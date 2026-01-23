8000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో Realme Neo 8 లాంచ్- ధర ఎంతంటే..
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో రియల్మీ సరికొత్త సంచలనం సృష్టించింది. ఏకంగా 8,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్తో 'రియల్మీ నియో 8' స్మార్ట్ఫోన్ని లాంచ్ చేసింది. స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను ఉర్రూతలూగించే ఈ ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం.
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'రియల్మీ నియో 8' ఎట్టకేలకు మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. చైనాలో గురువారం జరిగిన ఒక భారీ ఈవెంట్లో రియల్మీ సంస్థ ఈ సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ని ఆవిష్కరించింది. ఏకంగా 8,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చడం విశేషం.
రియల్మీ నియో 8- ధర, లభ్యత..
రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్ వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. చైనా కరెన్సీ ప్రకారం వీటి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
12GB + 256GB: సుమారు రూ. 33,000 (2,399 యువాన్లు)
16GB + 256GB: సుమారు రూ. 35,000 (2,699 యువాన్లు)
12GB + 512GB: సుమారు రూ. 38,000 (2,899 యువాన్లు)
16GB + 512GB: సుమారు రూ. 41,000 (3,199 యువాన్లు)
16GB + 1TB: సుమారు రూ. 48,000 (3,699 యువాన్లు)
ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ సైబర్ పర్పుల్, మెక్ గ్రే, ఆరిజిన్ వైట్ రంగుల్లో లభిస్తోంది.
రియల్మీ నియో 8- ఫీచర్లు, ప్రత్యేకతలు..
రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం బ్యాటరీకే పరిమితం కాకుండా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ తగ్గేదేలే అంటోంది.
డిస్ప్లే: 6.78 ఇంచ్ అమోలెడ్ స్క్రీన్తో వస్తోంది. ఇది 165హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉండటం వల్ల గేమింగ్, వీడియోలు చూసేటప్పుడు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. దీని బ్రైట్నెస్ 3,800 నిట్స్కు పైగా ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ను ఇందులో వాడారు.
కెమెరా: ఫోటోల కోసం ఈ రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్లో వెనుక వైపు మూడు కెమెరాల సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా (ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో), 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్, 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అమర్చారు.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ హైలైట్ దీని 8,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంటే ఛార్జింగ్ త్వరగా అవ్వడమే కాకుండా, రోజుల తరబడి బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది.
రక్షణ: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. అంటే భారీ వర్షంలో కూడా ఈ ఫోన్ చెక్కుచెదరదు.
అదనంగా, ఇందులో 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, స్క్రాచ్ పడకుండా క్రిస్టల్ ఆర్మర్ గ్లాస్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 7.0తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది. రియల్మీ నియో 8కి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, నాలుగేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
ఈ మొబైల్ ఇండియా లాంచ్, ధర వంటి వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.