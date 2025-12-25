Edit Profile
    10,050ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో ఓప్పో ప్యాడ్ ఎయిర్ 5.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో లాంచ్​

    ఓప్పో తన ప్యాడ్ ఎయిర్ లైనప్‌లో సరికొత్త ‘ఓప్పో ప్యాడ్ ఎయిర్ 5’ను చైనాలో విడుదల చేసింది. 12.1 ఇంచ్​ డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా చిప్‌సెట్, భారీ బ్యాటరీతో వచ్చిన ఈ టాబ్లెట్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Dec 25, 2025 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టెక్ దిగ్గజం ఓప్పో తన టాబ్లెట్ శ్రేణిని మరింత విస్తరిస్తూ ‘ఓప్పో ప్యాడ్ ఎయిర్ 5’ని చైనా మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. ఎడ్యుకేషన్​, ఎంటర్​టైన్​మెంట్​, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం వెతుకుతున్న వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సరికొత్త టాబ్లెట్‌ను రూపొందించింది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో పాటు శక్తివంతమైన హార్డ్‌వేర్‌ను ఇందులో జోడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఒప్పో ప్యాడ్​ ఎయిర్​ 5 లాంచ్​.. (Representative image)
    ఒప్పో ప్యాడ్​ ఎయిర్​ 5 లాంచ్​.. (Representative image)

    ఒప్పో ప్యాడ్​ ఎయిర్​ 5- ధర, లభ్యత..

    8జీబీ + 128జీబీ: సుమారు రూ. 24,000 (1,899 యువాన్​)

    8జీబీ + 256జీబీ: సుమారు రూ. 28,000 (2,199 యువాన్​)

    12జీబీ + 256జీబీ: సుమారు రూ. 32,000 (2,499 యువాన్​)

    ఇదే ర్యామ్​, స్టోరేజ్​లతో కూడిన ప్రత్యేకమైన ‘సాఫ్ట్ లైట్’ వెర్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ధర సుమారు రూ. 31,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. డిసెంబర్ 31 నుంచి ఇవి అధికారికంగా సేల్స్​లోకి రానున్నాయి.

    స్టార్​లైట్​ పౌడర్​, స్పేస్​ గ్రే కలర్స్​లో ఈ ట్యాబ్​ అందుబాటులో ఉంటుంది.

    అద్భుతమైన డిస్‌ప్లే.. స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్:

    ఓప్పో ప్యాడ్ ఎయిర్ 5లో 12.1 ఇంచ్​ భారీ ఎల్‌సీడీ స్క్రీన్‌ను అమర్చారు. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 2.8కే రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే మీరు గేమ్‌లు ఆడినా లేదా సినిమాలు చూసినా ఎక్స్​పీరియెన్స్​ ఎంతో స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇక 900 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ వల్ల పగటిపూట వెలుతురులో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    పవర్ ప్యాక్డ్ హార్డ్‌వేర్: ఈ టాబ్లెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. దీనికి తోడు 12జీబీ వరకు ర్యామ్ ఉండటం వల్ల ఒకేసారి ఐదారు యాప్స్ వాడినా హ్యాంగ్ అయ్యే ప్రసక్తే ఉండదు.

    ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16తో ఈ ఒప్పో ప్యాడ్​ ఎయిర్​ 5 పనిచేస్తుంది.

    భారీ బ్యాటరీ.. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్:

    టాబ్లెట్లలో బ్యాటరీ చాలా ముఖ్యం. అందుకే ఓప్పో ఇందులో 10,050ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీని ఇచ్చింది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చు. దీనికి 33డబ్ల్యూ సూపర్​వీఓఓసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.

    కెమెరా- ఇతర ఫీచర్లు:

    ఫోటోలు, వీడియో కాల్స్ కోసం వెనుక వైపు 8 మెగాపిక్సెల్, ముందు వైపు 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను ఇచ్చారు. కనెక్టివిటీ పరంగా వై-ఫై 6, బ్లూటూత్, సెల్యులార్ వెర్షన్‌లో 5జీ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. కేవలం 6.83ఎంఎం మందంతో, సుమారు 599 గ్రాముల బరువుతో ఇది చాలా స్లిమ్‌గా ఉంటుంది.

    ఈ టాబ్లెట్ త్వరలోనే గ్లోబల్ మార్కెట్‌తో పాటు భారతదేశంలో కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం.

