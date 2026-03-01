Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    T20 World Cup: 12 ఏళ్ల కోహ్లి రికార్డును బ్రేక్ చేసిన పాకిస్థాన్ క్రికెటర్..కానీ ఏం లాభం? పాక్ పై సొంత ఫ్యాన్స్ ట్రోల్స్

    T20 World Cup: ఇండియా లెజెండ్ విరాట్ కోహ్లి రికార్డు బద్దలైంది. పాకిస్థాన్ ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. కానీ ఏం లాభం? ప్రపంచకప్ నుంచి టీమ్ నిష్క్రమించిందంటూ సొంత జట్టుపై పాక్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. ట్రోల్స్ మోత మోగిస్తున్నారు. 

    Published on: Mar 01, 2026 8:30 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లి 12 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలైంది. ఒక టీ20 ప్రపంచకప్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ గా కోహ్లి రికార్డును పాకిస్థాన్ ఆటగాడు సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ తిరగరాశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. కానీ ఏం లాభం? టీమ్ సెమీస్ చేరలేదని పాక్ జట్టుపై సొంత ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు.

    సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (AP)
    సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (AP)

    విరాట్ కోహ్లి రికార్డు

    ఒక టీ20 ప్రపంచకప్ లో అత్యధిక పరుగుల చేసిన రికార్డు నిన్నటి వరకూ విరాట్ కోహ్లి పేరు మీద ఉండేది. 2014 టీ20 ప్రపంచకప్ లో కోహ్లి 319 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పుడు 12 ఏళ్ల రికార్డును ఫర్హాన్ బ్రేక్ చేశాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఫర్హాన్ 383 రన్స్ చేశాడు. నమీబియా, శ్రీలంకపై సెంచరీలు బాదాడు. ఇంగ్లాండ్ పై హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ ఇండియాపై మాత్రం డకౌట్ అయ్యాడు.

    పాకిస్థాన్ ఔట్

    పాక్ ఓపెనర్ ఫర్హాన్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు కానీ ఆ టీమ్ టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి నిష్క్రమించింది. సెమీస్ చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టింది. తమ సూపర్ 8 చివరి మ్యాచ్ లో శ్రీలంకపై 5 పరుగుల తేడాతో గెలిచినప్పటికీ నెట్ రన్ రేట్ లో వెనుకబడి పాక్ టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయింది. ఘోర పరాభవాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది.

    ఫ్యాన్స్ ఫైర్

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో సెమీస్ చేరకుండానే పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు నిష్క్రమించడంతో సొంత టీమ్ పై పాక్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. బిల్డప్ తప్ప ఆట లేదంటూ మండిపడుతున్నారు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ను నాశనం చేస్తున్నారంటూ ఆవేశం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    సెమీస్ చేరిందంటూ

    ఓ పాకిస్థాన్ యూట్యూబర్ వీడియోలు ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. శ్రీలంకతో మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ లో పాకిస్థాన్ అదరగొట్టింది. దీంతో పాక్ ను సెమీస్ చేరకుండా ఎవరూ ఆపలేరని ఆ యూట్యూబర్ గొప్పలకు పోయాడు. సెమీస్ లో పాక్ తో ఆడేందుకు దక్షిణాఫ్రికా టీమ్ కొలంబోకు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని బిల్డప్ ఇచ్చాడు. తీరా సెమీస్ కు పాకిస్థాన్ టీమ్ దూరమయ్యాక తీవ్ర కోపంతో పాటు నిరాశ వ్యక్తం చేశాడు.

    టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్

    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీస్ కు ఇప్పటికే ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా అర్హత సాధించాయి. ఈ రోజు (మార్చి 1) ఇండియా వర్సెస్ వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ చేరుతుంది. వెస్టిండీస్ పై ఇండియా గెెలిస్తే సెమీస్ లో ఇంగ్లాండ్ తో తలపడాల్సి ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    News/News/T20 World Cup: 12 ఏళ్ల కోహ్లి రికార్డును బ్రేక్ చేసిన పాకిస్థాన్ క్రికెటర్..కానీ ఏం లాభం? పాక్ పై సొంత ఫ్యాన్స్ ట్రోల్స్
    News/News/T20 World Cup: 12 ఏళ్ల కోహ్లి రికార్డును బ్రేక్ చేసిన పాకిస్థాన్ క్రికెటర్..కానీ ఏం లాభం? పాక్ పై సొంత ఫ్యాన్స్ ట్రోల్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes