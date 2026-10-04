Vande Bharat : పగిలిన అద్దాలు, తుప్పుపట్టిన టాయిలెట్లు.. వందే భారత్ రైలును ఇలా ఎప్పుడైనా చూశారా?
గుజరాత్లోని సబర్మతి నుంచి వేరావళ్ వెళ్లే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో తుప్పు పట్టిన టాయిలెట్లు, అద్దాల పగుళ్లను చూపిస్తూ ఒక ప్రయాణికుడు పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. దీనిపై వెస్ట్రన్ రైల్వే స్పందించి వెంటనే సమస్యను పరిష్కరించింది.
భారతీయ రైల్వే రంగానికి గర్వకారణంగా, వేగానికి, విలాసవంతమైన ప్రయాణానికి చిహ్నంగా నిలుస్తున్న ‘వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్’ రైలు పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ప్రయాణికుడు చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నడుపుతున్న ఈ రైలులో అపరిశుభ్ర వాతావరణం, విరిగిన అద్దాలు, తుప్పు పట్టిన టాయిలెట్లు దర్శనమివ్వడంపై ప్రయాణికులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన పోస్ట్..
హిమాంశు ముఖర్జీ అనే ప్రయాణికుడు అక్టోబర్ 2న గుజరాత్లోని సబర్మతి నుంచి వేరావళ్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ (26901) రైలులో ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణంలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా పంచుకున్నారు. రైలు లోపలి అపరిశుభ్రతను, నాసిరకం నిర్వహణను ఎత్తిచూపే కొన్ని చిత్రాలను ఆయన పోస్ట్కు జత చేశారు.
"భారతీయ రైల్వేలోనే అత్యంత అపరిశుభ్రంగా, దారుణంగా ఉన్న వందే భారత్ రైలు వెస్ట్రన్ రైల్వే పరిధిలో ఉంటుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. మురికిగా ఉన్న బయటి భాగాలు, పగిలిన కిటికీ అద్దాలు, తుప్పు పట్టిన టాయిలెట్లు.. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఫ్లాగ్షిప్ రైలులో ఇలాంటి దృశ్యాలను చూస్తానని అసలు అనుకోలేదు" అని హిమాంశు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖను ట్యాగ్ చేస్తూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తక్షణమే స్పందించిన రైల్వే అధికారులు..
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో రైల్వే యంత్రాంగం వేగంగా స్పందించింది. అహ్మదాబాద్ డీఆర్ఎం అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ప్రయాణికుడి ఫిర్యాదుకు సమాధానం ఇచ్చారు.
"మీ అభిప్రాయాన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం. ఫొటోల్లో కనిపించిన దృశ్యాలు కచ్చితంగా ఆమోదయోగ్యం కావు. అవి మా ప్రమాణాలకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. అయితే ఇవి కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో చోటుచేసుకున్న లోపాలు మాత్రమే," అని రైల్వే అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే మెయింటెనెన్స్ సిబ్బంది ఆ విభాగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి సమస్యలను పూర్తిగా పరిష్కరించారని వెల్లడించారు. రైలు భాగాలు బాగుచేసిన తర్వాత తీసిన ఫొటోలను కూడా అధికారులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
నెటిజన్ల భిన్నాభిప్రాయాలు..
ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వచ్చాయి. కొందరు రైల్వే అధికారుల నిర్వహణ లోపాన్ని తప్పుపట్టగా, మరికొందరు ప్రయాణికులలో కనీస సామాజిక బాధ్యత (సివిక సెన్స) కొరవడటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని మండిపడ్డారు.
"రైళ్లు అపరిశుభ్రంగా ఉండటానికి ప్రయాణికులు కూడా ఒక కారణమే. ప్రతిదానికీ రైల్వే శాఖను నిందించడం సరికాదు. ప్రజలే నాగరికంగా నడుచుకోనప్పుడు అధికారులు మాత్రం ఏం చేయగలరు?" అని ఒక నెటిజన్ ప్రశ్నించారు.
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన సోమనాథ్ను అనుసంధానించే సెమీ హైస్పీడ్ రైలు ఈ స్థితిలో ఉండటం బాధాకరమని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.
పాన్ నమలడం, రైలు కిటికీలపై ఉమ్మడం వంటి చర్యలు అసహ్యకరమని పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భవనాలు లేదా సౌకర్యాలను నిర్మించడం మాత్రమే మన వ్యవస్థకు తెలుసని, వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించడం రాదని మరొక ప్రయాణికుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More