Honda NX500 E Clutch : హోండా నుంచి కొత్త బైక్- క్లచ్తో పనిలేకుండానే గేర్లు మార్చుకోవచ్చు!
adventure tourer bikes in India : హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తన అడ్వెంచర్ టూరర్ బైక్ 'ఎన్ఎక్స్500'లో విప్లవాత్మక 'ఈ-క్వచ్' టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 7.43 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదలైన ఈ బైక్, సిటీ ట్రాఫిక్లో క్లచ్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా రైడింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది.
ప్రముఖ జపనీస్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా.. భారతీయ అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రేమికుల కోసం సరికొత్త ఎన్ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్ మోడల్ను మార్కెట్లోకి తాజాగా విడుదల చేసింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా విజయవంతమైన తన క్లచ్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీని ఇప్పుడు మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ సెగ్మెంట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ కొత్త మోడల్ ధరను రూ. 7.43 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్, ఆల్ ఇండియా) నిర్ణయించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హోండా బిగ్వింగ్ డీలర్షిప్లలో దీని బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్టైలిష్ బైక్ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
హోండా కొత్త బైక్- ఏంటీ ఈ ఈ-క్లచ్ టెక్నాలజీ?
ఈ హోండా బైక్లో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు దాని క్లచ్ సిస్టమ్. హోండా అభివృద్ధి చేసిన ఈ ఈ-క్లచ్ సాంకేతికత, బైక్ను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, గేర్లు మార్చేటప్పుడు, ఆపేటప్పుడు క్లచ్ ఎంగేజ్మెంట్ను ఎలక్ట్రానిక్గా నిర్వహిస్తుంది.
సిటీ రైడింగ్: ట్రాఫిక్లో మాటిమాటికీ క్లచ్ నొక్కాల్సిన అవసరం ఉండదు, దీనివల్ల రైడర్ అలసట తగ్గుతుంది.
మాన్యువల్ కంట్రోల్: అవసరమైనప్పుడు రైడర్ మాన్యువల్గా క్లచ్ను ఆపరేట్ చేసే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఇది మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ మజాను, ఆటోమేటిక్ క్లచ్ సౌకర్యాన్ని ఒకే చోట అందిస్తుంది.
హోండా కొత్త బైక్- ఇంజిన్, పనితీరు..
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, హోండా ఎన్ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్ బైక్లో పాత మోడల్ లోని 471సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ నే కొనసాగించారు. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జత కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
పవర్: 46 బీహెచ్పీ
టార్క్: 43 ఎన్ఎం
ఈ ఇంజిన్ తక్కువ, మధ్యస్థ శ్రేణి టార్క్ను అద్భుతంగా అందిస్తుంది, ఇది అటు సిటీ రైడ్స్కు, ఇటు లాంగ్ హైవే టూరింగ్కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
హోండా కొత్త బైక్- డిజైన్, సస్పెన్షన్..
ఈ బైక్ స్టీల్ డైమండ్ ఫ్రేమ్పై తయారైంది. మెరుగైన రైడింగ్ అనుభవం కోసం ముందు భాగంలో Showa SFF-BP USD ఫోర్క్స్, వెనుక భాగంలో ప్రిలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు.
బ్రేకింగ్: ముందు వైపు డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేక్స్, వెనుక వైపు సింగిల్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.
వీల్స్: ముందు 19-ఇంచ్, వెనుక 17-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ అమర్చారు.
హోండా కొత్త బైక్- అధునాతన ఫీచర్లు..
టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే: 5-ఇంచ్ ఫుల్-కలర్ టీఎఫ్టీ స్క్రీన్ ఉంది. ఇందులో హోండా రోడ్సింక్ కనెక్టివిటీ ద్వారా నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.
సేఫ్టీ: హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (హెచ్ఎస్టీసీ) ఫీచర్ జారే రోడ్లపై బైక్పై పట్టును ఇస్తుంది.
లైటింగ్: బైక్ మొత్తం ప్రీమియం ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది.
హోండా కొత్త బైక్- రంగులు..
హోండా ఎన్ఎక్స్500 ఈ-క్లచ్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది. అవి.. మ్యాట్ గన్పౌడర్ బ్లాక్ మెటాలిక్, పెర్ల్ హారిజన్ వైట్.
అడ్వెంచర్ టూరింగ్లో సౌకర్యం, టెక్నాలజీని కోరుకునే భారతీయ రైడర్లకు ఈ బైక్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని హోండా మోటార్సైకిల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సీఈఓ సుత్సుము ఒటాని తెలిపారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.