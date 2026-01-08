Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్ టిప్స్: జనవరి 8న ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోలు చేయదగ్గ టాప్ షేర్లు ఇవే

    జనవరి 8 నేటి ట్రేడింగ్ కోసం స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణుడు రాజా వెంకటరామన్ ఏబీబీ, ఆల్కెమ్, బిర్లాసాఫ్ట్ షేర్లను కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. నిఫ్టీ మద్దతు స్థాయిలు, మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jan 08, 2026 6:38 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వరుసగా మూడు సెషన్ల పాటు నష్టాల్లో కొనసాగిన భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు (జనవరి 8) ఎలా స్పందిస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ మార్కెట్ నిపుణుడు, నియోట్రేడర్ (NeoTrader) సహ-వ్యవస్థాపకుడు రాజా వెంకటరామన్ నేటి ట్రేడింగ్ కోసం 3 కీలక స్టాక్స్‌ను సూచించారు. బలమైన టెక్నికల్ సంకేతాలు ఉన్న ఈ షేర్ల వివరాలు మీకోసం..

    స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ కార్యాలయం
    స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ కార్యాలయం

    ఈరోజు కొనుగోలు చేయదగ్గ టాప్ 3 స్టాక్స్ (Raja Venkatraman's Picks):

    మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని నిలబడగలిగే సత్తా ఉన్న షేర్లను ఆయన ఎంచుకున్నారు. ఆ వివరాలు కింద ఉన్నాయి:

    1. ఏబీబీ ఇండియా (ABB India):

    • వ్యూహం: 5310 పైన కొనుగోలు చేయండి.
    • టార్గెట్: 5700 (మల్టీడే/ఒక నెల కాలపరిమితి).
    • స్టాప్ లాస్: 5160.

    విశ్లేషణ: ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో దిగ్గజమైన ఏబీబీ ఇండియా చార్టుల్లో బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు డేలీ చార్టులలో కీలక నిరోధక స్థాయిలను దాటి పైకి వెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    2. ఆల్కెమ్ లాబొరేటరీస్ (Alkem Laboratories):

    • వ్యూహం: 5815 పైన కొనుగోలు చేయండి.
    • టార్గెట్: 6250 (మల్టీడే/ఒక నెల కాలపరిమితి).
    • స్టాప్ లాస్: 5575.

    విశ్లేషణ: ఫార్మా రంగంలోని ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో బలమైన బ్రేక్-అవుట్ సాధించింది. ADX, DI వంటి టెక్నికల్ ఇండికేటర్లు ఈ షేరు మరింత లాభపడే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.

    3. బిర్లాసాఫ్ట్ (Birlasoft):

    • వ్యూహం: 444 పైన కొనుగోలు చేయండి.
    • టార్గెట్: 460 (ఇంట్రాడే).
    • స్టాప్ లాస్: 434.

    విశ్లేషణ: ఐటీ సేవల రంగంలోని ఈ సంస్థ షేరు ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా మూమెంటం నిలకడగా ఉండటంతో, నేటి ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో ఇది మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మార్కెట్ రివ్యూ: నిన్న ఏం జరిగింది?

    జనవరి 7న భారత మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజు నష్టాలను చవిచూశాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల (FIIs) అమ్మకాలు మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపాయి. సెన్సెక్స్ 102 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,961 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 38 పాయింట్లు క్షీణించి 26,140 వద్ద స్థిరపడింది.

    అయితే, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు మాత్రం ఫర్వాలేదనిపించాయి. ముఖ్యంగా టైటాన్ (Titan) తన అద్భుతమైన క్వార్టర్ ఫలితాలతో 4% పెరిగి 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. అలాగే సెన్కో గోల్డ్ (Senco Gold) రెవెన్యూ 51% వృద్ధి చెందడంతో ఆ షేరు 12% మేర పెరిగింది. మరోవైపు సిప్లా, మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్ వంటి షేర్లు అమ్మకాల ఒత్తిడికి గురయ్యాయి.

    ఇన్వెస్టర్ల కోసం సూచన:

    నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 26,000 నుండి 26,100 మధ్య కీలక మద్దతు స్థాయిని (Support Zone) పరీక్షస్తోంది. ఈ స్థాయిని నిలబెట్టుకోగలిగితేనే తిరిగి కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పటివరకు ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో తెలిపిన అభిప్రాయాలు, సిఫారసులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, బ్రోకరేజీ కంపెనీల ప్రతినిధులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కాదు. స్టాక్ మార్కెట్ పనితీరు అత్యధిక రిస్కుతో కూడుకున్నది. పెట్టుబడి పెట్టేముందు సెబీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారును సంప్రదించండి.)

    © 2026 HindustanTimes