10000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో Realme P4 Power.. త్వరలోనే ఇండియాలో లాంచ్
రియల్ మీ పీ4 పవర్ 5జీ త్వరలో భారత్లో లాంచ్ కానుంది. 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఓఎస్, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, డిజైన్ వివరాలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటిని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో రియల్మీ మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది. 'రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ' పేరుతో సరికొత్త హ్యాండ్సెట్ను భారత్లో విడుదల చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇందులో 10,000 ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉండటం హైలైట్. లాంచ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, జనవరి 29న ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ- ధర ఎంత?
ఆన్లైన్లో లీక్ అయిన రిటైల్ బాక్స్ ఫోటో ప్రకారం.. రియల్మీ పీ4 పవర్ 12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్ (టాప్-ఎండ్ వేరియంట్) ధర రూ. 37,999గా ఉంది. అయితే, సాధారణంగా బాక్స్పై ఉన్న ధర కంటే అసలు మార్కెట్ ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ ఫోన్ మరింత అందుబాటు ధరలోనే లభించే అవకాశం ఉంది.
రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ- డిజైన్..
ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ ద్వారా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ ఎలా ఉండబోతోందో రియల్మీ ఒక హింట్ ఇచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో స్క్వేర్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్, అందులో మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి.
దీనికి ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్, డ్యూయల్-టోన్ రియర్ ప్యానెల్ ఇచ్చారు.
ట్రాన్స్సిల్వర్, ట్రాన్స్ఆరెంజ్, ట్రాన్స్బ్లూ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది లభించనుంది.
వెనుక వైపు 'ప్రెసిషన్ ఎనర్జీ లూప్', 'ఫ్లాష్ డార్ట్ ఎంబ్లమ్' వంటి డిజైన్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఉండనుంది.
రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ- సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 7.0తో రానుంది. దీనికి మూడేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్స్, నాలుగేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. అంటే సాఫ్ట్వేర్ పరంగా యూజర్లు చాలా కాలం వరకు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు.
రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ- బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం దాని బ్యాటరీ. ఇందులో ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి తోడు 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
డిస్ప్లే: 6.78-ఇంచ్ కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్.
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్.
ఏఐ చిప్: మెరుగైన పనితీరు కోసం ప్రత్యేకంగా 'హైపర్ విజన్+ ఏఐ' చిప్ను వాడారు.
రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ- కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా (ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో), 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. వాటర్ అండ్ డస్ట్ నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, దీని బరువు కేవలం 219 గ్రాములు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.