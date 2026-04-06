చేతికి వచ్చే వేతనం తగ్గనుందా? ఏప్రిల్ 1 నుంచి మారిన కొత్త శాలరీ రూల్స్ ఇవే
కొత్త వేజ్ కోడ్ అమల్లోకి రావడంతో ఉద్యోగుల శాలరీ స్ట్రక్చర్ పూర్తిగా మారిపోయింది. దీనివల్ల టేక్-హోమ్ జీతం తగ్గినప్పటికీ భవిష్యత్తు పొదుపు భారీగా పెరుగుతుంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
ఈ నెలలో మీ చేతికి వచ్చే జీతం (Take-home Pay) ఒక్కసారిగా తగ్గిందని ఆందోళన చెందుతున్నారా? అయితే మీరు ఒక్కరే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఇదే. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన సరికొత్త లేబర్ రీఫార్మ్స్ 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ నిబంధనల ప్రకారమే కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల శాలరీ స్ట్రక్చర్ను పూర్తిగా మార్చేశాయి.
ప్రస్తుతానికి మీ చేతికి అందే నగదు తగ్గినట్టు అనిపించినా, ఇది దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తు పొదుపు కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ దాదాపు వందల కొద్దీ ఉన్న పాత కాలపు చట్టాలను క్రమబద్ధీకరించి, ఆధునిక కాలానికి అనుగుణంగా ఈ న్యూ వేజ్ కోడ్ను రూపొందించింది.
50 శాతం నిబంధన ఏమిటి?
సాధారణ ఉద్యోగి జీతంలో అత్యంత కీలకమైన మార్పు 'వేతనం' అనే పదానికి ఇచ్చిన కొత్త నిర్వచనం. వేతన చట్టం 2019 లోని సెక్షన్ 2(y) ప్రకారం... ఒక ఉద్యోగికి ఇచ్చే బేసిక్ పే (Basic Pay), డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) కలిపి మొత్తం కంపెనీ ఖర్చు (Cost to Company - CTC) లో కనీసం 50 శాతం ఉండాలి.
గతంలో చాలా కంపెనీలు ఒక చిన్న లొసుగును వాడుకుంటూ తమ ఖర్చులను తగ్గించుకునేవి. ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనాన్ని కేవలం 20 శాతంగా చూపించి, మిగిలిన మొత్తాన్ని హెచ్ఆర్ఏ, లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్, స్పెషల్ అలవెన్సుల రూపంలో విభజించేవి. దీనివల్ల ఉద్యోగుల పీఎఫ్ (PF), గ్రాట్యుటీ ఖాతాలకు కంపెనీలు తక్కువ మొత్తాన్ని జమ చేసేవి. ఎందుకంటే పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ లెక్కలన్నీ బేసిక్ పే ఆధారంగానే జరుగుతాయి.
టేక్-హోమ్ శాలరీ ఎందుకు తగ్గుతుంది?
బేసిక్ పే ఎప్పుడైతే 50 శాతానికి పెరుగుతుందో, అప్పుడు దానికి అనుగుణంగా కట్ అయ్యే పీఎఫ్ వాటా కూడా పెరుగుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగి, యాజమాన్యం ఇద్దరూ చెరో 12 శాతం చొప్పున పీఎఫ్ ఖాతాకు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీలలో యజమాని చెల్లించే ఆ 12 శాతం కూడా ఉద్యోగి సీటీసీ లోనే భాగమై ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, గతంలో మీ బేసిక్ పే రూ. 30,000 ఉంటే, 12 శాతం లెక్కన పీఎఫ్ కింద రూ. 3,600 కట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం ప్రకారం మీ బేసిక్ పే కనీసం రూ. 50,000 కు పెరిగితే, పీఎఫ్ కటింగ్ రూ. 6,000 కు చేరుతుంది. అంటే మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అయ్యే నెలవారీ జీతంలో రూ. 2,400 తగ్గుతుంది. కానీ ఈ డబ్బు ఎక్కడికీ పోలేదు, మీ రిటైర్మెంట్ ఖాతాలో భద్రంగా ఉంటుంది. కనీసం ఐదేళ్లు ఒకే కంపెనీలో పనిచేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు లభించే గ్రాట్యుటీ మొత్తం కూడా ఈ కొత్త రూల్స్ వల్ల భారీగా పెరుగుతుంది.
లక్ష రూపాయల జీతానికి లెక్కలు ఇలా...
ఈ మార్పును సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి రూ. 1 లక్ష జీతం (CTC) ప్యాకేజీని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం.
పాత పద్ధతి ప్రకారం:
మీ బేసిక్ పే రూ. 30,000 (అంటే సీటీసీలో 30%) గా ఉండేది. మిగిలిన రూ. 70,000 ఇతర అలవెన్సులుగా ఉండేవి. దీనివల్ల మీ పీఎఫ్ వాటాగా రూ. 3,600 కట్ అయ్యేది. కంపెనీ వాటాతో కలిపి మొత్తం రూ. 7,200 పీఎఫ్ ఖాతాకు వెళ్లేది.
కొత్త వేజ్ కోడ్ ప్రకారం:
మీ సీటీసీ రూ. 1 లక్షలో బేసిక్ పే కచ్చితంగా రూ. 50,000 ఉండాలి. దీనివల్ల మీ పీఎఫ్ వాటా రూ. 6,000 కు పెరుగుతుంది. యాజమాన్యం వాటా కూడా కలిపితే మొత్తం రూ. 12,000 పీఎఫ్ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది.
ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వచ్చే నెలవారీ జీతం తగ్గినప్పటికీ, భవిష్యత్తు కోసం జమ అయ్యే పొదుపు మొత్తం పెరిగింది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఇది భవిష్యత్తులో భారీ ప్రయోజనం కోసం ప్రస్తుతం చేస్తున్న చిన్న త్యాగం మాత్రమే.
ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?
"సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాల కోసం అన్ని కార్మిక చట్టాల్లో వేతనానికి ఒకే రకమైన నిర్వచనాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. కొత్త కోడ్ ప్రకారం వేతనంలో బేసిక్ పే, కరవు భత్యం (DA) ఉంటాయి" అని కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
"బోనస్, హెచ్ఆర్ఏ, రవాణా భత్యాలు వంటి ఇతర చెల్లింపులు మొత్తం వేతనంలో 50 శాతాన్ని మించితే, ఆ అదనపు మొత్తాన్ని కూడా బేసిక్ వేతనంలోనే కలుపుతారు. దీనివల్ల గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ వంటి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు భారీగా పెరుగుతాయి" అని ప్రభుత్వం వివరించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: ఈ కొత్త శాలరీ రూల్స్ ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి?
సమాధానం: దేశవ్యాప్తంగా ఈ కొత్త లేబర్ రీఫార్మ్స్, వేజ్ కోడ్ 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
ప్రశ్న 2: నా టేక్-హోమ్ శాలరీ ఎందుకు తగ్గింది?
సమాధానం: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం బేసిక్ పే పెరగడం వల్ల మీ పీఎఫ్ వాటా పెరిగింది. అందువల్ల చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గింది.
ప్రశ్న 3: ఈ మార్పుల వల్ల ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలంలో లాభం ఉందా?
సమాధానం: అవును, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగుల పీఎఫ్ పొదుపు, రిటైర్మెంట్ సమయంలో వచ్చే గ్రాట్యుటీ మొత్తాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More