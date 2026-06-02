    OYO IPO: ఓయో మాతృసంస్థ 'ప్రిజం' ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్: ₹6,650 కోట్ల నిధుల సేకరణకు అనుమతి

    OYO IPO: ఓయో మాతృసంస్థ ప్రిజం ఐపీఓకు సెబీ ఆమోదం పలికింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 6,650 కోట్లు సమీకరించనుంది. ఐపీఓ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 02, 2026 6:12 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రముఖ హస్పిటాలిటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ఓయో' (Oyo) మాతృసంస్థ అయిన 'ప్రిజం' (Prism) ప్రతిపాదిత 6,650 కోట్ల ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) కు మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ (SEBI) ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ మార్కెట్ విలువను $7 బిలియన్ల నుండి $8 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు 58,000 కోట్ల నుండి 66,000 కోట్లు) మధ్యన ఆశిస్తున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    ఓయో మాతృసంస్థ ప్రిజం ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్: ₹6,650 కోట్ల నిధుల సేకరణకు ఓకే

    ఐపీఓ పూర్తి వివరాలు

    అంశంవివరాలు
    కంపెనీ పేరుప్రిజం లిమిటెడ్ (Prism - ఓయో మాతృసంస్థ)
    ఐపీఓ పరిమాణం (Issue Size) 6,650 కోట్లు (పూర్తిగా కొత్త షేర్ల జారీ)
    ఆశించే కంపెనీ వాల్యుయేషన్$7 బిలియన్ నుండి $8 బిలియన్ డాలర్లు
    పత్రాల దాఖలు విధానంకాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రీ-ఫైలింగ్ రూట్ (Confidential Pre-filing Route)
    UDRHP దాఖలు అంచనాజూలై 2026 ప్రారంభంలో

    'కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రీ-ఫైలింగ్' మార్గంలో దరఖాస్తు

    ఓయో మాతృసంస్థ ప్రిజం, తన ప్రాథమిక ఐపీఓ పత్రాలను (DRHP) గత డిసెంబర్ 2025 చివరి వారంలో సెబీకి సమర్పించింది. దీని కోసం కంపెనీ 'కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రీ-ఫైలింగ్' విధానాన్ని ఎంచుకుంది.

    కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫైలింగ్ అంటే ఏమిటి?

    ఈ విధానం ద్వారా కంపెనీలు తమ వ్యాపార రహస్యాలను, సున్నితమైన ఆర్థిక వివరాలను వెంటనే బహిరంగపరచకుండానే సెబీ నియంత్రణ సమీక్షను ప్రారంభించవచ్చు. దీనివల్ల ఐపీఓకు వచ్చే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కంపెనీ యాజమాన్యానికి మరింత ఫ్లెక్సిబిలిటీ లభిస్తుంది.

    అంతకుముందు డిసెంబర్ 20, 2025న జరిగిన ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ జనరల్ మీటింగ్ (EGM) లో వాటాదారులు కొత్త ఈక్విటీ షేర్ల ద్వారా నిధుల సేకరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. కాగా, ఓయో సంస్థ తొలిసారిగా 2021లోనే $12 బిలియన్ల వాల్యుయేషన్ లక్ష్యంతో ఐపీఓకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, అప్పట్లో అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.

    తదుపరి అడుగు: UDRHP-1 దాడులు

    సెబీ నుండి అనుమతి లభించిన నేపథ్యంలో, ప్రిజం సంస్థ త్వరలోనే UDRHP-1 (Updated Draft Red Herring Prospectus) ను బహిరంగంగా దాఖలు చేయనుంది. జూలై 2026 ప్రారంభంలో దీనిని సమర్పించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. నిబంధనల ప్రకారం, ఈ పత్రం పబ్లిక్ రివ్యూ, ఇన్వెస్టర్ల ఫీడ్‌బ్యాక్ కోసం 21 రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఐపీఓ ఓపెనింగ్ తేదీ, ప్రైస్ బ్యాండ్ (ధర శ్రేణి) ను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.

    స్టార్టప్ ఐపీఓ మార్కెట్‌కు ఒక కీలక పరీక్ష

    రితేష్ అగర్వాల్ స్థాపించిన ఓయో కేవలం బడ్జెట్ హోటళ్ల అనుసంధానకర్త (Aggregator) గా ప్రారంభమై, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న గ్లోబల్ ట్రావెల్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా ఎదిగింది. ప్రిజం నేతృత్వంలో ఇది హోటళ్లు, హాలిడే హోమ్స్, ట్రావెల్ సర్వీసుల పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్వహిస్తోంది. భారత్‌లోని న్యూ-ఏజ్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్‌లపై ఇన్వెస్టర్ల అంచనాలు, మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను పరీక్షించడానికి ప్రిజం ఐపీఓ ఒక ప్రధాన కొలమానంగా నిలవనుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

