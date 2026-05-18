Electric bike : కేవలం 15 రోజుల్లో 25,000 బుకింగ్స్! ఊపేస్తున్న కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్- 180 కి.మీ రేంజ్తో..
Oben Rorr Evo : బెంగళూరుకు చెందిన ఈవీ తయారీ సంస్థ ‘ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్’ మార్కెట్లోకి తెచ్చిన సరికొత్త ‘ఓబెన్ రోర్ ఈవో’ ఎలక్ట్రిక బైక్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కేవలం 15 రోజుల్లోనే ఈ బైక్ 25,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్స్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ అదిరిపోయే ఈ- బైక్ ఫీచర్లు, ధర, డెలివరీ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Oben Rorr Evo range : భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో సంచలనం! ప్రముఖ ఈవీ తయారీ సంస్థ ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఇటీవల లాంచ్ చేసిన తమ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ ‘ఓబెన్ రోర్ ఈవో’ బుకింగ్స్లో దూసుకెళుతోంది. మార్కెట్లోకి విడుదలైన కేవలం 15 రోజుల్లోనే ఈ బైక్ 25,000 కి పైగా బుకింగ్స్ సాధించినట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మోటార్సైకిల్ డెలివరీలు 2026 జూన్ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయని, కస్టమర్ల కోసం కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్లో పేమెంట్ పోర్టల్ కూడా లైవ్ అయ్యిందని సంస్థ తెలిపింది.
ఓబెన్ రోర్ ఈవో ఎలక్ట్రిక్ బైక్- ధర, ఆఫర్ వివరాలు..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ప్రారంభ ఆఫర్ కింద లభించే ధర కస్టమర్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
మొదటి 10,000 మంది కస్టమర్లకు ఈ బైక్ రూ. 99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకే లభించనుంది.
ఆ తర్వాత ఈ బైక్ అసలు ధర రూ. 1.24 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉండబోతోంది.
ప్రస్తుతం ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ దేశవ్యాప్తంగా 18 రాష్ట్రాల్లోని 100 కి పైగా నగరాల్లో 150 కంటే ఎక్కువ షోరూమ్లు, సర్వీస్ సెంటర్లను కలిగి ఉంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 నాటికి మరో 200 కొత్త ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్లను ఓపెన్ చేయాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ సంస్థ తమ బ్యాటరీలు, మోటార్లు, ఛార్జర్లు, సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ వంటి కీలక భాగాలను సొంతంగానే తయారు చేసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం వీరి తయారీ ప్లాంట్ సంవత్సరానికి ఒక లక్ష యూనిట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
ఓబెన్ రోర్ ఈవో ఎలక్ట్రిక్ బైక్- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్..
మోటార్ అండ్ టార్క్: ఇందులో అమర్చిన ఐపీఎమ్ఎస్ఎమ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 9 కేడబ్ల్యూ పీక్ పవర్ని, 250 ఎన్ఎం వీల్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
టాప్ స్పీడ్ అండ్ పికప్: ఈ బైక్ కేవలం 3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 110 కిమీ.
బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఇందులో శక్తివంతమైన 3.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ను అందించారు. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై ఏకంగా 180 కిమీల (ఐడీసీ సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ను ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది.
ఛార్జింగ్ అండ్ వారంటీ: ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఈ బైక్ కేవలం 90 నిమిషాల్లోనే 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఈ బ్యాటరీపై కంపెనీ ఏకంగా 8 ఏళ్ల సుదీర్ఘ వారంటీని ఆఫర్ చేస్తోంది.
అధునాతన స్మార్ట్ ఫీచర్లు..
టెక్నాలజీ పరంగా ఈ ఓబెన్ రోర్ ఈవో ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో అద్భుతమైన ఫీచర్లను జోడించారు. ఇందులో 5-ఇంచ్ టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే, ఓటీఏ అప్డేట్స్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, జియో-ఫెన్సింగ్, రిమోట్ ఇమ్మోబిలైజేషన్ (దూరం నుంచి బైక్ను లాక్ చేసే సదుపాయం) ఉన్నాయి. ప్రమాద సమయాల్లో కాపాడేందుకు ఫాల్ డిటెక్షన్ (బైక్ కింద పడిపోతే గుర్తించే సాంకేతికత), ఎమర్జెన్సీ ఎస్ఓఎస్ ఫంక్షనాలిటీని కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో ఉండే ప్రత్యేకమైన 'SmartIQ' టెక్నాలజీ వల్ల రైడింగ్ రేంజ్ మరో 15 శాతం వరకు పెరుగుతుందని ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ స్పష్టం చేసింది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.