అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాలా? పీపీఎఫ్ వర్సెస్ పర్సనల్ లోన్.. ఏది బెటర్, దేనిలో ఖర్చు తక్కువ?
అకస్మాత్తుగా వైద్య ఖర్చులు, ఉద్యోగం పోవడం లేదా ఇంటి అత్యవసరాల కోసం డబ్బు కావాల్సి వస్తే.. పీపీఎఫ్ లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ రెండూ మంచి ఎంపికలే. అయితే వడ్డీ రేట్లు, అర్హత నిబంధనలు, చెల్లింపు వ్యవధిలో కీలక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. మీకు ఏది లాభదాయకమో ఈ సమగ్ర కథనంలో తెలుసుకోండి.
జీవితంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితి వస్తుందో ఊహించలేం. అనుకోకుండా వచ్చే వైద్య ఖర్చులు, ఉద్యోగానికి ఇబ్బంది కలగడం, బిడ్డల ఉన్నత చదువులు లేదా ఇంట్లో జరిగే సడన్ శుభకార్యాలు ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇలాంటి అత్యవసర సమయాల్లో నిధుల కోసం ఎక్కువమంది ఆలోచించేవి రెండే మార్గాలు — ఒకటి బ్యాంకుల నుంచి 'పర్సనల్ లోన్' తీసుకోవడం, రెండోది మనం పొదుపు చేసుకున్న పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) ఖాతాపై లోన్ పొందడం.
అయితే, ఈ రెండింట్లో ఏది ఎంచుకుంటే తక్కువ ఖర్చుతో పని పూర్తవుతుంది? దేనిలో వడ్డీ భారం తక్కువగా ఉంటుంది? ఈ రోజు అంటే అక్టోబర్ 29, 2026 నాటికి ఉన్న తాజా వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనల ఆధారంగా ఒక స్పష్టమైన విశ్లేషణను పరిశీలిద్దాం.
ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్ల లెక్కలు (2026 అక్టోబర్ - డిసెంబర్ త్రైమాసికం)..
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2026 త్రైమాసికానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పీపీఎఫ్ ఖాతాపై వార్షిక వడ్డీ రేటును 7.1 శాతంగా నిర్ణయించింది. పీపీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం.. పీపీఎఫ్ లోన్పై వర్తించే వడ్డీ రేటు, ఆ ఖాతాకు లభించే వడ్డీ కంటే 1% మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంటుంది (అంటే ప్రస్తుతం పీపీఎఫ్ లోన్పై వడ్డీ 8.1% గా ఉంటుంది).
మరోవైపు, పర్సనల్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు బ్యాంకులు, ఆయా కస్టమర్ల సిబిల్ స్కోర్, ఉద్యోగ భద్రత, ఆదాయ స్థాయిల ఆధారంగా మారుతుంటాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పర్సనల్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు సాధారణంగా 8.90% నుంచి 14% వరకు ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే వడ్డీ రేటు మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
|అంశం
|పీపీఎఫ్ లోన్
|పర్సనల్ లోన్
|వడ్డీ రేటు
|పీపీఎఫ్ వడ్డీ + 1% (ప్రస్తుతం 8.1%)
|8.90% నుంచి 14% వరకు (సిబిల్ స్కోర్పై ఆధారపడి)
|రుణ పరిమితి
|2వ ఆర్థిక సంవత్సరం నాటి నిల్వలో గరిష్టంగా 25%
|మీ ఆదాయాన్ని బట్టి రూ. 50,000 నుంచి రూ. 40 లక్షల వరకు
|తిరిగి చెల్లించే వ్యవధి
|గరిష్టంగా 36 నెలలు (3 ఏళ్లు)
|12 నెలల నుంచి 60 లేదా 84 నెలల వరకు
|ప్రాసెసింగ్ రుసుము
|దాదాపు సున్నా లేదా అత్యల్పం
|రుణ మొత్తంలో 0.5% నుంచి 3% వరకు (+ GST)
|ఈఎంఐ
|ఆప్షనల్ (ముందుగా అసలు, తర్వాత వడ్డీ కట్టవచ్చు)
|ప్రతినెలా స్థిరమైన ఈఎంఐ (EMI) చెల్లించాలి
|అర్హత నిబంధనలు
|3వ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 6వ ఏడాది వరకు మాత్రమే
|క్రెడిట్ స్కోర్, క్రమబద్ధమైన ఆదాయం అవసరం
పీపీఎఫ్ లోన్ తీసుకోవడానికి ఉన్న కీలక నిబంధనలు..
పీపీఎఫ్ ఖాతాపై రుణం తీసుకోవాలని భావిస్తే కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలను తప్పక తెలుసుకోవాలి:
రుణ పరిమితి: దరఖాస్తు చేసుకునే సంవత్సరానికి ముందున్న రెండొవ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరకు ఉన్న నిల్వలో గరిష్టంగా 25 శాతం మాత్రమే రుణంగా లభిస్తుంది.
అర్హత కాలపరిమితి: పీపీఎఫ్ ఖాతా తెరిచిన 3వ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 6వ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే వరకు మాత్రమే ఈ లోన్ సదుపాయం ఉంటుంది. 7వ సంవత్సరం నుంచి లోన్కు బదులుగా పాక్షిక ఉపసంహరణకు అవకాశం లభిస్తుంది.
చెల్లింపు గడువు: లోన్ అసలు మొత్తాన్ని తప్పనిసరిగా 36 నెలల్లోగా చెల్లించాలి. ముందుగా అసలును, ఆ తర్వాత వడ్డీని చెల్లించే సౌలభ్యం ఉంటుంది.
జరిమానా వడ్డీ హెచ్చరిక: ఒకవేళ 36 నెలల్లోగా లోన్ అసలును పూర్తిగా చెల్లించకపోతే, వడ్డీ రేటు సాధారణ 1%కి బదులుగా పీపీఎఫ్ రేటు కంటే 6% ఎక్కువగా (అంటే 13.1%)కి మారుతుంది.
రెండో లోన్: ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకే లోన్ లభిస్తుంది. పాత లోన్ పూర్తిగా తీర్చే వరకు రెండో లోన్ పొందే వీలుండదు.
పర్సనల్ లోన్ ఎప్పుడు ఎంచుకోవాలి?
పీపీఎఫ్ లోన్తో పోలిస్తే పర్సనల్ లోన్ మరింత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది.
భారీ నిధుల అవసరం: ఇల్లు బాగు చేయించడం, విదేశీ చదువులు, కుమార్తె/కుమారుడి వివాహం, లేదా అత్యవసరంగా పెద్ద ఆసుపత్రి బిల్లులు చెల్లించడం వంటి వాటికి రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల వరకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు కావలసి వస్తే పర్సనల్ లోనే సరైన మార్గం.
సుదీర్ఘ రీపేమెంట్: ఈఎంఐల భారం తగ్గించుకోవడానికి 4 నుంచి 5 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రీపేమెంట్ కాలాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
పీపీఎఫ్ ఖాతా లేకపోవడం: ఒకవేళ మీకు పీపీఎఫ్ ఖాతా లేకపోయినా, లేదా మీ పీపీఎఫ్ ఖాతాలో తగినంత బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు.
పీపీఎఫ్ లోన్ వర్సెస్ పర్సనల్ లోన్.. మీకేది బెస్ట్ ఆప్షన్?
మీకు అవసరమైన డబ్బు తక్కువగా ఉండి, దానిని 36 నెలల్లోగా (3 ఏళ్లలో) తిరిగి చెల్లించగల సామర్థ్యం మీకు ఉంటే పీపీఎఫ్ లోన్ అత్యంత చవకైన, సురక్షితమైన మార్గం. దీనివల్ల బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే పనిలేకుండా, ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల భారం లేకుండా అతి తక్కువ వడ్డీకే నిధులు చేతికి వస్తాయి.
అలా కాకుండా, మీకు వెంటనే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కావాలి, మీ సిబిల్ స్కోర్ 750 కంటే ఎక్కువగా ఉండి, ప్రతినెలా క్రమం తప్పకుండా ఈఎంఐ చెల్లించగల స్థోమత ఉంటే పర్సనల్ లోన్ ఎంచుకోవడం మేలు. ఏదైనా లోన్ ఒప్పందంపై సంతకం చేసే ముందు ప్రాసెసింగ్ రుసుములు, ప్రీ-క్లోజర్ ఛార్జీలు, వార్షిక శాతం రేటును (ఏపీఆర్) సరిచూసుకోవడం మర్చిపోకండి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. లోన్ తీసుకోవడం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More