    షేర్ మార్కెట్‌లో బంపర్ ‘డిస్కౌంట్’.. సగం ధరకే స్మాల్‌క్యాప్ స్టాక్స్! ఇది మీకు గోల్డెన్ ఛాన్సేనా?

    ఇటీవలి మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల దాదాపు సగం స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లు వాటి గరిష్ట విలువల నుంచి 40% వరకు పడిపోయాయి. అయితే, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసే అద్భుతమైన అవకాశం అని 'అబాకస్ మ్యూచువల్ ఫండ్' (Abakkus Mutual Fund) తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది.

    Published on: Feb 17, 2026 4:41 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్‌లో స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లు అంటేనే అధిక లాభం.. అంతకు మించిన రిస్క్. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇన్వెస్టర్లకు ఒక ఆసక్తికరమైన అవకాశాన్ని చూపిస్తున్నాయి. 2026 ప్రారంభం నుంచి మార్కెట్లలో జరుగుతున్న కరెక్షన్ వల్ల చాలా స్మాల్‌క్యాప్ కంపెనీలు చౌకగా దొరుకుతున్నాయి.

    షేర్ మార్కెట్‌లో బంపర్ ‘డిస్కౌంట్’.. సగం ధరకే స్మాల్‌క్యాప్ స్టాక్స్ (REUTERS)
    అధ్యయనంలోని ముఖ్యాంశాలు:

    • భారీ పతనం: రూ. 2,000 కోట్ల నుంచి రూ. 34,700 కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలలో దాదాపు 50% షేర్లు, తమ ఆల్-టైమ్ హై (గరిష్ట స్థాయి) నుంచి 40% కంటే తక్కువ ధరకే ట్రేడవుతున్నాయి.
    • నిఫ్టీ 50 vs స్మాల్‌క్యాప్: 2026లో ఇప్పటివరకు నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 1.4% తగ్గగా, నిఫ్టీ స్మాల్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ 3% కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది.
    • దీర్ఘకాలిక పనితీరు: గత 3, 5 ఏళ్ల కాలాన్ని చూస్తే, స్మాల్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ 21-22% వార్షిక వృద్ధిని (CAGR) నమోదు చేయగా, నిఫ్టీ 50 కేవలం 13% వృద్ధిని మాత్రమే ఇచ్చింది.

    చిన్న షేర్ల హవా పెరిగింది

    భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లో స్మాల్‌క్యాప్ కంపెనీల ప్రాధాన్యత గణనీయంగా పెరిగింది.

    • 2019లో మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో స్మాల్‌క్యాప్ వాటా 11% మాత్రమే ఉండగా, 2025 నాటికి అది 19%కి చేరింది.
    • 2019లో రూ. 16 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న వీటి విలువ, 2025 నాటికి రూ. 83 లక్షల కోట్లకు (5.3 రెట్లు) పెరగడం విశేషం.

    ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

    "మంచి ఫండమెంటల్స్ ఉన్న వ్యాపారాలను తక్కువ ధరకే దక్కించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. వచ్చే వృద్ధి చక్రం (Growth Cycle) మొదలవ్వకముందే వీటిని సేకరించడం వల్ల రిస్క్-రివార్డ్ ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉంటుంది" అబాకస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సీఈఓ వైభవ్ చుగ్ వివరించారు.

    ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల్లో లేని కొన్ని కీలక రంగాల్లో స్మాల్‌క్యాప్ కంపెనీలు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాయి:

    • డిఫెన్స్ & ఏరోస్పేస్ (Defence & Aerospace)
    • ఈవీ & బ్యాటరీలు (EVs & Batteries)
    • ఏఐ సేవల రంగం (AI-led services)
    • పునరుత్పాదక ఇంధనం (Renewables)
    • ట్రావెల్ & టూరిజం (Travel and Tourism)

    ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:

    స్మాల్‌క్యాప్స్ అధిక ఒడిదుడుకులకు (Volatility) లోనవుతాయి. అయితే, ఓపిక ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు ఇవి భారీ లాభాలను అందిస్తాయి. 2016 నుండి నిఫ్టీ స్మాల్‌క్యాప్ 250 ఇండెక్స్‌లో ఎస్‌ఐపి (SIP) చేసిన వారికి 17% రిటర్న్స్ రాగా, నిఫ్టీ 50లో 12% మాత్రమే లభించింది. అంటే, మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే.. మార్కెట్లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగడమే ముఖ్యమని ఈ డేటా చెబుతోంది.

    (గమనిక: ఇది సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

