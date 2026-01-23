Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    8000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో Realme Neo 8 లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..

    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో రియల్‌మీ సరికొత్త సంచలనం సృష్టించింది. ఏకంగా 8,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో 'రియల్‌మీ నియో 8'  స్మార్ట్​ఫోన్​ని లాంచ్ చేసింది. స్మార్ట్​ఫోన్​ ప్రియులను ఉర్రూతలూగించే ఈ ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 23, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'రియల్‌మీ నియో 8' ఎట్టకేలకు మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. చైనాలో గురువారం జరిగిన ఒక భారీ ఈవెంట్‌లో రియల్‌మీ సంస్థ ఈ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్​ని ఆవిష్కరించింది. ఏకంగా 8,000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చడం విశేషం.

    రియల్​మీ నియో 8..
    రియల్​మీ నియో 8..

    రియల్​మీ నియో 8- ధర, లభ్యత..

    రియల్‌మీ నియో 8 స్మార్ట్​ఫోన్​ వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. చైనా కరెన్సీ ప్రకారం వీటి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:

    12GB + 256GB: సుమారు రూ. 33,000 (2,399 యువాన్లు)

    16GB + 256GB: సుమారు రూ. 35,000 (2,699 యువాన్లు)

    12GB + 512GB: సుమారు రూ. 38,000 (2,899 యువాన్లు)

    16GB + 512GB: సుమారు రూ. 41,000 (3,199 యువాన్లు)

    16GB + 1TB: సుమారు రూ. 48,000 (3,699 యువాన్లు)

    ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ సైబర్ పర్పుల్, మెక్ గ్రే, ఆరిజిన్ వైట్ రంగుల్లో లభిస్తోంది.

    రియల్​మీ నియో 8- ఫీచర్లు, ప్రత్యేకతలు..

    రియల్​మీ నియో 8 స్మార్ట్​ఫోన్ కేవలం బ్యాటరీకే పరిమితం కాకుండా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ తగ్గేదేలే అంటోంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.78 ఇంచ్​ అమోలెడ్ స్క్రీన్‌తో వస్తోంది. ఇది 165హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉండటం వల్ల గేమింగ్, వీడియోలు చూసేటప్పుడు చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. దీని బ్రైట్‌నెస్ 3,800 నిట్స్‌కు పైగా ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ను ఇందులో వాడారు.

    కెమెరా: ఫోటోల కోసం ఈ రియల్​మీ నియో 8 స్మార్ట్​ఫోన్​లో వెనుక వైపు మూడు కెమెరాల సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా (ఓఐఎస్​ సపోర్ట్‌తో), 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్, 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అమర్చారు.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ హైలైట్ దీని 8,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంటే ఛార్జింగ్ త్వరగా అవ్వడమే కాకుండా, రోజుల తరబడి బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది.

    రక్షణ: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. అంటే భారీ వర్షంలో కూడా ఈ ఫోన్ చెక్కుచెదరదు.

    అదనంగా, ఇందులో 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, స్క్రాచ్ పడకుండా క్రిస్టల్ ఆర్మర్ గ్లాస్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్‌మీ యూఐ 7.0తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది. రియల్​మీ నియో 8కి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్లు, నాలుగేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లు ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

    ఈ మొబైల్​ ఇండియా లాంచ్​, ధర వంటి వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/8000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో Realme Neo 8 లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..
    News/News/8000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో Realme Neo 8 లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes