మొదట స్వాతి మలివాల్, ఇప్పుడు రాఘవ్ చద్దా.. ఆప్ అంతర్గత విభేదాలపై విపక్షాల తీవ్ర దాడి
రాజ్యసభ డిప్యూటీ లీడర్ పదవి నుంచి రాఘవ్ చద్దాను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తొలగించడంపై విపక్షాలు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నాయి. కేజ్రీవాల్కు, చద్దాకు మధ్య ఉన్న విభేదాలే దీనికి కారణమని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తున్నాయి.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) లో చోటుచేసుకున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలు ఇప్పుడు దేశ రాజధానిలో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. రాజ్యసభ డిప్యూటీ లీడర్ పదవి నుంచి యువ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దాను ఆప్ నాయకత్వం తొలగించడంపై విపక్షాలు తమ విమర్శలకు పదును పెట్టాయి. పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు ముదిరిపోయాయని, అందుకే చద్దాను పక్కన పెట్టారని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు వీరేంద్ర సచ్దేవా ఈ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఢిల్లీ ఆప్లో కీలక నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాను ఈ విధంగా తొలగించి పక్కన పెట్టడం చూస్తుంటే, ఆయన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అవినీతి, అరాచక నాయకత్వానికి దూరంగా జరుగుతున్నారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ మాజీ అధ్యక్షురాలు స్వాతి మలివాల్ విషయంలో జరిగినట్లే, ఇప్పుడు రాఘవ్ చద్దా విషయంలోనూ జరుగుతోందని ఆయన గుర్తు చేశారు. "మొదట స్వాతి మలివాల్, ఇప్పుడు రాఘవ్ చద్దా.. ఇద్దరూ కేజ్రీవాల్ పనితీరుకు దూరమయ్యారు" అని సచ్దేవా విశ్లేషించారు.
మరో బీజేపీ నేత రాంవీర్ సింగ్ బిధూరి మాట్లాడుతూ ఆప్ అధిష్టానం తీరును నియంతృత్వంగా అభివర్ణించారు. "రాఘవ్ చద్దా నాతో పాటు ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో పనిచేశారు. ఆయన చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు. అలాంటి నేతను పార్లమెంటులో మాట్లాడకుండా ఆంక్షలు విధించడం పూర్తిగా నియంతృత్వమే అవుతుంది. అసలు మీ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడైనా మిగిలి ఉందా అని నేను అరవింద్ కేజ్రీవాల్ను అడుగుతున్నాను. సొంత పార్టీ సీనియర్ ఎంపీని మాట్లాడకుండా ఆపడం మరే పార్టీలోనూ జరగలేదు" అని బిధూరి ధ్వజమెత్తారు.
కాంగ్రెస్ నేత మల్లు రవి కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టారు. పార్టీల మధ్య లేదా సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండటం సహజమేనని, అయితే ఇలాంటి చర్యలు ప్రజాస్వామ్యానికి ఏమాత్రం మంచివి కావని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పంజాబ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అమరీందర్ సింగ్ రాజా వారింగ్ స్పందిస్తూ, "కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అయిన సమయంలో చద్దా లండన్ వెళ్లినప్పుడే ప్రజలకు ఈ విషయంపై ఒక స్పష్టత వచ్చింది. రాఘవ్ చద్దా త్వరలోనే పార్టీని వీడతారని లేదా పార్టీ ఆయనను తొలగిస్తుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. 2024 మార్చిలో ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అయిన సమయంలో తాను కంటి సర్జరీ కోసం లండన్ వెళ్లానని చద్దా గతంలో వివరణ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇది కేవలం సంస్థాగత మార్పులే: ఆప్
అయితే ఈ ఆరోపణలను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది కేవలం పార్టీలో జరిగిన సాధారణ మార్పులు మాత్రమేనని ఆప్ నాయకులు చెబుతున్నారు. రాజ్యసభలో ఆప్ పక్ష నేత సంజయ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్కు అధికారికంగా తెలియజేశామని స్పష్టం చేశారు.
రాఘవ్ చద్దా స్థానంలో బాధ్యతలు చేపట్టిన అశోక్ మిట్టల్ సైతం ఈ విభేదాల వార్తలను కొట్టిపారేశారు. "రాఘవ్ చద్దా మా సీనియర్ నాయకుడు, ఆయన ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటారు. గతంలో ఎన్.డి. గుప్తా స్థానంలో రాఘవ్ చద్దా ఎలాగైతే బాధ్యతలు తీసుకున్నారో, ఇప్పుడు నేను కూడా అలాగే బాధ్యతలు స్వీకరించాను. ఆప్ ఒక ప్రజాస్వామ్య పార్టీ. విభిన్న నాయకులకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని పార్టీ నమ్ముతుంది" అని మిట్టల్ వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు కేజ్రీవాల్కు ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఆయన, భవిష్యత్తులో పంజాబ్ సమస్యలను పార్లమెంటులో మరింత బలంగా వినిపిస్తానని చెప్పారు.
మౌనంగానే బదులిచ్చిన రాఘవ్ చద్దా
ఈ పరిణామాలపై రాఘవ్ చద్దా నేరుగా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. అయితే, ఆయన తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో తాను గతంలో పార్లమెంటులో మాట్లాడిన వీడియోల సమాహారాన్ని పోస్ట్ చేశారు. మధ్యతరగతి ప్రజలపై పన్నుల భారం, మొబైల్ డేటా వ్యాలిడిటీ సమస్యలు, దేశంలో పితృత్వ సెలవుల హక్కు, విమానాశ్రయాల్లో అదనపు లగేజీ చార్జీలు వంటి ప్రజా సమస్యలను తాను ఎలా లేవనెత్తిందీ ఆ వీడియోల ద్వారా పరోక్షంగా గుర్తు చేశారు.
వచ్చే ఏడాది పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, పార్టీ తన వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ఆప్కు ఉన్న 10 మంది ఎంపీల్లో ఏడుగురు పంజాబ్ నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పంజాబ్ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అయిన అశోక్ మిట్టల్కు ఈ కీలక బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More