ఆటోమొబైల్ కంపెనీలకు ఈసారి పండుగ లేదు! నవరాత్రిలో పడిపోయిన సేల్స్..
భారత ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు అత్యంత ఆశాజనకమైన నవరాత్రుల పండుగ సీజన్లో ఈసారి ఆశించిన స్థాయిలో వాహనాల విక్రయాలు జరగలేదు! గత ఏడాదితో పోలిస్తే మొత్తం వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు 6.52 శాతం తగ్గాయని ఫాడా వెల్లడించింది.
దేశవ్యాప్తంగా పండుగ శోభ వెల్లివిరిసినప్పటికీ, భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి మాత్రం ఈ ఏడాది నవరాత్రి పెద్దగా కలసిరాలేదు! ఏడాది మొత్తంలో అత్యధిక సంఖ్యలో వాహనాలు అమ్ముడయ్యే ఈ పవిత్ర దసరా/నవరాత్రుల పది రోజుల కాలంలో కార్లు, బైకుల కొనుగోళ్లు క్షీణించాయి. వాహన డీలర్ల సమాఖ్య 'ఫాడా' విడుదల చేసిన తాత్కాలిక గణాంకాల ప్రకారం.. గత ఏడాది నవరాత్రులతో పోలిస్తే ఈసారి వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు 6.52 శాతం తగ్గాయి.
ఏ కేటగిరీలో ఎలా ఉంది?
అక్టోబర్ 11 నుంచి అక్టోబర్ 20 మధ్య జరిగిన నవరాత్రుల పండుగ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 11.23 లక్షల వాహనాలు మాత్రమే విక్రయమయ్యాయి. గతేడాది పండుగ సీజన్లో (సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 మధ్య) ఈ సంఖ్య 12.01 లక్షల యూనిట్లుగా ఉండేది. ట్రాక్టర్లు, వాణిజ్య వాహనాల మినహా మిగిలిన అన్ని విభాగాల్లోనూ విక్రయాలు మందగించాయి.
ప్రత్యేకించి ప్యాసింజర్ వాహనాల (కార్లు, ఎస్యూవీలు) విభాగంలో విక్రయాలు భారీగా పడిపోయాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే కార్ల రిజిస్ట్రేషన్లు ఏకంగా 21.9 శాతం క్షీణించి 1.83 లక్షల యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి. ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు 2.8 శాతం తగ్గి 8.34 లక్షల యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. మూడు చక్రాల వాహనాల విక్రయాలు 7.5 శాతం క్షీణించి 45,735 యూనిట్లకు పడిపోయాయి.
అయితే వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు 1.1 శాతం పెరిగి 35,618 యూనిట్లకు, ట్రాక్టర్ల విక్రయాలు 0.9 శాతం పెరిగి 22,690 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
దూసుకుపోతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు!
సాంప్రదాయ పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల అమ్మకాలు తగ్గినప్పటికీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగం (ఈవీ) మాత్రం పండుగ వేళ మెరుగైన వృద్ధిని సాధించింది. ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో ఈవీల జోరు స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈసారి నవరాత్రుల్లో ఈవీల విక్రయాలు 26.78 శాతం వృద్ధి నమోదు చేశాయి. గత ఏడాది మొత్తం పండుగ అమ్మకాలలో ఈవీల వాటా 7.7 శాతంగా ఉండగా, ఈసారి అది 10.5 శాతానికి చేరడం గమనార్హం.
విక్రయాలు తగ్గడానికి కారణాలేంటి?
ఈసారి వాహన విక్రయాలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా గతేడాది ఉన్న 'హై బేస్ ఎఫెక్ట్' కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత 2025 నవరాత్రుల మొదటి రోజే జీఎస్టీ 2.0 పన్ను తగ్గింపు అమలులోకి వచ్చింది. దీనితో వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షోరూమ్లకు పోటెత్తి వాహనాలు కొనుగోలు చేశారు. దానికితోడు గతేడాది నవరాత్రులు 11 రోజుల పాటు సాగగా, ఈసారి పండుగ రోజులు 10 రోజులకే పరిమితమయ్యాయి.
"గతేడాదితో పోలిస్తే 6.52 శాతం స్వల్ప క్షీణత కనిపించడం కేవలం సాంకేతికపరమైన అంశమే. గతేడాది జీఎస్టీ పన్ను కోత వల్ల వినియోగదారుల నుంచి అనూహ్యమైన డిమాండ్ వచ్చింది," అని ఫాడా అధ్యక్షుడు సాయి గిరిధర్ స్పష్టం చేశారు.
ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాల ధీమా..
విక్రయాల తగ్గుదలపై దేశీయ కార్ల తయారీ దిగ్గజాలు మాత్రం పెద్దగా ఆందోళన చెందడం లేదు. దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ ఈసారి డెలివరీలు గతేడాదితో సమానంగానే ఉన్నాయని తెలిపింది.
"నవరాత్రుల కాలంలో ఈసారి మా డెలివరీలు గతేడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 98 శాతంగా ఉన్నాయి. ప్లాంట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్య పరిమితుల వల్లే ఎక్కువ వాహనాలను అందించలేకపోయాం. ఓణం నుంచి దసరా వరకు మా విక్రయాలు 30 శాతం పెరిగాయి. దీపావళి నాటికి రెండంకెల వృద్ధిని సాధిస్తాం," అని మారుతీ సుజుకీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పార్థో బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
టాటా మోటార్స్ కూడా షోరూమ్లకు కస్టమర్ల రాక, బుకింగ్లు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది.
"నవరాత్రుల సమయంలో 50,000 కంటే ఎక్కువ వాహనాలను కస్టమర్లకు అందించాం. ఒక్క విజయదశమి రోజునే 10,000 కంటే ఎక్కువ కార్లను డెలివరీ చేశాం," అని టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ అమిత్ కామత్ తెలిపారు.
దక్షిణ కొరియా ఆటో దిగ్గజం హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కూడా నగర, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తమ కార్లకు మంచి డిమాండ్ ఉందని పేర్కొంది. పితృ పక్షం నుంచి నవరాత్రుల మధ్య కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్లు 30 శాతం పెరిగి 41,000 యూనిట్లకు చేరాయని కంపెనీ ఎండీ, సీఈఓ తరుణ్ గార్గ్ వివరించారు. ధంతేరాస్, దీపావళి వరకు ఈ ఊపు కొనసాగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More