Car Insurance : అసలు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎలా పనిచేస్తుంది? ఉపయోగకరమేనా?
రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎదురయ్యే ఆర్థిక, చట్టపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. భారతదేశంలో ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు ఒక రూల్గా తీసుకొచ్చారో, క్లెయిమ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
వాహనదారులకు రోడ్డుపై ప్రయాణించేటప్పుడు భద్రత ఎంత ముఖ్యమో, అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆర్థిక, చట్టపరమైన రక్షణ పొందడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనాన్ని నడిపే వ్యక్తే కాకుండా, రోడ్డుపై వెళ్లే పాదచారులు లేదా ఎదురుగా వచ్చే మరో వాహనదారుడు గాయపడవచ్చు లేదా వారి ఆస్తికి నష్టం వాటిల్లవచ్చు. ఇటువంటి సమయాల్లో మూడో వ్యక్తికి సంభవించే నష్ట పరిహారాన్ని చెల్లించడానికి ‘థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్’ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలోని హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో వాహనాల సంఖ్య రోజురోజుకూ వేగంగా పెరుగుతోంది. పెరుగుతున్న వాహన రద్దీతో పాటు రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతి వాహనదారుడికి థర్డ్ పార్టీ కవరేజీపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉండటం అత్యంత ఆవశ్యకం.
అసలు థర్డ్ పార్టీ అంటే ఎవరు?
వాహన ఇన్సూరెన్స్ ఒప్పందంలో ప్రధానంగా ముగ్గురు భాగస్వాములు ఉంటారు:
ఫస్ట్ పార్టీ : పాలసీని కొనుగోలు చేసిన వాహన యజమాని.
సెకండ్ పార్టీ : ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అందించే బీమా సంస్థ.
థర్డ్ పార్టీ : ప్రమాదం వల్ల నష్టపోయిన మూడో వ్యక్తి. ఈ మూడో వ్యక్తి రోడ్డుపై నడిచి వెళ్లే కాలినడక ప్రయాణికుడు కావచ్చు, ఎదురుగా వచ్చి ఢీకొన్న వాహనదారుడు కావచ్చు లేదా ఆస్తి నష్టపోయిన వ్యక్తి కావచ్చు.
ఉదాహరణకు, మీ కారు వెళ్లి రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన మరొకరి స్కూటర్ను ఢీకొంటే, ఆ స్కూటర్ యజమానికి జరిగిన నష్ట పరిహారాన్ని మీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుంది.
థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఎలాంటి నష్టాలను భరిస్తుంది?
ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రధానంగా రెండు రకాల చట్టబద్ధమైన బాధ్యతలను కవర్ చేస్తుంది:
శారీరక గాయాలు లేదా మరణం: ప్రమాదంలో ఎదుటి వ్యక్తి గాయపడితే వైద్య ఖర్చులు, ఆదాయ నష్టం లేదా ప్రమాదవశాత్తూ మరణం సంభవిస్తే చెల్లించాల్సిన పరిహారాన్ని బీమా సంస్థ భరిస్తుంది. పరిహారం మొత్తం ప్రమాద తీవ్రత, న్యాయస్థానాల తీర్పులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎదుటి వ్యక్తి ఆస్తి నష్టం : ప్రమాదంలో ఎదుటివారి వాహనం, దుకాణం లేదా సరిహద్దు గోడ వంటి ఆస్తులు దెబ్బతింటే, నిబంధనలకు లోబడి ఆ చట్టబద్ధ నష్టాన్ని బీమా సంస్థ చెల్లిస్తుంది.
భారత చట్టం ప్రకారం ఇది ఎందుకు నిర్బంధం?
మోటారు వాహనాల చట్టం 1988లోని 'సెక్షన్ 146' ప్రకారం భారత రోడ్లపై తిరిగే ప్రతి వాహనానికి చెల్లుబాటు అయ్యే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉండటం తప్పనిసరి. ప్రమాద బాధితులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే ఈ చట్టం ప్రధాన ఉద్దేశం. దీనివల్ల బాధితులు పరిహారం కోసం ప్రమాదం చేసిన డ్రైవర్ వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
కొత్త వాహనాలకే కాకుండా పాత వాహనాలకు కూడా ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. చెల్లుబాటు అయ్యే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేకపోతే ట్రాఫిక్ పోలీసులు భారీ జరిమానాలు విధించడంతో పాటు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. అందుకే గడువు ముగియక ముందే పాలసీని రెన్యూ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయని విషయాలు..
చాలా మంది థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే కారుకు జరిగే అన్ని నష్టాలూ కవర్ అవుతాయని పొరబడుతుంటారు.
సొంత వాహన నష్టం : ఈ పాలసీ మీ సొంత కారుకు జరిగే నష్టాన్ని లేదా దొంగతనాన్ని కవర్ చేయదు.
సొంత రక్షణకు కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ: మీ కారు నష్టాలకు కూడా రక్షణ కావాలనుకుంటే 'ఓన్ డ్యామేజ్' కవర్ తీసుకోవాలి. థర్డ్ పార్టీ ఇంకా ఓన్ డ్యామేజ్ రెండూ కలిపి ఉన్న పాలసీని ‘కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్’ అంటారు.
పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ కవర్: వాహన యజమాని-డ్రైవర్ కోసం తీసుకునే పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ కవర్ వేరేగా ఉంటుంది. దీనిని మూడో వ్యక్తికి ఇచ్చే పరిహారంతో పోల్చకూడదు.
"ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కోర్టు లేదా ట్రైబ్యునల్ ద్వారా పరిహారం నిర్ధారణ అవుతుంది కాబట్టి, డ్రైవర్లు సొంతంగా పరిహార హామీలు ఇవ్వకూడదు," అని మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు క్లెయిమ్ ఎలా చేయాలి?
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన స్టెప్స్:
- ప్రయాణికుల భద్రతను చూసి, అవసరమైన వారికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలి.
- సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసి ప్రమాద వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- మీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెంటనే సమాచారం అందించి సరైన వివరాలు తెలపాలి.
- ఆర్సీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇన్సూరెన్స్ సంస్థతో చర్చించకుండా ఎదుటి వ్యక్తికి పరిహారం ఇస్తామని నేరుగా హామీ ఇవ్వకూడదు.
మీ వాహనం వయస్సు, రోజువారీ వినియోగం, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి థర్డ్ పార్టీ పాలసీకి అదనంగా ఓన్ డ్యామేజ్ కవర్ కూడా ఎంచుకోవడం సురక్షితమైన మార్గం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More