    న్యూజెర్సీలో ఘోర ప్రమాదం: గాలిలోనే ఢీకొన్న రెండు హెలికాప్టర్లు.. పైలట్ మృతి

    అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో రెండు హెలికాప్టర్లు గాలిలో ఢీకొన్న ఘటన చోటుచేసుకుంది. హేమన్టన్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సమీపంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఒక పైలట్ అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరో పైలట్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

    Published on: Dec 29, 2025 6:52 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఒక భారీ ప్రమాదం సంభవించింది. రెండు హెలికాప్టర్లు గాలిలో ఉండగానే ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఒక పైలట్ ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో పైలట్ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. హేమన్టన్ మున్సిపల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.

    న్యూజెర్సీలో ఘోర ప్రమాదం: గాలిలోనే ఢీకొన్న రెండు హెలికాప్టర్లు.. పైలట్ మృతి (AP)
    న్యూజెర్సీలో ఘోర ప్రమాదం: గాలిలోనే ఢీకొన్న రెండు హెలికాప్టర్లు.. పైలట్ మృతి (AP)

    కళ్లముందే గిరగిర తిరుగుతూ కిందపడ్డ హెలికాప్టర్

    ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న ఒక స్టోర్ పార్కింగ్ లాట్ నుంచి తీసిన వీడియోలో.. ఒక హెలికాప్టర్ గాలిలో నియంత్రణ కోల్పోయి వేగంగా గిరగిర తిరుగుతూ నేలకూలడం కనిపిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనా స్థలంలో దట్టమైన నల్లటి పొగలు కమ్ముకున్నాయి. హెలికాప్టర్ శిథిలాలు మంటల్లో చిక్కుకున్న దృశ్యాలు చూస్తుంటే ప్రమాద తీవ్రత ఎంతలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    సహాయక చర్యలు.. విషమంగా మరో పైలట్ పరిస్థితి

    "ఒక హెలికాప్టర్ పూర్తిగా మంటల్లో చిక్కుకుంది, రెండో హెలికాప్టర్ అడవి ప్రాంతంలో పడిపోయింది. శిథిలాల నుంచి పైలట్లను బయటకు తీయడానికి సహాయక బృందాలు వెంటనే రావాలి" అని కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వెలువడిన రేడియో సందేశాలు పరిస్థితిని కళ్లకు కట్టాయి.

    హేమన్టన్ పోలీస్ చీఫ్ కెవిన్ ఫ్రియల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం ఉదయం 11:25 గంటల సమయంలో ప్రమాదంపై సమాచారం అందడంతో అత్యవసర బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు కేవలం మూడు మైళ్ల దూరంలోని బేసిన్ రోడ్ ప్రాంతంలో ఈ కూలిపోయిన హెలికాప్టర్లను గుర్తించారు.

    రంగంలోకి దర్యాప్తు సంస్థలు

    ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) నివేదిక ప్రకారం, ఎన్‌స్ట్రోమ్ ఎఫ్-28ఏ (Enstrom F-28A), ఎన్‌స్ట్రోమ్ 280సి (Enstrom 280C) రకానికి చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు ఈ ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. ఆ సమయంలో రెండింటిలోనూ కేవలం పైలట్లు మాత్రమే ఉన్నారు.

    ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? గాలిలో రెండు ఒకేసారి ఎందుకు ఢీకొన్నాయి? అనే కోణంలో నేషనల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ (NTSB) విచారణ ప్రారంభించింది. పైలట్ల వివరాలను అధికారులు ఇంకా గోప్యంగా ఉంచారు. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని దర్యాప్తు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.

