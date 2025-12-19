OnePlus 15R vs OnePlus 15 : బ్యాటరీ, కెమెరాలో బెస్ట్.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్లో ఏది కొనాలి?
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15: ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఎందులో ఫీచర్లు ఎక్కువ? దేని ధర తక్కువ? పర్ఫార్మెన్స్లో తేడాలు ఏంటి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వన్ప్లస్, తన 'ఆర్' సిరీస్లో సరికొత్త మోడల్ వన్ప్లస్ 15ఆర్ని భారత మార్కెట్లో ఇటీవలే విడుదల చేసింది. గతంలో వచ్చిన వన్ప్లస్ 13ఆర్కి సక్సెసర్గా వచ్చిన ఈ ఫోన్లో.. ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ, డిస్ప్లే విభాగాల్లో కీలక మార్పులు కనిపించాయి. అయితే, ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న కంపెనీ టాప్ మోడల్ వన్ప్లస్ 15తో పోలిస్తే ఈ కొత్త గ్యాడ్జెట్ ఎంతవరకు మెరుగ్గా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాము..
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15- ప్రాసెసర్, పర్ఫార్మెన్స్..
వన్ప్లస్ 15: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది భారీ గేమ్స్, మల్టీ టాస్కింగ్ను చాలా వేగంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్: ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను వాడారు. దీనిని మిడ్-రేంజ్, ప్రీమియం ఫోన్ల కోసం రూపొందించారు. పాత మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది 38% మెరుగైన వేగంతో పాటు ఏఐ ప్రాసెసింగ్లో 46% వృద్ధిని కనబరుస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. గేమింగ్ కోసం ఇందులో ప్రత్యేకమైన ‘సీపీయూ షెడ్యూలర్’ కూడా ఉంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
బ్యాటరీ విషయంలో వన్ప్లస్ 15ఆర్ స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్: ఇందులో 7,400ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80డబ్ల్యూ సూపర్ వూక్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15: ఇందులో 7,300ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. అయితే ఇది వేగవంతమైన 120డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్తో వస్తుంది.
అయితే, ఈ రెండు ఫోన్ల బాక్సుల్లోనూ ఛార్జర్ లభించదు! విడిగా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15- డిస్ప్లే..
రెండు ఫోన్లూ అదిరిపోయే విజువల్స్ అందిస్తాయి.
వన్ప్లస్ 15ఆర్: 6.83 ఇంచ్ 1.5కే అమోఎల్ఈడీ స్క్రీన్తో వస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15: 6.76 ఇంచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. రెండింటిలోనూ 165హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల యాప్స్ వాడేటప్పుడు లేదా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15- కెమెరా సెటప్..
కెమెరా విభాగంలో వన్ప్లస్ 15 స్పష్టమైన విజేతగా నిలుస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15: ఇందులో వెనుకవైపు మూడు 50ఎంపీ కెమెరాలు (మెయిన్, అల్ట్రావైడ్, 3.5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్) ఉన్నాయి. దూరంగా ఉన్న వస్తువులను క్లారిటీగా తీయడానికి ఇది బెస్ట్!
వన్ప్లస్ 15R: ఇందులో టెలిఫోటో లెన్స్ను తొలగించి, కేవలం రెండు కెమెరాలను (50ఎంపీ మెయిన్ + 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్) మాత్రమే అందించారు. ఫోటోల నాణ్యత బాగున్నప్పటికీ, జూమింగ్ సదుపాయం తక్కువగా ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ వర్సెస్ వన్ప్లస్ 15- ఏది బెస్ట్?
మీకు భారీ బ్యాటరీ, పెద్ద డిస్ప్లే, లేటెస్ట్ మిడ్-రేంజ్ ప్రాసెసర్ సరిపోతాయి అనుకుంటే వన్ప్లస్ 15ఆర్ మంచి ఆప్షన్. అలా కాకుండా, మీకు అద్భుతమైన కెమెరా క్వాలిటీ, అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, పవర్ఫుల్ గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకుంటే వన్ప్లస్ 15 స్మార్ట్ఫోన్వైపు మొగ్గు చూపడం ఉత్తమం. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మీ బడ్జెట్ను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోండి!