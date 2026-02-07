NASA : విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం! నాసాలో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్- ఇవి తెలుసుకోండి..
NASA summer internship 2026 : అంతరిక్షం, సాంకేతికతపై ఆసక్తి ఉన్న కాలేజీ విద్యార్థులకు నాసా తన సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. 2026 సమ్మర్ సెషన్ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్న నాసా, ఎంపికైన వారికి స్టైఫండ్తో కూడిన శిక్షణను అందించనుంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
అంతరిక్షం, సాంకేతిక రంగంపై మక్కువ ఉన్న కళాశాల విద్యార్థులకు ఈ వేసవిలో నాసా (నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్)లో ప్రత్యక్ష అనుభవం పొందేందుకు ఒక విశిష్ట అవకాశం లభించనుంది. నాసా 'ఆఫీస్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఎంగేజ్మెంట్' (ఓస్టెమ్), తన 2026 సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ సెషన్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 27, 2026 రాత్రి 11:59 గంటలతో ముగియనుంది.
నాసా ఇంటర్న్షిప్ 2026- వేతనంతో కూడిన శిక్షణ..
నాసా ఓస్టెమ్ ఇంటర్న్షిప్లు వేతనంతో కూడిన పొజిషన్లు. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఏరోనాటిక్స్, అంతరిక్ష అన్వేషణలో నాసా చేపడుతున్న మిషన్లకు విద్యార్థులు తమ వంతు సహకారాన్ని అందించేలా వీటిని రూపొందించారు. ఇంటర్న్లు నాసా కేంద్రాలు, వసతుల్లో వాస్తవ ప్రాజెక్టులపై పరిశోధన శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు, ఇతర నిపుణులైన మెంటార్లతో కలిసి పనిచేస్తారు. ఈ అవకాశాలు ఫుల్-టైమ్ లేదా పార్ట్-టైమ్ ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇవి విద్యార్థులకు ఆచరణాత్మక పని అనుభవాన్ని అందించడమే కాకుండా వారి కెరీర్ సంసిద్ధతను బలపరుస్తాయి.
నాసా ఇంటర్న్షిప్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
నాసా ప్రతి సంవత్సరం మూడు ఇంటర్న్షిప్ సెషన్లను నిర్వహిస్తుంది. ప్రస్తుత సమ్మర్ సెషన్తో పాటు తదుపరి 2026 ఫాల్ సెషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మే 22, 2026 వరకు గడువు ఉంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు నాసా ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ ద్వారా అవకాశాలను అన్వేషించవచ్చు, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
నాసా ఇంటర్న్షిప్ 2026- ఎంపికయ్యే అవకాశం పెరగడానికి మెంటార్ల సూచనలు..
నాసా ఇంటర్న్షిప్ 2026 ఎంపిక ప్రక్రియలో ఇతర అభ్యర్థుల కంటే మెరుగ్గా నిలవడానికి నాసా మెంటార్లు ఈ కింది అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు..
పర్సనల్ స్టేట్మెంట్: మీ నేపథ్యం, అనుభవం, లక్ష్యాలు, సదరు ప్రాజెక్టు పట్ల మీకున్న ఉత్సాహాన్ని పంచుకోండి.
విద్యా సాధనలు: మీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లు, పరిశోధనలు, ప్రాజెక్టులు, అవార్డులను హైలైట్ చేయండి.
పాఠ్యేతర కార్యకలాపాలు: కేవలం చదువు మాత్రమే కాకుండా ఇతర రంగాల్లో మీ ఆసక్తులు, నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించండి.
నైపుణ్యాలు: మీరు ఎంచుకున్న ఇంటర్న్షిప్ రోల్కు సంబంధించిన సాంకేతిక, సాంకేతికేతర నైపుణ్యాలను చేర్చండి.
ఆత్మవిశ్వాసం: మీ మేజర్ సబ్జెక్ట్ స్టెమ్ కాకపోయినా దరఖాస్తు చేసుకోండి; ఎందుకంటే నాసా విస్తృత శ్రేణి ప్రతిభను గౌరవిస్తుంది.
దీనికి పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ.. అంతరిక్ష ప్రయాణం, విమానయానం, ఆవిష్కరణలపై మక్కువ ఉన్న విద్యార్థులకు, అమెరికా ఏరోస్పేస్ వర్క్ఫోర్స్లో కెరీర్ ప్రారంభించడానికి నాసా ఇంటర్న్షిప్ మొదటి అడుగు కానుంది.
మరిన్ని వివరాల కోసం నాసా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.