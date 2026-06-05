సెబీ దెబ్బతో రూ.100 దిగువకు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ షేరు
Rajesh Exports news: ఆర్థిక నివేదికల్లో నిధుల మళ్లింపు, ఆదాయాన్ని తప్పుగా చూపించారనే ఆరోపణలతో మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ 'సెబీ' ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ షేర్లను భారీ పతనంలోకి నెట్టాయి. వరుసగా రెండో రోజు ఈ స్టాక్ లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకింది.
ప్రముఖ జ్యువెలరీ ఎగుమతి సంస్థ 'రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్' (Rajesh Exports) షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్లో దారుణంగా పడిపోయాయి. కంపెనీ ఖాతాలలో ఆదాయాన్ని భారీగా పెంచి చూపించారనే ఆరోపణలపై సెబీ దర్యాప్తు జరుపుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేర్లను వదిలించుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు. ఈ పరిణామాల మధ్య శుక్రవారం (జూన్ 5, 2026) నాటి ట్రేడింగ్లో ఈ స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్ 5 శాతం లోయర్ సర్క్యూట్తో రూ. 99.45 వద్ద లాక్ అయింది.
కంపెనీ యాజమాన్యం ఇచ్చిన వివరణలు ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని నింపలేకపోవడంతో బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో వరుసగా రెండో రోజు కూడా కేవలం అమ్మకాల ఆర్డర్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పతనంతో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ షేరు గత ఒక వారంలో 16 శాతం, ఒక నెలలో 17 శాతం, మూడు నెలల్లో 21 శాతం.. అలాగే గత ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 50 శాతం మేర విలువను కోల్పోయింది.
సెబీ ఆరోపణలు ఏమిటి?
రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సంస్థ గత ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో (FY21 నుండి FY25 మధ్య) తన వ్యాపార పరిమాణాన్ని, ఆర్థిక పనితీరును భారీగా అబద్ధంగా చూపిందని సెబీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ మేరకు రెగ్యులేటర్ 109 పేజీల సుదీర్ఘ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన సబ్సిడరీల (అనుబంధ సంస్థల) ద్వారా వచ్చినట్లు చూపించిన దాదాపు రూ. 15.15 ట్రిలియన్ల (99.8 శాతం) ఆదాయంలో అవకతవకలు జరిగినట్లు సెబీ అనుమానిస్తోంది.
పెద్ద మొత్తంలో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ బాకీ ఉండటంపై మార్చి 2024లో ఒక వాటాదారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన 'వాల్కాంబి ఎస్ఏ' (Valcambi SA) అనే సబ్సిడరీ సంస్థను రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తన ప్రధాన ఆపరేటింగ్ విభాగాలుగా పేర్కొంది. గ్రూప్ మొత్తం ఆదాయంలో 97% నుండి 99% విదేశీ అనుబంధ సంస్థల నుంచే వస్తున్నట్లు రికార్డుల్లో ఉంది. కానీ, వాల్కాంబి ఒంటరి (Standalone) ఆడిట్ ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే, అది గ్రూప్ చూపించిన మొత్తం ఆదాయంలో 0.5 శాతం కంటే తక్కువగా ఉందని సెబీ గుర్తించింది. దీనిపై సేల్స్, పర్చేసెస్, డెబ్బర్స్ వివరాలు అడగగా.. స్విస్ డేటా రక్షణ చట్టాలను సాకుగా చూపిస్తూ కంపెనీ సమాచారం ఇవ్వడానికి నిరాకరించిందని సెబీ వెల్లడించింది.
కంపెనీ వివరణ: 'అదంతా కేవలం గందరగోళమే'
సెబీ జూన్ 3, 2026న ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ స్పందించింది. తమ వైపు నుంచి ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని, ఆర్థిక నివేదికలన్నీ పక్కాగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
"కంపెనీపై సెబీ ఎలాంటి జరిమానా, పెనాల్టీ లేదా ఇతర కఠిన చర్యలు తీసుకోలేదు. దీనిని బట్టి సెబీ ఎటువంటి తుది ప్రతికూల ముగింపునకు రాలేదని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది" అని సంస్థ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
సెబీ అధికారులు వాల్కాంబి సంస్థకు సంబంధించిన 'ఇబిటా' (EBIDTA) గణాంకాలను ఆదాయం (Revenue) గా భావించడం వల్లే ఈ 97 శాతం తేడా చూపిస్తోందని, కేవలం కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్లే ఈ గందరగోళం ఏర్పడిందని కంపెనీ సమర్థించుకుంది. త్వరలోనే అన్ని పత్రాలను సమర్పించి సెబీతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేసింది. నికర లాభాలు ఒకేలా ఉంచి, కేవలం ఆదాయాన్ని మాత్రమే పెంచి చూపించడం వల్ల కంపెనీ మార్జిన్లు తగ్గి సంస్థకే నష్టం జరుగుతుంది తప్ప ఎలాంటి లాభం ఉండదని, కాబట్టి తాము అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదని యాజమాన్యం వాదించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More