోలియో గణాంకాలు ఫండ్ మేనేజర్లు ఎక్కడ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు, ఏ కంపెనీలపై సంస్థాగత మదుపరులు ఆసక్తి చూపుతున్నారనే విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ కొనుగోళ్లను నేరుగా స్టాక్ సిఫార్సులుగా పరిగణించకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కొనుగోలు చేసిన షేర్ల విలువను నెల చివరి స్టాక్ ధరల ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ఆ నెలలో అమ్మిన షేర్లను మినహాయించిన తర్వాత వచ్చిన నికర కొనుగోళ్లను ఇది తప్పనిసరిగా సూచించదు. అదేవిధంగా, ప్రస్తుత హోల్డింగ్ విలువ అనేది పోర్ట్ఫోలియోలలో ఉన్న షేర్ల విలువను మాత్రమే చూపుతుంది. స్టాక్ ధరల్లో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులకు అనుగుణంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది.
కాబట్టి మదుపరులు కేవలం మ్యూచువల్ ఫండ్ల పోర్ట్ఫోలియో మార్పుల ఆధారంగానే పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. సదరు కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధి, వ్యాల్యుయేషన్లు, వ్యాపార మూలాలు, భవిష్యత్తు అవకాశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు సాగాలి.