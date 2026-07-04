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    OnePlus Ace 7 : 9000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7 సిరీస్! లాంచ్ ఎప్పుడు?

    వన్​ప్లస్​ సంస్థ తన ఏస్​ 7 సిరీస్​ని లాంచ్​ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇందులో రెండు స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఉంటాయని తెలుస్తోంది. అవి వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7, వన్​ప్లస్​ ఏస్ 7 ప్రో. వీటిపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 04, 2026 10:55 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    గతేడాది అక్టోబర్‌లో వచ్చిన వన్‌ప్లస్ ఏస్ 6, ఈ ఏడాది విడుదలైన ఏస్ 6 అల్ట్రా విజయవంతం కావడంతో, వన్‌ప్లస్ సంస్థ ఇప్పుడు తన తదుపరి తరం ‘వన్‌ప్లస్ ఏస్ 7’ సిరీస్‌పై దృష్టి పెట్టింది. ప్రముఖ చైనీస్ టిప్‌స్టర్ ద్వారా ఈ సిరీస్ తాలూకు అదిరిపోయే స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్‌లైన్‌లో లీకయ్యాయి. వాటి వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి..

    వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7 స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్ లీక్స్.. (Representative Image)
    వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7 స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్ లీక్స్.. (Representative Image)

    వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7- ఇంజనీరింగ్ శాంపిల్ దశలో సరికొత్త సిరీస్..

    చైనాకు చెందిన ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ ‘డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్’ వీబోలో పోస్ట్ చేస్తూ.. వన్‌ప్లస్ సంస్థ ప్రస్తుతం ఏస్ 7 సిరీస్ ప్రొటోటైప్స్ (ఇంజనీరింగ్ శాంపిల్స్) ను టెస్ట్ చేస్తోందని వెల్లడించారు. ఈ లైనప్‌లో వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7, వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7 ప్రో మోడళ్లు రానున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఫోన్లు పవర్‌ఫుల్ గేమింగ్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి.

    వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7- లీకైన స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)..

    1. ప్రాసెసర్, పర్ఫార్మెన్స్:

    ఈ సిరీస్ ఫోన్లలో క్వాల్కమ్ తదుపరి తరం ఫ్లాగ్‌షిప్ చిప్‌సెట్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5ని ఉపయోగించనున్నట్లు లీక్స్ చెబుతున్నాయి. ఒక మోడల్లో దీని స్టాండర్డ్ వెర్షన్ ఉంటే, మరో మోడల్లో దీని కోసమే ప్రత్యేకంగా కస్టమైజ్ చేసిన SM8850Q వేరియంట్ ఉండనుంది. గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు ఇందులో యాక్టివ్ ఫ్యాన్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ని కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నట్లు టాక్.

    2. డిస్‌ప్లే:

    ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్లలో 6.78-ఇంచుల ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లే రానుంది. ఇది 1.5కే రిజల్యూషన్‌తో పాటు మొబైల్ హిస్టరీలోనే అత్యధికంగా 185హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ (కొన్ని లీక్స్ ప్రకారం 240Hz వరకు) సపోర్ట్‌తో రానుంది. దీనివల్ల గేమింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అత్యంత స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

    3. మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్:

    ఈ లీక్‌లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. వన్‌ప్లస్ ఈ సిరీస్‌లో ఏకంగా 9,000ఎంఏహెచ్ (సిలికాన్ కార్బన్) భారీ బ్యాటరీని ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, దీనిని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 100డబ్ల్యూ లేదా 120డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను అందించనున్నారు.

    4. కెమెరా :

    వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7లోని టాప్ ఎండ్ మోడల్ అయిన 'ఏస్ 7 ప్రో' లో కెమెరా పరంగా పెద్ద అప్‌గ్రేడ్ ఉండనుంది. ఇందులో శాంసంగ్ జేఎన్5 సెన్సార్ ఆధారిత 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా రానుంది, ఇది 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    వన్​ప్లస్ ఏస్​ 7- లాంచ్ ఎప్పుడు?

    గతేడాది వన్‌ప్లస్ ఏస్ 6 మోడల్ అక్టోబర్ 2025లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే ఈ కొత్త వన్‌ప్లస్ ఏస్ 7 సిరీస్ కూడా ఈ ఏడాది (2026) అక్టోబర్ లేదా చివరి త్రైమాసికంలో మొదట చైనాలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా వన్‌ప్లస్ తన ఏస్ సిరీస్‌ను భారతదేశంలో 'ఆర్' సిరీస్ (ఉదాహరణకు వన్​ప్లస్​ 15ఆర్) లేదా 'నార్డ్' బ్రాండింగ్ కింద రీబ్రాండ్ చేసి లాంచ్ చేస్తుంది.

    అయితే, అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ లీక్స్‌ను ఒక అంచనాగా మాత్రమే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/OnePlus Ace 7 : 9000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7 సిరీస్! లాంచ్ ఎప్పుడు?
    Home/News/OnePlus Ace 7 : 9000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వన్​ప్లస్​ ఏస్​ 7 సిరీస్! లాంచ్ ఎప్పుడు?
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