నవంబర్లో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. వీరి కలలు నిజం కానున్నాయ్, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
నవంబర్లో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడనుంది. దీనితో కొన్ని రాశులవారికి డిసెంబర్ 2 వరకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
బుధుడు తెలివితేటలు, చాకచక్యం, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యం, తార్కిక సామర్థ్యాన్ని నియంత్రిస్తాడు. శుక్రుడిని ప్రేమ, వివాహం, ఆనందం, శ్రేయస్సు, సంపద, ఐశ్వర్యం, విలాసవంతమైన జీవితం, సౌందర్యానికి కారకుడిగా పిలుస్తారు. బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ యోగం నవంబర్ 23న తులారాశిలో ఏర్పడుతుంది. బుధ, శుక్ర గ్రహాలు తులారాశిలో కలిసి డిసెంబర్ 2 వరకు లక్ష్మీనారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ యోగం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
కుంభ రాశి
లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కుంభ రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ అనేక కష్టాలు తొలగిపోతాయి. కోర్టు కేసులలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది. కొత్త ప్రయత్నాలు ఊహించని విజయాన్ని అందిస్తాయి. మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో మీరు అనేక విజయాలు సాధిస్తారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. అవివాహితులు తగిన భాగస్వామిని పొందగలుగుతారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు మీ కోసం వేచి ఉంటాయి. మీరు చాలా కాలంగా కలలు కంటున్న వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో పని, వ్యాపారంలో విజయం ఆశించవచ్చు. బుధ గ్రహ ప్రభావం ధనుస్సు రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రైతులు అధిక ఆదాయం పొందగలుగుతారు. కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోయి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అలాగే, ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం వృశ్చిక రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది . మీ సృజనాత్మకత, నూతన ఆలోచనల కారణంగా మీ పని, వృత్తిలో గొప్ప పురోగతిని చూస్తారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఆవిర్భవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తమ్మీద ఈ కాలం ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా చాలా అద్భుతమైన సమయంగా ఉంటుంది. మీ జీవితంలో ఆర్థికంగా గణనీయమైన మార్పులను చూస్తారు. అనేక విధాలుగా ఆదాయం సంపాదించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు ఊహించని లాభాలను పొందేందుకు ఇది సమయం. ఉద్యోగార్థులకు తగిన ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి ఉద్యోగంలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మీ వృత్తి, ఆర్థిక జీవితంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతల వల్ల జీతం పెరగవచ్చు. కొంతమందికి కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయని సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి అవకాశాలు లభించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి కోరుకున్న వరాన్ని ప్రసాదించే శక్తిని కలిగి ఉంది. వచ్చే నెలలో మీ ఆర్థిక జీవితం మారుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. మీ వృత్తిలో పురోగతిని చూస్తారు. ఆర్థిక వృద్ధిని చూడటానికి ఇది సరైన సమయం. మీ వ్యక్తిగత జీవితం సంతోషంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా మీకు లభిస్తాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో మీరు చేపట్టే ప్రయత్నాలలో విజయం మీ సొంతమవుతుంది. మీ గత కఠోర శ్రమ ఫలాలు మీ చేతులకు అందుతాయి. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే పనిలో లాభం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. అలాగే మీ వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి.
మేష రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం మేషరాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీని కారణంగా మేషరాశి వారు తమ తెలివితేటల వల్ల పని, వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధిని చూస్తారు. అలాగే మీ వాక్చాతుర్యం వల్ల మీరు అనేక కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలను పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులను ఆశించవచ్చు. ఈ యోగం వ్యాపారంలో విజయాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆదాయంలో ఊహించని మార్పులు కనిపించే సమయం ఇది. ముఖ్యంగా బుధ గ్రహ అనుగ్రహంతో, మేషరాశి వారు పనికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. కొత్త స్నేహాల వల్ల మీ వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధిని చూస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More