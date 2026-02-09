Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రూ. 12,999కే Samsung Galaxy F70e- 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈని సంస్థ తాజాగా ఇండియాలో లాంచ్​ చేసింది. ఇదొక బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​. ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించిన కెమెరా, బ్యాటరీ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 09, 2026 3:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియుల కోసం శాంసంగ్ నుంచి అదిరిపోయే వార్త! శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ పేరుతో సరికొత్త మొబైల్​ని ఇండియాలో సోమవారం సంస్థ లాంచ్​ చేసింది. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్​. గెలాక్సీ ఎఫ్​70 సిరీస్‌లో వస్తున్న తొలి ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. తక్కువ ధరకే 6000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, లెదర్ ఫినిష్ డిజైన్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లను శాంసంగ్ ఇందులో జోడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    శాంసంగ్​ కొత్త బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​.. (Representative image)
    శాంసంగ్​ కొత్త బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​.. (Representative image)

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ- ధర..

    భారత్‌లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది:

    4జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర కేవలం రూ. 12,999.

    6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర రూ. 14,999.

    ఈ బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్, శాంసంగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి రానుంది. ఇది లైమ్‌లైట్ గ్రీన్, స్పాట్‌లైట్ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ- ప్రధాన ఫీచర్లు..

    డిస్‌ప్లే: ఈ శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.7 ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ ఎల్​సీడీ స్క్రీన్ ఉంటుంది. 120 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 800 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ని వాడారు. ఆన్‌టుటు బెంచ్‌మార్క్‌లో ఇది 6.23 లక్షల స్కోరు సాధించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్​ యూఐ 8పై ఈ బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​ నడుస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, ఈ ఫోన్‌కు ఏకంగా 6 ఏళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్​, సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లు ఇస్తామని శామ్‌సంగ్ హామీ ఇచ్చింది.

    బ్యాటరీ: రోజంతా నిరంతరాయంగా వాడినా ఛార్జింగ్ అయిపోకుండా ఇందులో 6000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎఫ్​70ఈ- కెమెరా, డిజైన్..

    ఫోన్ వెనుక భాగం ప్రీమియం లెదర్ ఫినిష్‌తో ఇంప్రెసివ్​గా ఉంటుంది. కెమెరా మాడ్యూల్ పిల్‌ ఆకారంలో ఉండి ఫోన్‌కు కొత్త లుక్‌ను ఇస్తోంది.

    ఇక కెమెరా విషయానికొస్తే:

    రియర్ కెమెరా: 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా + 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో వాటర్‌డ్రాప్ నాచ్‌లో 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.

    మరి మీరు ఈ శాంసంగ్​ కొత్త బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​ని కొంటున్నారా?

    recommendedIcon
    News/News/రూ. 12,999కే Samsung Galaxy F70e- 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..
    News/News/రూ. 12,999కే Samsung Galaxy F70e- 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes