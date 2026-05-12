    Honda NX500 E Clutch : హోండా నుంచి కొత్త బైక్- క్లచ్‌తో పనిలేకుండానే గేర్లు మార్చుకోవచ్చు!

    adventure tourer bikes in India : హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తన అడ్వెంచర్ టూరర్ బైక్ 'ఎన్​ఎక్స్500'లో విప్లవాత్మక 'ఈ-క్వచ్' టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 7.43 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదలైన ఈ బైక్, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో క్లచ్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా రైడింగ్‌ను సులభతరం చేస్తుంది.

    Published on: May 12, 2026 3:25 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ జపనీస్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా.. భారతీయ అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రేమికుల కోసం సరికొత్త ఎన్​ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్ మోడల్‌ను మార్కెట్​లోకి తాజాగా విడుదల చేసింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా విజయవంతమైన తన క్లచ్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీని ఇప్పుడు మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ సెగ్మెంట్​లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ కొత్త మోడల్ ధరను రూ. 7.43 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్, ఆల్ ఇండియా) నిర్ణయించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హోండా బిగ్‌వింగ్ డీలర్‌షిప్‌లలో దీని బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్టైలిష్​ బైక్​ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    హోండా కొత్త బైక్ ఇదిగో..

    హోండా కొత్త బైక్- ఏంటీ ఈ ఈ-క్లచ్ టెక్నాలజీ?

    హోండా బైక్‌లో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు దాని క్లచ్ సిస్టమ్. హోండా అభివృద్ధి చేసిన ఈ ఈ-క్లచ్ సాంకేతికత, బైక్‌ను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, గేర్లు మార్చేటప్పుడు, ఆపేటప్పుడు క్లచ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను ఎలక్ట్రానిక్‌గా నిర్వహిస్తుంది.

    సిటీ రైడింగ్: ట్రాఫిక్‌లో మాటిమాటికీ క్లచ్ నొక్కాల్సిన అవసరం ఉండదు, దీనివల్ల రైడర్ అలసట తగ్గుతుంది.

    మాన్యువల్ కంట్రోల్: అవసరమైనప్పుడు రైడర్ మాన్యువల్‌గా క్లచ్‌ను ఆపరేట్ చేసే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.

    క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఇది మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ మజాను, ఆటోమేటిక్ క్లచ్ సౌకర్యాన్ని ఒకే చోట అందిస్తుంది.

    హోండా కొత్త బైక్- ఇంజిన్, పనితీరు..

    మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, హోండా ఎన్​ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్​ బైక్​లో పాత మోడల్ లోని 471సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ నే కొనసాగించారు. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో జత కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    పవర్: 46 బీహెచ్​పీ

    టార్క్: 43 ఎన్​ఎం

    ఈ ఇంజిన్ తక్కువ, మధ్యస్థ శ్రేణి టార్క్‌ను అద్భుతంగా అందిస్తుంది, ఇది అటు సిటీ రైడ్స్‌కు, ఇటు లాంగ్ హైవే టూరింగ్‌కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

    హోండా కొత్త బైక్- డిజైన్, సస్పెన్షన్..

    ఈ బైక్ స్టీల్ డైమండ్ ఫ్రేమ్‌పై తయారైంది. మెరుగైన రైడింగ్ అనుభవం కోసం ముందు భాగంలో Showa SFF-BP USD ఫోర్క్స్, వెనుక భాగంలో ప్రిలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు.

    బ్రేకింగ్: ముందు వైపు డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేక్స్, వెనుక వైపు సింగిల్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ స్టాండర్డ్‌గా వస్తుంది.

    వీల్స్: ముందు 19-ఇంచ్, వెనుక 17-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ అమర్చారు.

    హోండా కొత్త బైక్- అధునాతన ఫీచర్లు..

    టీఎఫ్​టీ డిస్‌ప్లే: 5-ఇంచ్ ఫుల్-కలర్ టీఎఫ్​టీ స్క్రీన్ ఉంది. ఇందులో హోండా రోడ్‌సింక్ కనెక్టివిటీ ద్వారా నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.

    సేఫ్టీ: హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (హెచ్​ఎస్​టీసీ) ఫీచర్ జారే రోడ్లపై బైక్‌పై పట్టును ఇస్తుంది.

    లైటింగ్: బైక్ మొత్తం ప్రీమియం ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది.

    హోండా కొత్త బైక్- రంగులు..

    హోండా ఎన్​ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది. అవి.. మ్యాట్ గన్‌పౌడర్ బ్లాక్ మెటాలిక్, పెర్ల్ హారిజన్ వైట్.

    అడ్వెంచర్ టూరింగ్‌లో సౌకర్యం, టెక్నాలజీని కోరుకునే భారతీయ రైడర్లకు ఈ బైక్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని హోండా మోటార్‌సైకిల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సీఈఓ సుత్సుము ఒటాని తెలిపారు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Honda NX500 E Clutch : హోండా నుంచి కొత్త బైక్- క్లచ్‌తో పనిలేకుండానే గేర్లు మార్చుకోవచ్చు!
