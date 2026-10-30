OnePlus smartphones : 9000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో లాంచ్- ధరలు..
వన్ప్లస్ సంస్థ చైనాలో సరికొత్త ‘వన్ప్లస్ ఏస్ 7’, 'ఏస్ 7 ప్రో' స్మార్ట్ఫోన్లను లాంచ్ చేసింది. 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, ఏకంగా 9,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్లతో వచ్చిన ఈ మొబైళ్ల ఫీచర్లు, ధరల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు, గేమింగ్ లవర్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసింగ్ పవర్హౌస్ ‘వన్ప్లస్ ఏస్ 7 సిరీస్’ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. చైనాలో గురువారం జరిగిన కంపెనీ అక్టోబర్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ వేదికగా 'వన్ప్లస్ ఏస్ 7', ‘వన్ ప్లస్ ఏస్ 7 ప్రో’ మోడళ్లను సంస్థ అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లకు తీవ్ర ఆదరణ ఉన్న నేపథ్యంలో, వన్ప్లస్ నుంచి వస్తున్న ఈ సరికొత్త సిరీస్ టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలను రేకెత్తిస్తోంది. ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, లాంగ్ లాస్టింగ్ 9000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనున్నాయి.
వన్ప్లస్ ఏస్ 7 సిరీస్ ధర, వేరియంట్లు..
నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి ఒప్పో ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా చైనాలో ఇవి విక్రయానికి రానున్నాయి. వేరియంట్ల వారీగా ధరలు ఇవే:
వన్ ప్లస్ ఏస్ 7 ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB Storage: 4,399 యువాన్ (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 63,000)
- 16GB RAM + 256GB Storage: 4,899 యువాన్ (సుమారు రూ. 70,000)
- 12GB RAM + 512GB Storage: 5,199 యువాన్ (సుమారు రూ. 74,000)
- 16GB RAM + 512GB Storage: 5,699 యువాన్ (సుమారు రూ. 81,000)
వన్ ప్లస్ ఏస్ 7 ప్రో ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB Storage: 4,799 యువాన్ (సుమారు రూ. 69,000)
- 16GB RAM + 256GB Storage: 5,299 యువాన్ (సుమారు రూ. 76,000)
- 12GB RAM + 512GB Storage: 5,599 యువాన్ (సుమారు రూ. 80,000)
- 16GB RAM + 512GB Storage: 5,999 యువాన్ (సుమారు రూ. 86,000)
- 16GB RAM + 1TB Storage (టాప్ మోడల్): 7,299 యువాన్ (సుమారు రూ. 1,04,000)
వన్ప్లస్ ఏస్ 7 స్మార్ట్ఫోన్ మిడ్నైట్ బ్లాక్, స్ట్రీమర్ వైట్, క్వెంచ్డ్ రంగుల్లో లభిస్తుండగా, ఏస్ 7 ప్రో మోడల్ ఫ్లోయింగ్ వైట్, మిడ్నైట్ బ్లాక్, విండ్బ్రేకర్ రంగుల్లో అందుబాటులోకి వస్తోంది.
వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో- డిస్ప్లే, వాటర్ రెసిస్టెన్స్..
వన్ప్లస్ ఏస్ 7 సిరీస్లో 6.78-అంగుళాల 1.5కే (1,272 x 2,772 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది ఏకంగా 185హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల నిరుపమానమైన గేమింగ్ అనుభూతి లభిస్తుంది. కంటి రక్షణ కోసం 3,840హెచ్జెడ్ పీడబ్ల్యూఎం డిమ్మింగ్ సౌకర్యం ఉంది.
విశేషమేమిటంటే, ఈ ఫోన్లు నీటిలో మునిగినా, ధూళి పడినా ఏమీ కాకుండా ఐపీ66 + ఐపీ68 + ఐపీ69 + ఐపీ69కే స్థాయి అత్యున్నత రక్షణతో వస్తున్నాయి. నీటి నిరోధకతలో ఇది స్మార్ట్ఫోన్ రంగానికి సరికొత్త బెంచ్మార్క్.
వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో- ప్రాసెస్ స్పీడ్, కూలింగ్ సిస్టమ్..
ప్రాసెసింగ్ విషయానికి వస్తే, వన్ప్లస్ ఏస్ 7 ప్రో మోడల్ 3ఎన్ఎంతో కూడిన పవర్ఫుల్ అక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. కాగా ఏస్ 7 మోడల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5వీ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది. ఇవి గరిష్టంగా 4.6జీహెచ్జెడ్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తాయి.
రెండు ఫోన్లలోనూ LPDDR5x అల్ట్రా ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 4.1 ఇన్-బిల్ట్ స్టోరేజ్ అందించారు. భారీ గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఫోన్ వేడెక్కకుండా కాపాడటానికి ‘డ్యూయల్-పాత్ గ్లేషియర్ ఎయిర్-కూలింగ్ సిస్టమ్’ని పొందుపరిచారు. ఇవి ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత ‘కలర్ ఓఎస్ 17’పై నడుస్తాయి.
వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో- 200ఎంపీ కెమెరా ధమాకా..
ఫోటోగ్రఫీ విభాగానికి వస్తే, ఈ వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో ఫోన్లలోనూ 200-మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/1.8) భారీ ప్రైమరీ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్), 20ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఏస్ 7: వెనుక వైపు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
ఏస్ 7 ప్రో: ఫోటో ప్రేమికుల కోసం ఏకంగా 120ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేసే 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాను అదనంగా ఇచ్చారు.
సెల్ఫీ అండ్ వీడియో: ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లు 8కే క్వాలిటీతో (30 ఎఫ్పీఎస్) వీడియో రికార్డింగ్ చేయగలవు.
వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రో- 9,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ!
సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో 5,000ఎంఏహెచ్ లేదా 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీలు ఉంటాయి. కానీ వన్ప్లస్ ఏస్ 7, ఏస్ 7 ప్రోలో ఏకంగా 9,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించింది ఈ టెక్ సంస్థ. దీనికి తోడు 100డబ్ల్యూ వేగవంతమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల అతి తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ ఛార్జ్ అవుతుంది.
భద్రత కోసం డిస్ప్లే కింద 3డీ ఆల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, వై-ఫై 7, బ్లూటూత్ 5.4, 5జి కనెక్టివిటీ, ఐఆర్ బ్లాస్టర్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఇక భారత్లో ఈ ఫోన్లు 'వన్ప్లస్ 16ఆర్' లేదా 'ఏస్' బ్రాండింగ్తో త్వరలోనే లాంచ్ అయ్యే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More