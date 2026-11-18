పాత బంగారాన్ని ఎక్స్ఛేంజ్ చేయాలా? లేక రీమోడలింగ్ చేయాలా? ఏది చౌకైన ఆప్షన్?
పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలవుతున్న వేళ పాత బంగారు ఆభరణాలు మార్చుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అయితే పాత నగలను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం లాభమా, లేక కరిగించి కొత్త డిజైన్ చేయించుకోవడం (రీమోడలింగ్) మేలా? జీఎస్టీ లెక్కలు, తయారీ ఛార్జీల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి..
దేశవ్యాప్తంగా అతి త్వరలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ సందడి మొదలవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా కుటుంబాలు కొత్త బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఇంట్లో బీరువాల్లో ఇంతకాలం దాచి ఉంచిన పాత బంగారు నగలను కొత్త ట్రెండ్కు తగ్గట్లుగా మార్చుకోవాలని చాలామంది భావిస్తున్నారు. మారుతున్న డిజైన్లు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా వినియోగదారుల ముందు రెండు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి: పాత నగలను ఇచ్చి షోరూమ్లో కొత్త ఆభరణాలు తీసుకోవడం (ఎక్స్ఛేంజ్), లేదా ఉన్న పాత బంగారాన్నే కరిగించి కొత్త డిజైన్లో చేయించుకోవడం (రీ-మోడలింగ్). అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది మన జేబుకు తక్కువ భారమవుతుంది? వేటికి ఎలాంటి ఛార్జీలు పడతాయి? అన్న విషయాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరం.
ఎక్స్ఛేంజ్, రీమోడలింగ్ మధ్య అసలు తేడా ఏంటి?
ఎక్స్ఛేేంజ్ విధానంలో వినియోగదారులు తమ వద్ద ఉన్న పాత లేదా విరిగిన బంగారు ఆభరణాలను నగల వ్యాపారి వద్దకు తీసుకెళ్తారు. వ్యాపారి ఆ బంగారం స్వచ్ఛతను పరీక్షించి, తూకం వేసి, దాని విలువను షోరూమ్లో కొనే కొత్త ఆభరణాల బిల్లులో సర్దుబాటు చేస్తారు. ఒకవేళ పాత నగలపై రాళ్లు, ఎనామెల్ వంటి బంగారేతర వస్తువులు ఉంటే వాటి బరువును మినహాయిస్తారు. రీమోడలింగ్ విధానంలో మాత్రం, వినియోగదారుడు ఇచ్చిన పాత బంగారాన్నే పూర్తిగా కరిగించి, అదే బంగారంతో కొత్త డిజైన్ను తయారు చేస్తారు.
"ఎక్స్ఛేంజ్ విధానంలో కొత్త ఆభరణం బంగారం విలువకు, పాత బంగారం విలువకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసంతో పాటు కొత్త డిజైన్కు అయ్యే తయారీ ఛార్జీలను చెల్లించాలి. అదే రీమోడలింగ్లో అదనంగా బంగారం అవసరమైతే ఆ మేరకు చెల్లించడంతో పాటు కూలీ, రీమేకింగ్ ఛార్జీలు భరించాలి. బంగారాన్ని కరిగించేటప్పుడు, ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు తరుగు వర్తించే అవకాశం ఉంది; తయారీ అవసరాల దృష్ట్యా ఈ ప్రక్రియకు సమయం కూడా ఎక్కువే పడుతుంది," అని ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థ పీఎన్ గాడ్గిల్ అండ్ సన్స్ డైరెక్టర్ అమిత్ మోదక్ వివరించారు.
జీఎస్టీ లెక్కలే అసలు కీలకం! బిల్లులో తేడా ఇలా..
సాధారణ బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు లావాదేవీలలో ఆభరణం విలువపై 3 శాతం జీఎస్టీ విధిస్తారని, విడిగా బిల్లు వేసే తయారీ ఛార్జీలపై 5 శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తుందని అమిత్ మోదక్ తెలిపారు. అయితే వ్యాపారి ఆ లావాదేవీని ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారు, ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తున్నారు అన్న దానిపై ఆధారపడి పన్ను విధానం మారుతుంది. రీమోడలింగ్ విషయంలో, ఆ ప్రక్రియను ఆభరణాల విక్రయంగా పరిగణించారా లేక జాబ్-వర్క్ లేదా సర్వీసుగా పరిగణించారా అన్న దానిపై జీఎస్టీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ సర్వీసుగా పరిగణిస్తే సుమారు 18 శాతం వరకు జీఎస్టీ పడే అవకాశం ఉంది.
"పాత బంగారం ఎక్స్ఛేంజ్ విషయంలో జీఎస్టీ లెక్కలపై భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. పాత బంగారం విలువను మినహాయించిన తర్వాత మిగిలిన అదనపు బంగారం విలువపై మాత్రమే జీఎస్టీ వర్తిస్తుందని కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు చెబుతున్నాయి. మరికొందరు మాత్రం కొత్త ఆభరణం పూర్తి విలువను పన్ను విధించదగిన సరఫరాగా పరిగణిస్తూ, పాత బంగారాన్ని చెల్లింపులో భాగంగా లెక్కిస్తున్నారు. అదే విధంగా వినియోగదారుడి సొంత బంగారాన్ని రీమోడలింగ్ చేయడాన్ని సేవా లావాదేవీగా పరిగణించవచ్చు; ఒప్పందం, పన్ను వర్గీకరణ ఆధారంగా జీఎస్టీ మారుతుంది. కాబట్టి లావాదేవీని ఖరారు చేసే ముందే జీఎస్టీ లెక్కలను స్పష్టంగా వివరించే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలని వినియోగదారులు వ్యాపారులను అడగాలి," అని మోదక్ సూచించారు.
ఉదాహరణతో లెక్కలు: ఎక్స్ఛేంజ్ చౌకా? రీమోడలింగ్ మేలా?
ఒక వినియోగదారుడు 80 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాల సెట్ కొనాలనుకుంటున్నారని, అందుకోసం తన వద్ద ఉన్న 50 గ్రాముల పాత బంగారాన్ని వాడుకోవాలని భావిస్తున్నారని అనుకుందాం. ఈ ఉదాహరణ ద్వారా ఖర్చుల వ్యత్యాసాన్ని అమిత్ మోదక్ స్పష్టంగా విశ్లేషించారు. ఈ లెక్కల కోసం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 13,000గా, తయారీ ఛార్జీలు బంగారం విలువలో 12 శాతంగా తీసుకున్నారు. అలాగే పాత బంగారానికి ఎలాంటి తగ్గింపులు లేకుండా పూర్తి విలువ ఇస్తున్నట్లు, తరుగు సున్నా ఉన్నట్లు పరిగణించారు.
ఈ లెక్కల ప్రకారం, కొత్తగా కొనే 80 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం విలువ రూ. 10.40 లక్షలు (80 × రూ. 13,000) అవుతుంది. దీనిపై 12 శాతం తయారీ ఛార్జీలు రూ. 1.24 లక్షలు కలుపుకుంటే మొత్తం ఖర్చు రూ. 11.64 లక్షలకు చేరుతుంది. ఇందులో 50 గ్రాముల పాత బంగారం విలువ రూ. 6.50 లక్షలు (50 × రూ. 13,000) మినహాయిస్తే, జీఎస్టీకి ముందు వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సిన నికర మొత్తం రూ. 5.14 లక్షలు ఉంటుంది. ఇందులో అదనపు 30 గ్రాముల బంగారానికి రూ. 3.90 లక్షలు, తయారీ ఛార్జీలకు రూ. 1.24 లక్షలు కలిసి ఉన్నాయి.
రూ. 19,500 తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే!
పాత బంగారం విలువను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత మిగిలిన నికర మొత్తంపైనే జీఎస్టీ విధిస్తారని భావిస్తే, ఎక్స్ఛేంజ్ విధానంలో మొత్తం ఖర్చు రూ. 5.30 లక్షలు అవుతుంది; అప్పుడు ఎక్స్ఛేంజ్ చౌకైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. అలా కాకుండా కొత్త ఆభరణం పూర్తి విలువపై జీఎస్టీ విధిస్తే, ఎక్స్ఛేంజ్ ఖర్చు రూ. 5.49 లక్షలకు పెరుగుతుంది; ఇది రీమోడలింగ్ ఖర్చు రూ. 5.49 లక్షలతో దాదాపు సమానమవుతుంది.
|అంశం
|ఎక్స్ఛేంజ్: పూర్తి బిల్లుపై జీఎస్టీ
|ఎక్స్ఛేంజ్: బ్యాలెన్స్పై జీఎస్టీ
|రీమోడలింగ్
|జీఎస్టీకి ముందు అమౌంట్
|₹5,14,800
|₹5,14,800
|₹5,14,800
|జీఎస్టీ లెక్కలు
|₹11,64,800 లో 3%
|₹5,14,800 లో 3%
|₹3,90,000 లో 3% + ₹1,24,800 లో 18%
|జీఎస్టీ అమౌంట్
|₹34,944
|₹15,444
|₹34,164
|మొత్తం అమౌంట్
|₹5,49,744
|₹5,30,244
|₹5,48,964
రెండు ఎక్స్ఛేంజ్ లెక్కల మధ్య కనిపిస్తున్న ఈ రూ. 19,500 వ్యత్యాసం కేవలం జీఎస్టీ లెక్కించే ప్రాతిపదిక మారడం వల్లే ఏర్పడింది! "కాబట్టి ప్రకటనల్లో కనిపించే ఆఫర్లను చూసి వినియోగదారులు తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. తుది ఇన్వాయిస్, పన్ను లెక్కలే అసలు కీలకం. ఏ విధానం ఆర్థికంగా లాభదాయకమో తేల్చుకునే ముందు తయారీ ఛార్జీలను, వర్తించే పన్నులను సరిపోల్చుకోవాలి," అని అమిత్ మోదక్ స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More