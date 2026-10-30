PM Kisan 24th installment : పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులు.. ఈరోజే రైతుల ఖాతాలోకి డబ్బులు! ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు భారీ శుభవార్త అందించింది. గుజరాత్లోని బనస్కాంత్ జిల్లా వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం రోజున పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 9.34 కోట్లకు పైగా రైతు కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి ఏకంగా రూ. 18,680 కోట్లకు పైగా సొమ్ము చేరనుంది.
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 24వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న చిన్న, సన్నకారు రైతులకు బిగ్ అప్డేట్! ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్లోని బనస్కాంత్ జిల్లా భిల్డీ పట్టణంలో జరిగే జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమంలో శుక్రవారం (అక్టోబర్ 30న) ఈ పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ పీఎం కిసాన్ 24వ విడత కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ. 18,680 కోట్లకు పైగా నిధులను నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయనుంది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 9.34 కోట్లకు పైగా రైతు కుటుంబాలు ఈ నిర్ణయంతో లబ్ధి పొందనున్నాయి. నిధుల విడుదల పూర్తయిన వెంటనే అర్హులైన రైతుల మొబైల్ ఫోన్లకు సొమ్ము జమ అయినట్లు సందేశాలు వెళతాయి.
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులు- రైతుల ఖాతాలోకి రూ. 2,000
అన్నదాతలకు పెట్టుబడి సాయం అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 2019లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీటీ) పథకాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 6,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రతి నాలుగు నెలలకోసారి రూ. 2,000 చొప్పున మూడు విడతల్లో నేరుగా విత్తనాలు, ఎరువులు, సాగు ఖర్చుల కోసం రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో వేస్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సాగు పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఈ సమయంలో లభించే రూ. 2,000 ఆర్థిక సాయం స్థానిక అన్నదాతలకు విత్తనాలు, రసాయన ఎరువుల కొనుగోలుకు ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. భూమి విస్తీర్ణంతో సంబంధం లేకుండా సాగుభూమి ఉన్న ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతున్న నేటి కాలంలో రైతులకు ఈ రూ. 2వేలు సైతం చాలా ఉపయోగకరంగా మారనుంది.
పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ ఆన్లైన్లో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
మీ ఖాతాలో పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు పడ్డాయో లేదో లేదా లబ్ధిదారుల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి కింది ఎనిమిది సులభమైన సోపానాలను అనుసరించవచ్చు:
- ముందుగా పీఎం కిసాన్ అధికారిక పోర్టల్ pmkisan.gov.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్పేజీలోని 'Farmers Corner' విభాగానికి వెళ్లండి.
- అక్కడ కనిపించే 'Know Your Status' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ పీఎం కిసాన్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, స్క్రీన్పై కనిపించే సెక్యూరిటీ క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేయండి.
- 'Get Data' బటన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ పేమెంట్ స్టేటస్ వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
ఒకవేళ వెబ్సైట్లో పేమెంట్ స్టేటస్ కనిపించకపోతే కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు! బ్యాంక్ సర్వర్ రద్దీ వల్ల డబ్బులు జమ కావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. నిధుల గురించి మరింత సమాచారం లేదా సహాయం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు 155261 లేదా 011-24300606 లకు కాల్ చేయవచ్చు. అలాగే పోర్టల్లోని ‘కిసాన్ ఈ-మిత్ర’ ఛాట్బాట్ ద్వారా కూడా మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే..
కొంతమంది రైతులకు అర్హత ఉన్నప్పటికీ 24వ విడత సొమ్ము నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది1 ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కింది ప్రక్రియలు పూర్తి చేయని వారికి నిధుల బదిలీని నిలిపివేస్తారు:
ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి: కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులందరికీ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడాన్ని విధిగా ఆదేశించింది. మీ ఆధార్ కార్డుతో అనుసంధానమైన మొబైల్ ఓటీపీ ద్వారా ఆన్లైన్లో లేదా 'PM-KISAN' మొబైల్ యాప్లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ఉచితంగా ఈ-కేవైసీ చేయవచ్చు. దగ్గరలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ)కు వెళ్లే సదుపాయం కూడా ఉంది.
ఆధార్ సీడింగ్: మీ యాక్టివ్ బ్యాంక్ ఖాతాతో ఆధార్ నంబర్ సీడింగ్ (అనుసంధానం) అయి ఉండటం తప్పనిసరి.
భూమి వివరాలు : రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం లబ్ధిదారుడి పేరిట సాగుభూమి నమోదై ఉండాలి. భర్త, భార్య, మైనర్ పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాన్ని ఒక యూనిట్గా పరిగణించి అర్హులను ఎంపిక చేస్తారు.
కాబట్టి, ఇంకా ఈ-కేవైసీ, ఆధార్ సీడింగ్ పూర్తి చేయని రైతులు వెంటనే ఆ ప్రక్రియలను పూర్తి చేసుకుంటే నిలిచిపోయిన బకాయిలతో పాటు రాబోయే విడతల సొమ్మును కూడా పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More