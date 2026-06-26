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    NEET UG 2026 : నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్​ కీ చెక్​ చేసుకున్నారా?

    NEET UG 2026 answer key : జూన్ 21న దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రాథమిక ఆన్సర్​ కీని ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. జూన్ 25 నుంచి జూన్ 28 వరకు అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా కీపై అభ్యంతరాలు తెలియజేయవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jun 26, 2026 5:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం రాసిన 'నీట్ యూజీ 2026' అభ్యర్థులకు అలర్ట్. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) జూన్ 21న నిర్వహించిన నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రాథమిక కీ, నాలుగు సెట్ల ప్రశ్నపత్రాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచింది. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ సమాధానాలను తనిఖీ చేసుకోవడానికి ఎన్టీఏ అధికారిక పోర్టల్స్ అయిన nta.ac.in మరియు neet.nta.nic.in లలో లాగిన్ అయి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాథమిక కీ విడుదలతో పాటే, సమాధానాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసేందుకు 'ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ విండో'ను కూడా ఎన్టీఏ ఓపెన్ చేసింది.

    నీట్​ యూజీ 2026 ఆన్సర్​ కీ ఔట్- వివరాలు..
    నీట్​ యూజీ 2026 ఆన్సర్​ కీ ఔట్- వివరాలు..

    ఓఎంఆర్ స్కానింగ్ పూర్తికాకముందే కీ ఛాలెంజ్!

    నీట్ యూజీ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఎన్టీఏ ఈసారి ఒక సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా అభ్యర్థుల ఓఎంఆర్ జవాబు పత్రాల స్కానింగ్ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతుండగానే.. దానికి సమాంతరంగా ప్రాథమిక కీని విడుదల చేసి, అభ్యంతరాల స్వీకరణను ప్రారంభించింది. పారదర్శకతను పెంచడం, అభ్యర్థులకు ముందుగానే తమ ప్రశ్నపత్రాలను సమీక్షించుకునే అవకాశం ఇవ్వడం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఓఎంఆర్ స్కానింగ్, కీ అభ్యంతరాల పరిశీలన రెండూ ఒకేసారి సమాంతరంగా జరగడం వల్ల వీలైనంత త్వరగా ఫైనల్ కీని విడుదల చేసి, ఫలితాలను అత్యంత వేగంగా ప్రకటించడానికి వీలవుతుందని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది.

    నీట్​ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్​ కీ డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    అభ్యంతరాల దాఖలుకు ఫీజు, చివరి తేదీ వివరాలు!

    ప్రాథమిక కీపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే అభ్యర్థులు కేవలం ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే వాటిని సవాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈమెయిల్, ఫ్యాక్స్, పోస్ట్ లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా పంపే అభ్యంతరాలను అస్సలు స్వీకరించరు.

    చివరి తేదీ: కీ ఛాలెంజ్ విండో జూన్ 25న ప్రారంభమైంది. అభ్యంతరాలు తెలపడానికి జూన్ 28 రాత్రి 11:50 గంటల వరకు అవకాశం ఉంది.

    ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: ప్రతి ప్రశ్నకు రూ.200 చొప్పున ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఈ రుసుమును డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు. ఫీజు చెల్లించని దరఖాస్తులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఒకవేళ అభ్యర్థి చేసిన ఛాలెంజ్ కరెక్ట్ అని సబ్జెక్ట్ నిపుణుల కమిటీ నిర్ధారిస్తే, ఆ ఫీజును పూర్తిగా రీఫండ్ (తిరిగి చెల్లింపు) చేస్తారు.

    మీ క్వశ్చన్ పేపర్ సిరీస్ కోడ్‌కే అభ్యంతరాలు తెలపండి..

    జూన్ 21న పరీక్షా కేంద్రం నుంచి అభ్యర్థులు తమతో పాటు ఇంటికి తీసుకెళ్లిన టెస్ట్ బుక్‌లెట్ కవర్‌ పేజీపై ఉన్న ‘క్వశ్చన్ పేపర్ సిరీస్ కోడ్’ ఆధారంగానే అభ్యంతరాలను లేవనెత్తాలని ఎన్టీఏ సూచించింది. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ నిపుణుల పరిశీలనలో ఏదైనా ప్రశ్న తప్పుగా ఉన్నట్లు తేలితే, ఆ సవరణ నాలుగు సెట్ల అభ్యర్థులందరికీ సమానంగా వర్తింపజేస్తారు. కాబట్టి వేర్వేరు సిరీస్ కోడ్‌ల కింద ఒకే ప్రశ్నకు మళ్లీ మళ్లీ విడివిడిగా ఛాలెంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

    అభ్యర్థులు పంపిన అన్ని అభ్యంతరాలను ఆయా రంగాలకు చెందిన నిపుణులు నిశితంగా పరిశీలిస్తారు. అభ్యంతరాలలో నిజం ఉంటే, ప్రాథమిక కీని సవరించి.. ఆ సవరించిన 'ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ' ఆధారంగానే ఓఎంఆర్ పత్రాల మూల్యాంకనం, తుది ఫలితాల తయారీ జరుగుతుంది. అయితే, ఏ అభ్యర్థి అభ్యంతరాన్ని ఆమోదించారు లేదా తిరస్కరించారు అనే వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని విడిగా పంపరు. సమీక్ష ముగిసిన తర్వాత సవరించిన ఫైనల్ కీని వెబ్‌సైట్లోనే నేరుగా ప్రకటిస్తారు. ఈ విండో ముగిసిన తర్వాత లేదా ఫలితాలు విడుదలయ్యాక కీపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులను స్వీకరించబోమని ఎన్టీఏ ఖచ్చితంగా చెప్పింది.

    ఓఎంఆర్ రెస్పాన్స్ షీట్లు విడిగా..

    ప్రస్తుతం ఓఎంఆర్ పత్రాల స్కానింగ్ పనులు ఇంకా జరుగుతున్నందున, అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత స్కాన్ చేసిన ఓఎంఆర్ రెస్పాన్స్ షీట్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉండవు. స్కానింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాత, అభ్యర్థులు తమ ఓఎంఆర్ షీట్లను చూసుకునేందుకు ఎన్టీఏ విడిగా మరొక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/NEET UG 2026 : నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్​ కీ చెక్​ చేసుకున్నారా?
    Home/News/NEET UG 2026 : నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్​ కీ చెక్​ చేసుకున్నారా?
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