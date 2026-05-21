    ఐటీ షేర్ల వైపే రాజీవ్ టక్కర్ చూపు: యుద్ధ మేఘాల మధ్య PPFAS 'వాల్యూ' ప్లాన్

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్ వణికిపోతున్న వేళ, ప్రముఖ ఫండ్ హౌస్ PPFAS ఐటీ షేర్లపై కన్నేసింది. భారీగా నష్టపోయిన టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్లను కొనుగోలు చేస్తూ రాజీవ్ టక్కర్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    Published on: May 21, 2026 2:58 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి చివరలో ప్రారంభమైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మూడో నెలకు చేరుకోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఇలాంటి అస్థిర పరిస్థితుల్లో కూడా 'వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్'కు మారుపేరైన రాజీవ్ టక్కర్ నేతృత్వంలోని పరాగ్ పారిఖ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ (PPFAS) మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అందరూ భయపడి అమ్ముతున్న ఐటీ షేర్లను ఈ ఫండ్ హౌస్ భారీగా కొనుగోలు చేస్తోంది.

    PPFAS Mutual Fund చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆపీసర్
    ఐటీ రంగంలో 'బాటమ్ ఫిషింగ్'.. వ్యూహం ఏంటి?

    ఏప్రిల్ నెలలో PPFAS మ్యూచువల్ ఫండ్ దాదాపు 1,768 కోట్ల పెట్టుబడులను మార్కెట్లో మోహరించింది. దీంతో ఆ ఫండ్ వద్ద ఉన్న నగదు నిల్వలు (Cash Allocation) మొత్తం ఆస్తుల్లో 18.71 శాతానికి తగ్గాయి. ఈ పెట్టుబడుల్లో అత్యధిక భాగం ఐటీ రంగంలోని దిగ్గజ కంపెనీలకే దక్కడం గమనార్హం.

    2026 ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు 'నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్' సుమారు 22 శాతం పడిపోయి, మార్కెట్లో అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఐఐ (AI) ప్రభావం, పెరిగిన హెచ్-1బీ వీసా ఫీజులు, అంతర్జాతీయంగా తగ్గుతున్న డిమాండ్ వంటి కారణాలతో ఐటీ షేర్లు కుప్పకూలాయి. అయితే, ధరలు బాగా తగ్గిన సమయంలో నాణ్యమైన షేర్లను కొనుగోలు చేసే 'బాటమ్ ఫిషింగ్' (Bottom Fishing) వ్యూహాన్ని రాజీవ్ టక్కర్ ఇక్కడ అమలు చేశారు.

    ఏ షేర్లలో ఎంత పెట్టుబడి?

    ప్రైమ్ డేటాబేస్ (PRIME Database) గణాంకాల ప్రకారం.. ఏప్రిల్ నెలలో PPFAS కొనుగోలు చేసిన టాప్-3 షేర్లు ఇవే:

    • హెచ్‌సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Tech): 1,417 కోట్లు
    • ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): 1,181 కోట్లు
    • టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS): 847 కోట్లు

    కేవలం ఐటీ మాత్రమే కాకుండా, ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ ( 633 కోట్లు), ఐటీసీ ( 602 కోట్లు) షేర్లలో కూడా ఈ ఫండ్ హౌస్ భారీగా వాటాలను పెంచుకుంది. వీటితో పాటు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, సిప్లా వంటి షేర్లను కూడా తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చుకుంది.

    ఏఐ (AI) వల్ల ఐటీకి ముప్పా? టక్కర్ విశ్లేషణ ఇదీ..

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ల అవసరం తగ్గిపోతుందని, భారత ఐటీ రంగం కనుమరుగవుతుందని వస్తున్న వార్తలను రాజీవ్ టక్కర్ కొట్టిపారేశారు.

    "గత మూడు దశాబ్దాలుగా భారత ఐటీ కంపెనీలు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని నిలబడ్డాయి. 90వ దశకంలో వై2కే (Y2K), ఆ తర్వాత డాట్‌కామ్ బబుల్, సాస్ (SaaS) విప్లవం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి అనుమానాలే వచ్చాయి. కానీ మన కంపెనీలు వీటన్నింటినీ తట్టుకుని వృద్ధి చెందాయి" అని ఆయన ఒక పరిశ్రమ కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యానించారు.

    ఆయన 'జెవోన్స్ పారడాక్స్' (Jevons’ Paradox) అనే ఆర్థిక సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరించారు. దీని ప్రకారం.. సాంకేతికత వల్ల ఒక పని చేసే ఖర్చు తగ్గితే, ఆ సేవలకు ఉండే డిమాండ్, వాడకం మరింత పెరుగుతుంది. ఏఐ వల్ల సాఫ్ట్‌వేర్ తయారీ ఖర్చు తగ్గితే, భవిష్యత్తులో ఐటీ సేవలకు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) షేర్ల విక్రయం

    ఒకవైపు ఐటీ షేర్లను కొంటూనే, మరోవైపు గత కొన్ని నెలలుగా విపరీతంగా పెరిగిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల షేర్లలో PPFAS లాభాలను స్వీకరించింది (Profit Booking). ముఖ్యంగా పవర్ గ్రిడ్ ( 91 కోట్లు), కోల్ ఇండియా ( 29 కోట్లు), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ( 10 కోట్లు) షేర్లలో తన వాటాను తగ్గించుకుంది. అలాగే బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లను ఏకంగా 538 కోట్ల మేర విక్రయించడం గమనార్హం.

    మొత్తానికి యుద్ధం, అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న తరుణంలో, రాజీవ్ టక్కర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వాల్యూ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక మార్గదర్శకంగా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రాజీవ్ టక్కర్ ఐటీ షేర్లను ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు?

    ఐటీ షేర్ల ధరలు ప్రస్తుతం చాలా తక్కువగా ఉండటం (Valuations), ఏఐ (AI) వంటి సాంకేతికతలు భవిష్యత్తులో ఐటీ రంగానికి ముప్పు కాదని, లాభమేనని ఆయన భావిస్తున్నారు. అందుకే 'వాల్యూ' ఉన్న సమయంలో వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

    2. PPFAS మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏయే ఐటీ కంపెనీల్లో వాటాలు పెంచుకుంది?

    ముఖ్యంగా హెచ్‌సీఎల్ టెక్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ (TCS) వంటి లార్జ్-క్యాప్ ఐటీ కంపెనీల్లో ఏప్రిల్ నెలలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టింది.

    3. ఏఐ (AI) వల్ల ఐటీ రంగంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు?

    ఏఐ వల్ల కోడింగ్ ఖర్చులు తగ్గుతాయని, తద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐటీ సేవల వాడకం పెరిగి కంపెనీలకు మరింత పని దొరుకుతుందని రాజీవ్ టక్కర్ వంటి నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఐటీ షేర్ల వైపే రాజీవ్ టక్కర్ చూపు: యుద్ధ మేఘాల మధ్య PPFAS 'వాల్యూ' ప్లాన్
