    Oppo K14x : ఒప్పో నుంచి 6500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ స్మార్ట్​ఫోన్- కే14ఎక్స్​ ధర ఎంతంటే..

    ఒప్పో నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ అయ్యింది. 6,500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో కే14ఎక్స్​ ఇండియాలోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్​ ఫీచర్స్​, ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 10, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఒప్పో తన సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్​ని మంగళవారం ఇండియాలో లాంచ్​ చేసింది. దాని పేరు ఒప్పో కే14ఎక్స్​. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్​. భారీ బ్యాటరీ, వేగవంతమైన డిస్‌ప్లే దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ధర, ఫీచర్లు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఒప్పో కే14ఎక్స్​ స్మార్ట్​ఫోన్​..
    ఒప్పో కే14ఎక్స్​ 5జీ- ధర, లభ్యత..

    ఒప్పో కే14ఎక్స్​ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది:

    4జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్: రూ. 14,999

    6జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్: రూ. 16,999

    ఆఫర్లు: లాంచ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఎస్బీఐ, హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డ్స్‌పై రూ. 1,500 వరకు ఇన్​స్టంట్​ డిస్కౌంట్​ పొందవచ్చు.

    సేల్: ఈ ఒప్పో కే14ఎక్స్​ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫిబ్రవరి 16 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఒప్పో ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది. ఇది ఐసీ బ్లూ, ప్రిజం వైలెట్ వంటి రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    ఒప్పో కే14ఎక్స్​- ప్రధాన ఫీచర్లు..

    డిస్‌ప్లే: ఈ ఒప్పో కే14ఎక్స్​ స్మార్ట్​ఫోన్​ 6.75- ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ ఎల్​సీడీ స్క్రీన్, 120 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 1,125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ వాడారు.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: ఈ ఒప్పో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లోని 6500 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ ఒకే ఛార్జ్‌తో 17.6 గంటల యూట్యూబ్ ప్లేబ్యాక్‌ను ఇస్తుంది. దీనికి 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.

    కెమెరా: వెనుక వైపు 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా + 2ఎంపీ మోనోక్రోమ్ కెమెరా ఈ గ్యాడ్జెట్​లో ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్​ కోసం ఇందులో 5ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 15పై ఈ మొబైల్​ నడుస్తుంది.

    ఇతర ఫీచర్లు: IP64 రేటింగ్ (వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ ప్రొటెక్షన్​), సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, 3.5ఎంఎం ఆడియో జాక్.

    మరి మీరు ఈ ఒప్పో కే14ఎక్స్​ స్మార్ట్​ఫోన్​ని కొంటున్నారా?

