Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నాల్కో క్యూ3 ఫలితాలు: పెరిగిన లాభం.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 డివిడెండ్ ప్రకటన

    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నాల్కో (NALCO) తన డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాలను శుక్రవారం ప్రకటించింది. నికర లాభం స్వల్పంగా పెరిగి రూ. 1,595 కోట్లకు చేరగా, తన వాటాదారులకు ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 చొప్పున భారీగా మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను కంపెనీ బోర్డు ఖరారు చేసింది.

    Published on: Jan 30, 2026 3:41 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రభుత్వ రంగ అల్యూమినియం దిగ్గజం 'నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ' (NALCO) డిసెంబర్‌తో ముగిసిన మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3 FY26) ఆశాజనక ఫలితాలను సాధించింది. శుక్రవారం (జనవరి 30) కంపెనీ తన ఆర్థిక నివేదికలను విడుదల చేస్తూ, లాభాలతో పాటు ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ తీపి కబురును అందించింది.

    నాల్కో క్యూ3 ఫలితాలు: పెరిగిన లాభం.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 డివిడెండ్ ప్రకటన
    నాల్కో క్యూ3 ఫలితాలు: పెరిగిన లాభం.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 డివిడెండ్ ప్రకటన

    లాభాల్లో నిలకడ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో నాల్కో ఏకీకృత నికర లాభం గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే 1.8 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 1,595.15 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో లాభం రూ. 1,566.32 కోట్లుగా ఉండేది. ఇక మునుపటి త్రైమాసికం (క్యూ2)తో పోల్చి చూస్తే నికర లాభం ఏకంగా 11.6 శాతం పెరగడం గమనార్హం.

    ఈ కాలంలో కంపెనీ ఆదాయం కూడా 1.5 శాతం వృద్ధితో రూ. 4,730.95 కోట్లకు చేరుకుంది. ప్రధానంగా అల్యూమినియం మరియు కెమికల్స్ విభాగాలు రాణించడం కంపెనీకి కలిసొచ్చింది.

    విభాగాల వారీగా పనితీరు:

    అల్యూమినియం విభాగం: ఈ సెగ్మెంట్ ద్వారా రూ. 3,461.50 కోట్ల ఆదాయం లభించగా, రూ. 1,582.41 కోట్ల లాభాన్ని కంపెనీ ఆర్జించింది.

    కెమికల్స్ విభాగం: దీని ద్వారా రూ. 1,656.78 కోట్ల ఆదాయం, రూ. 512.94 కోట్ల లాభం దక్కింది.

    భారీగా డివిడెండ్ ప్రకటన

    ఫలితాల సందర్భంగా నాల్కో బోర్డు డైరెక్టర్లు తన వాటాదారులకు రెండో మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను ప్రకటించారు. ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 4.50 (90 శాతం ఫేస్ వ్యాల్యూ) చొప్పున డివిడెండ్ చెల్లించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.

    రికార్డు తేదీ: ఫిబ్రవరి 6, 2026 (శుక్రవారం).

    చెల్లింపు: అర్హులైన ఇన్వెస్టర్లకు మార్చి 1, 2026 లోపు ఈ డివిడెండ్ సొమ్ము అందుతుంది.

    మార్కెట్లో ఒత్తిడి నికర లాభం పెరిగినప్పటికీ, శుక్రవారం నాల్కో షేర్లు మార్కెట్లో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో నాల్కో షేరు ధర ఒకే రోజు 10.5 శాతం పడిపోయి రూ. 384 వద్ద ముగిసింది. లాభాల స్వీకరణ లేదా మార్కెట్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఫలితాలు లేకపోవడం దీనికి కారణం కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కావడంతో నాల్కో ఇచ్చే డివిడెండ్‌పై దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఈ తాజా ప్రకటనతో వారి పెట్టుబడులకు మంచి రాబడి లభించనుంది.

    recommendedIcon
    News/News/నాల్కో క్యూ3 ఫలితాలు: పెరిగిన లాభం.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 డివిడెండ్ ప్రకటన
    News/News/నాల్కో క్యూ3 ఫలితాలు: పెరిగిన లాభం.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 4.50 డివిడెండ్ ప్రకటన
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes