శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
New Jersey emergency : న్యూజెర్సీలో తుపాను హెచ్చరిక.. 21 కౌంటీల్లో ఎమర్జెన్సీ!
థాంక్స్గివింగ్ సెలవుల వేళ భారీ తుపాను, ఈదురుగాలులు, తీరప్రాంత వరదల ముప్పు నేపథ్యంలో న్యూజెర్సీ గవర్నర్ మైకీ షెరిల్ 21 కౌంటీలలో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు. శుక్రవారం వరకు కొనసాగనున్న ఈ తుపాను ప్రభావం, హెచ్చరికల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలో భారీ తీరప్రాంత తుపాను ముప్పు కమ్ముకుంటోంది. థాంక్స్గివింగ్ సెలవుల వేళ విధ్వంసకర గాలులు, కుండపోత వర్షాలు, తీవ్రమైన అలల ఉద్ధృతితో వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ హెచ్చరికలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ మైకీ షెరిల్ న్యూజెర్సీలోని మొత్తం 21 కౌంటీలలో అత్యవసర పరిస్థితి (ఎమర్జెన్సీ) ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లోని వాతావరణ హెచ్చరిక ప్రకారం ఈ ఉత్తర్వులు బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. శుక్రవారం వరకు ఈ తుపాను ప్రభావం ఉంటుందని, థాంక్స్గివింగ్ రోజు (గురువారం)న వాతావరణం అత్యంత తీవ్రంగా మారుతుందని గవర్నర్ కార్యాలయం తెలిపింది. తీరప్రాంతం, బేసైడ్ నివాసితులకు ఈ తుపాను వల్ల అత్యధిక ముప్పు పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
అమెరికాలో స్థిరపడిన వేలాది మంది తెలుగు కుటుంబాలు థాంక్స్గివింగ్ పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. ఈ తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో న్యూజెర్సీలోని తెలుగు వారు కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ నం. 31.. రంగంలోకి నేషనల్ గార్డ్
స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ ప్లాన్ను క్రియాశీలం చేస్తూ గవర్నర్ షెరిల్ 'ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ నం. 31'పై సంతకం చేశారు. న్యూజెర్సీ స్టేట్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్గా ఉన్న స్టేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ ఈ ప్రణాళికను పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం రోడ్లను మూసివేయడం లేదా దారి మళ్లించడం, రోడ్లపై నిలిపిన లేదా వదిలేసిన వాహనాలను తొలగించడం, ప్రమాదకర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను ఖాళీ చేయించడం వంటి అధికారాలు డైరెక్టర్కు ఉంటాయి. నిర్వాసితులకు ఆశ్రయం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వ భవనాలను ఉపయోగిస్తారు. అవసరమైతే న్యూజెర్సీ నేషనల్ గార్డ్ సభ్యులను యాక్టివ్ డ్యూటీలోకి పిలిపించే అధికారాన్ని అడ్జూటెంట్ జనరల్కు కల్పించారు.
తీరవరదలు, ఈదురుగాలుల హెచ్చరికలివే
నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ సమాచారాన్ని ఉటంకిస్తూ జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం పలు కౌంటీలకు తీరవరద హెచ్చరికలు విధించారు. అట్లాంటిక్, బెర్గెన్, బర్లింగ్టన్, కేప్ మే, కంబర్ల్యాండ్, ఎసెక్స్, హడ్సన్, మిడిల్సెక్స్, మోన్మౌత్, ఓషన్, సేలం, యూనియన్ కౌంటీలలో తీరవరద హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి. అట్లాంటిక్, బర్లింగ్టన్, కామ్డెన్, కేప్ మే, కంబర్ల్యాండ్, ఎసెక్స్, గ్లౌసెస్టర్, హడ్సన్, హంటర్డన్, మెర్సర్, మిడిల్సెక్స్, మోన్మౌత్, ఓషన్, సేలం, సోమర్సెట్, యూనియన్, వారెన్ కౌంటీలలో బలమైన గాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అన్ని సముద్ర ప్రాంతాలకు తుపాను హెచ్చరిక వర్తిస్తుంది.
70 మైళ్లకు పైగా గాలులు.. భారీ వర్షపాతం!
గురువారం నాటికి తుపాను తీవ్రత గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంటుందని, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చొప్పున ఓ మోస్తరు నుంచి తీవ్రమైన తీరవరదలు సంభవించవచ్చని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో గంటకు 50 నుంచి 70 మైళ్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతంలో గాలుల వేగం గంటకు 70 మైళ్లు దాటవచ్చని, సముద్రంలో అలలు 15 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగసిపడతాయని అంచనా వేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1 నుంచి 3 అంగుళాల వర్షపాతం నమోదవుతుందని, తీరప్రాంతంలో గరిష్టంగా 4 అంగుళాల వరకు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
"గవర్నర్గా నా తొలి బాధ్యత న్యూజెర్సీ ప్రజల భద్రత; ఈ తుపాను నేపథ్యంలో మనం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది," అని షెరిల్ పేర్కొన్నారు. "థాంక్స్గివింగ్ కోసం కుటుంబాలు ఒక్కచోట చేరుతున్న వేళ విధ్వంసకర గాలులు, భారీ వర్షాలు, తీవ్ర వరదలు రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు ముప్పుగా మారతాయి; మన తీరప్రాంత, బేసైడ్ ప్రాంతాలకు అత్యధిక ప్రమాదం ఉంది," అని ఆమె తెలిపారు.
ప్రజలకు అధికారుల సూచనలు.. అత్యవసర నంబర్లు
గురువారం నాటి తుపాను తీవ్రత పెరగకముందే ప్రజలు తాము వెళ్లాల్సిన గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఫోన్లు, బ్యాకప్ బ్యాటరీలను చార్జ్ చేసి పెట్టుకోవాలని, బయట ఉన్న వస్తువులను సురక్షిత ప్రాంతంలో ఉంచాలని కోరారు. ఆహారం, నీరు, మందులు, ఫ్లాష్లైట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు ఖాళీ చేసే మార్గాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచించారు.
తుపాను సమయంలో వరద నీటిలో వాహనాలు నడపడం గానీ, నడవడం గానీ చేయవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు. తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండాలి. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలిగితే సంబంధిత సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వాలి. న్యూజెర్సీ వాసులు అత్యవసర సహాయం కోసం 911కు, తుపాను సంబంధిత సాధారణ సహాయం కోసం 211కు కాల్ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.