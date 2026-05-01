    NEET UG 2026 : ఎల్లుండే నీట్​ యూజీ- డ్రెస్​ కోడ్​ సహా ఈ రూల్స్​ తెలుసుకోండి..

    NEET UG 2026 date : నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు సంబంధించి కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. డ్రెస్ కోడ్ నుంచి అనుమతించే వస్తువుల వరకు ఎన్టీఏ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 01, 2026 5:36 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    NEET UG 2026 updates : మే 3వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా జరగనున్న నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష కోసం విద్యార్థులు సర్వసన్నద్ధమవుతున్నారు. అయితే కేవలం ప్రిపరేషన్ మాత్రమే సరిపోదు!, పరీక్ష కేంద్రం వద్ద నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) ఏప్రిల్ 30న ఒక ముఖ్యమైన నోటీసును విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు ఆఖరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు పాటించాల్సిన డ్రెస్ కోడ్, వెంట తెచ్చుకోవాల్సిన వస్తువులపై స్పష్టతనిచ్చింది.

    నీట్​ యూజీ 2026 అప్డేట్స్..

    నీట్​ యూజీ 2026- డ్రెస్ కోడ్: ఏమి ధరించాలి? ఏమి వద్దు?

    నీట్​ యూజీ 2026 పరీక్షా కేంద్రంలో తనిఖీల ప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు ఎన్టీఏ డ్రెస్ కోడ్‌ను ఖరారు చేసింది. అభ్యర్థులు వీలైనంత వరకు తేలికపాటి దుస్తులు ధరించాలని సూచించింది.

    దుస్తులు: సాధారణంగా హాఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న దుస్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఫుల్ స్లీవ్స్ లేదా ఉన్ని దుస్తులు ధరించాల్సి వస్తే, అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే చేరుకోవాలి. దీనివల్ల తనిఖీ అధికారులకు సెక్యూరిటీ చెకింగ్ చేసేందుకు తగిన సమయం దొరుకుతుంది.

    పాదరక్షలు: షూస్ ధరించడం కంటే స్లిప్పర్లు లేదా తక్కువ హీల్ ఉన్న చెప్పులు ధరించడం ఉత్తమం. బూట్లు ధరించి వెళితే తనిఖీ సమయంలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది.

    నీట్​ యూజీ 2026- మతపరమైన ఆచారాలు, నిబంధనలు..

    సిక్కులు ధరించే కృపాణ్ లేదా కడ వంటి మతపరమైన చిహ్నాలను లేదా ఆచార సంబంధిత దుస్తులను ధరించే అభ్యర్థులకు ఎన్టీఏ వెసులుబాటు కల్పించింది. అయితే, ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది. అటువంటి అభ్యర్థులు రిపోర్టింగ్ సమయం కంటే కనీసం గంట ముందే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. దీనివల్ల ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి వారిని లోపలికి అనుమతిస్తారు.

    నీట్​ యూజీ 2026- వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన వస్తువులు ఇవే..

    నీట్​ యూజీ 2026 పరీక్షా హాలులోకి అనవసరమైన వస్తువులను అనుమతించబోమని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థులు తమ వెంట కేవలం పారదర్శకమైన వాటర్ బాటిల్‌ను మాత్రమే తీసుకెళ్లాలి. ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, పెన్ డ్రైవ్‌లు లేదా చీటీలు వంటివి కఠినంగా నిషేధం. హాల్ టికెట్ మీద ఉన్న ఇన్​స్ట్రక్షన్స్ ను మరోసారి క్షుణ్ణంగా చదువుకోవడం మంచిది.

    నీట్​ యూజీ 2026 అడ్మిట్​ కార్డు కచ్చితంగా తీసుకెళ్లాలి.

    అభ్యర్థులకు ఎన్టీఏ కీలక సూచన..

    నీట్​ యూజీ 2026 పరీక్ష ప్రారంభ సమయం కంటే ముందే సెంటర్‌కు చేరుకోవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక అలంకరణలు లేదా మతపరమైన దుస్తులు ఉన్నవారు అదనపు స్క్రీనింగ్ కోసం సిబ్బందికి సహకరించాలని కోరారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే పరీక్ష రాసే అవకాశం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. నీట్ 2026 పరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది?

    నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష మే 3, 2026న జరుగుతుంది.

    2. పరీక్షకు ఫుల్ స్లీవ్స్ షర్ట్స్ ధరించవచ్చా?

    సాధారణంగా లైట్ హాఫ్ స్లీవ్స్ దుస్తులు ధరించాలి. ఒకవేళ ఫుల్ స్లీవ్స్ ధరిస్తే తనిఖీల కోసం పరీక్షా కేంద్రానికి చాలా ముందుగానే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    3. వాటర్ బాటిల్ వెంట తీసుకెళ్లవచ్చా?

    అవును, కానీ అది కేవలం పారదర్శకమైన బాటిల్ మాత్రమే అయి ఉండాలి. రంగులు ఉన్న లేదా స్టీల్ బాటిళ్లను అనుమతించరు.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

