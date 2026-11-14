ChatGPT Wallet : చాట్జీపీటీ వాలెట్ వచ్చేసింది.. ఇక ఏఐ ఏజెంట్లే మీకోసం షాపింగ్ చేస్తాయి!
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంలో ఓపెన్ఏఐ మరో విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది! వినియోగదారుల తరఫున ఆన్లైన్ షాపింగ్ పూర్తి చేసి, బిల్లు చెల్లించే చాట్జీపీటీ వాలెట్ ఫీచర్ను ఆవిష్కరించింది. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, మాస్టర్కార్డ్, వీసా భాగస్వామ్యంతో తెచ్చిన ఈ సరికొత్త పేమెంట్ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) అనేది ఇప్పటివరకు మన సందేహాలకు సమాధానాలు చెప్పడం, వ్యాసాలు రాయడం, ఉత్పత్తులను సూచించడం వరకే పరిమితమైంది. కానీ ఇకపై మనకు కావాల్సిన వస్తువులను వెతికి, ఆర్డర్ పెట్టి, బిల్లు కూడా చెల్లించే స్థాయికి ఈ ఏఐ ఎదిగిపోతోంది! ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ తాజాగా 'చాట్జీపీటీ వాలెట్' పేరుతో ఒక సరికొత్త పేమెంట్ ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. వినియోగదారుల తరఫున ఏఐ ఏజెంట్లు ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లను పూర్తి చేసేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. అయితే డబ్బులు ఖర్చు చేసే ముందు వినియోగదారుల అనుమతి తీసుకోవడాన్ని మాత్రం తప్పనిసరి చేసింది.
అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, మాస్టర్కార్డ్, వీసా వంటి దిగ్గజ పేమెంట్ సంస్థలతో కలిసి ఓపెన్ఏఐ ఈ వాలెట్ను అభివృద్ధి చేసింది. సంస్థకు చెందిన వ్యక్తిగత ఏఐ ఏజెంట్ సేవ ‘డాట్స్’ ద్వారా తొలుత అమెరికాలోని పరిమిత సంఖ్యలో ఉన్న చాట్జీపీటీ ప్రో సబ్స్క్రైబర్లకు దీనిని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డులతో క్షణాల్లో లావాదేవీలు జరిపే ప్రజలకు ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
చాట్జీపీటీ వాలెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? భద్రత మాటేంటి?
ఈ వాలెట్ వినియోగం చాలా సులభంగా ఉండేలా ఓపెన్ఏఐ తీర్చిదిద్దింది. వినియోగదారులు తమ అర్హత కలిగిన పేమెంట్ కార్డు వివరాలను ఒక్కసారి వాలెట్లో సేవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత తమకు కావాల్సిన వస్తువులు లేదా సేవలను కొనుగోలు చేయమని 'డాట్' ఏజెంట్ను ఆదేశించవచ్చు. ఏఐ ఏజెంట్ వస్తువులను ఎంచుకుని చెల్లింపు దశకు చేరుకోగానే, ఏ వ్యాపారి వద్ద కొంటున్నాం, ఏయే వస్తువులు ఉన్నాయి, మొత్తం బిల్లు ఎంత, ఏ కార్డు ద్వారా చెల్లిస్తున్నాం అనే పూర్తి వివరాలను వినియోగదారుడి తెరపై చూపిస్తుంది.
లావాదేవీని ఖరారు చేయడానికి ఫేస్ ఐడీ లేదా ఫింగర్ప్రింట్ స్కాన్ వంటి బయోమెట్రిక్ భద్రతా తనిఖీని పూర్తి చేయాలి. ప్రతి అనుమతికి సంబంధించి ఒక డిజిటల్ రికార్డు నమోదవుతుంది. తద్వారా తాము ఏయే కొనుగోళ్లకు ఏజెంట్కు అనుమతి ఇచ్చామో వినియోగదారులు ఎప్పుడైనా సరిచూసుకోవచ్చు.
కార్డు వివరాల గోప్యత విషయంలోనూ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ ఏజెంట్కు గానీ, వస్తువులు విక్రయించే వ్యాపారికి గానీ వినియోగదారుడి అసలు కార్డు నంబర్ అందదు. బదులుగా పేమెంట్ నెట్వర్క్ ఒక ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపును, అంటే 'పేమెంట్ టోకెన్'ను జనరేట్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న చెకౌట్ వ్యవస్థల ద్వారానే ఈ టోకెన్ పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల కస్టమర్లు నేరుగా వ్యాపార సంస్థలతోనే లావాదేవీలు జరిపినట్లు అవుతుంది. దీనికి తోడు కార్డుపై లభించే రివార్డు పాయింట్లు, వివాదాల పరిష్కార రక్షణలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఆర్డర్లను డెలివరీ చేయడం, వస్తువులను రిటర్న్ చేయడం, కస్టమర్ సర్వీస్ బాధ్యతలు వ్యాపారులవేనని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుతం ఎవరు ఉపయోగించగలరు? పరిమితులేంటి?
ఓపెన్ఏఐ విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, దశలవారీగా అమలు చేస్తున్న ఈ సేవ ప్రస్తుతం అమెరికాలో నివసిస్తున్న 18 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసున్న చాట్జీపీటీ ప్రో సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. వీరికి అమెరికాలో జారీ చేసిన అర్హత గల కార్డు, అమెరికా బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఉండాలి.
వినియోగదారులు తమ 'డాట్' ఏజెంట్ను వాలెట్లో కార్డు జత చేయమని అడగడం ద్వారా ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు. అయితే కొన్ని వెబ్సైట్లు ఇంకా ఏఐ ఏజెంట్ల ద్వారా జరిగే కొనుగోళ్లకు సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చని ఓపెన్ఏఐ హెచ్చరించింది. కేవలం పేమెంట్కు అనుమతి ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆర్డర్ కచ్చితంగా పూర్తయినట్లు భావించకూడదని, విక్రేత నుంచి ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో లేదో వినియోగదారులు తప్పక సరిచూసుకోవాలని సూచించింది.
భారతదేశంలోని చాట్జీపీటీ వినియోగదారులకు ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టనుంది.
ఆటోమేటిక్ షాపింగ్ దిశగా అడుగులు..
రాబోయే రోజుల్లో వినియోగదారులకు మరింత స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని ఓపెన్ఏఐ యోచిస్తోంది. ఖర్చు పరిమితులు, వస్తువుల విభాగాలు, నిర్దిష్ట సమయ పరిధులకు సంబంధించి ముందుగానే నిబంధనలు సెట్ చేసుకుంటే, ప్రతిసారీ అనుమతి అడగకుండానే రోజువారీ కొనుగోళ్లను ఏఐ ఏజెంట్లకు అప్పగించే వెసులుబాటును తీసుకురానుంది. అయితే ఈ ఆటోమేటిక్ నియంత్రణలు భవిష్యత్తు ప్రణాళికల్లో భాగమని, ప్రస్తుత ప్రారంభ దశలో లేవని సంస్థ తెలిపింది.
షాపింగ్ ఏజెంట్లకు తమ వెబ్సైట్లను అందుబాటులో ఉంచడం ఎలా, చెల్లింపులు తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాలపై రిటైలర్ల కోసం ఓపెన్ఏఐ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రచురించింది. కేవలం సలహాలు ఇచ్చే స్థాయి నుంచి, నేరుగా ఆర్థిక లావాదేవీలను పూర్తి చేసే ఆచరణాత్మక పనుల వైపు ఏఐ అసిస్టెంట్లను నడిపించేందుకు టెక్ దిగ్గజాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో చాట్జీపీటీ వాలెట్ ఒక కీలక మలుపుగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More