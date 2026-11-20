Car insurance : కారు ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా టోల్ ప్లాజా దాటుతావా బ్రో? రూ. 10వేల వరకు ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
జాతీయ రహదారులపై బీమా లేకుండా ప్రయాణించే వాహనదారులకు ఎన్హెచ్ఏఐ చెక్ పెట్టనుంది. టోల్ ప్లాజా దాటిన నిమిషాల్లోనే ఇన్సూరెన్స్ గడువు ముగిసినట్లు యజమాని ఫోన్కు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ పంపే వ్యవస్థను పరీక్షిస్తోంది. ఈ కొత్త విధానం, భారీ జరిమానాల ముప్పుపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జాతీయ రహదారులపై వాహనం నడిపేవారికి ఇకపై వాహన బీమా విషయంలో కఠిన పర్యవేక్షణ ఎదురుకానుంది. చెల్లుబాటు అయ్యే ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా హైవేలపై తిరిగే వాహనాలను టోల్ ప్లాజాల వద్దే గుర్తించే సరికొత్త సాంకేతిక వ్యవస్థను భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) పరీక్షిస్తోంది! ఈ ప్రతిపాదిత విధానం కింద, యాక్టివ్ బీమా పాలసీ లేని వాహనం టోల్ గేట్ దాటిన వెంటనే వాహన యజమాని మొబైల్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ అందుతుందని మీడియా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
దిల్లీలోని అర్బన్ ఎక్స్టెన్షన్ రోడ్-II పై ఉన్న ముండ్కా టోల్ ప్లాజా వద్ద పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమై దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వస్తే, ట్రాఫిక్ అధికారులు ప్రతి వాహనాన్ని ఆపి భౌతికంగా తనిఖీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే బీమా లేని వాహనాలను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. పైలట్ ప్రాజెక్టు పనితీరును అంచనా వేసి, సాంకేతికత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా ఈ వ్యవస్థను విస్తరించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ భావిస్తోంది.
మోటారు వాహనాల చట్టం-1988 ప్రకారం చెల్లుబాటు అయ్యే థర్డ్-పార్టీ బీమా లేకుండా వాహనం నడపడం శిక్షార్హమైన నేరం కావడంతో వాహనదారులకు ఈ పరిణామం ఎంతో కీలకం.
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే హైదరాబాద్-విజయవాడ (ఎన్హెచ్-65), హైదరాబాద్-బెంగళూరు (ఎన్హెచ్-44), విశాఖపట్నం-చెన్నై (ఎన్హెచ్-16) జాతీయ రహదారులతో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై నిత్యం లక్షలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఫాస్టాగ్ వచ్చాక టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు ఆగకుండా వెళ్లిపోతుండటంతో, చాలామంది కారు, లారీ యజమానులు బీమా రెన్యువల్ తేదీలను విస్మరిస్తున్నారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ తెలుగు రాష్ట్రాల టోల్ గేట్ల వద్దకు వస్తే వాహనదారులు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం కావాల్సి ఉంటుంది.
టోల్ ప్లాజా కొత్త వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది?
నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ) నిర్వహిస్తున్న ‘వాహన్’ డేటాబేస్తో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను సరిపోల్చడం ద్వారా ఈ వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్గా బీమా స్టేటస్ని తనిఖీ చేస్తుంది. ఏదైనా వాహనం టోల్ ప్లాజా దాటిన ప్రతిసారీ దాని వివరాలు వెంటనే వాహన్ డేటాబేస్కు చేరుతాయి. అక్కడ ఆటోమేటెడ్ బ్యాకెండ్ యంత్రాంగం ఆ వాహనానికి థర్డ్-పార్టీ బీమా పాలసీ యాక్టివ్గా ఉందా లేదా అన్నది పరిశీలిస్తుంది.
పాలసీ గడువు ముగిసినట్లు గానీ, అసలు బీమా లేనట్లు గానీ వ్యవస్థ గుర్తిస్తే, రిజిస్టర్ అయిన యజమానికి కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఎస్ఎంఎస్ అందుతుంది. ఆ మెసేజ్లో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, టోల్ ప్లాజా దాటిన తేదీ, సమయంతో పాటు బీమా పాలసీ గడువు ముగిసిన తేదీ వివరాలు ఉంటాయి.
“పాలసీ గడువు ముగిసినా లేదా వాహనానికి అసలు బీమా లేకపోయినా, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, టోల్ దాటిన సమయం, బీమా గడువు ముగిసిందన్న సమాచారంతో యజమానికి ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ వెళ్తుంది,” అని ఒక అధికారి ఓ జాతీయ వార్తా సంస్థకు వివరించారు. మోటారు వాహనాల చట్టం కింద భారీ జరిమానాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు వెంటనే పాలసీని రెన్యువల్ చేసుకోవాలని ఆ సందేశంలో యజమానులకు సూచిస్తారని ఆయన తెలిపారు.
బీమా లేకుండా వాహనం నడిపితే జరిమానా ఎంతంటే!
మోటారు వాహనాల చట్టం-1988లోని సెక్షన్ 196 ప్రకారం, చెల్లుబాటు అయ్యే థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా వాహనం నడపడం చట్టరీత్యా నేరం. భారత్లో బహిరంగ రహదారులపై తిరిగే ప్రతి వాహనానికి థర్డ్-పార్టీ బీమా తప్పనిసరి. ఉల్లంఘన మొదటిసారి జరిగిందా లేదా పదేపదే పునరావృతమైందా అన్న దానిపై జరిమానా ఆధారపడి ఉంటుంది:
మొదటిసారి ఉల్లంఘన: వాహన బేస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంకు మూడు రెట్లు లేదా రూ. 5,000 — వీటిలో ఏది ఎక్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని జరిమానాగా విధిస్తారు.
తదుపరి ఉల్లంఘనలు: వాహన బేస్ ప్రీమియంకు ఐదు రెట్లు లేదా రూ. 10,000 — వీటిలో ఏది ఎక్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని జరిమానాగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
అంటే పదేపదే నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనదారులకు, వారి వాహన బేస్ ప్రీమియం ఆధారంగా రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువే జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది! అయితే ఎన్హెచ్ఏఐ చేపట్టిన ఈ కొత్త విధానం ప్రస్తుతం వాహనాలను గుర్తించి ఎస్ఎంఎస్ హెచ్చరికలు పంపే యంత్రాంగం మాత్రమే. ఈ అలర్ట్ వచ్చినంత మాత్రాన టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆటోమేటిక్గా జరిమానా విధించరని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఎన్హెచ్ఏఐ ఈ వ్యవస్థను ఎందుకు తీసుకొస్తోంది?
వాహనదారులు తమ బీమా పాలసీల గడువు ముగియకముందే రెన్యువల్ చేసుకునేలా ప్రోత్సహించడం, తప్పనిసరి థర్డ్-పార్టీ బీమా నిబంధనల అమలును మెరుగుపరచడం ఈ చొరవ ప్రధాన ఉద్దేశం. బీమా లేని వాహనాలు రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడు తీవ్రమైన ఆర్థిక, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురవుతాయి. అలాంటి ప్రమాదాల్లో గాయపడినవారు, ప్రాణాలు కోల్పోయినవారి కుటుంబాలు లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగిన బాధితులు పరిహారం పొందడంలో అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
పైలట్ ప్రాజెక్టు పూర్తయి, సాంకేతిక యంత్రాంగం స్థిరపడిన తర్వాత దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు ఈ వ్యవస్థను విస్తరించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ యోచిస్తోంది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా దీన్ని ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారన్న తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతానికి వాహనదారులు తమ ఇన్సూరెన్స్ గడువు తేదీలను ఒకసారి సరిచూసుకుని, చెల్లుబాటు అయ్యే థర్డ్-పార్టీ కవరేజీ ఉన్న తర్వాతే వాహనాలను రోడ్లపైకి తీసుకురావడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More